Essai routier Honda Civic Sport Touring Hybrid 2026 : Civic de nom, Accord de prix

Magnifique, rapide et raffinée, mais le prix pousse cette Civic en territoire inconfortable

La Civic Touring Hybrid combine un style affûté, de solides performances et un habitacle haut de gamme, mais son prix dépasse la logique d’une compacte.

Le système hybride à deux moteurs de Honda procure un couple électrique vigoureux, bien que la consommation réelle soit légèrement derrière certains rivaux.

Comportement routier exemplaire et grande praticité du hayon, mais l’absence de rouage intégral réduit l’attrait dans les marchés hivernaux.

La Honda Civic de génération actuelle continue de dominer les palmarès de ventes partout en Amérique du Nord, et après avoir passé du temps avec la Civic Sport Touring Hybrid à hayon 2026, il est facile de comprendre pourquoi. Elle est élégante, raffinée et véritablement agréable à conduire. En fait, j’irai jusqu’à dire qu’il s’agit de l’une des voitures les plus belles de tout le segment des compactes.

Mais il y a un énorme hic : cette Civic porte toujours le même emblème familier, pourtant elle n’a jamais été aussi peu accessible. À 31 500 $ avec les frais, une Civic de base n’est plus la première voiture abordable qu’elle était autrefois. Passez à la version Sport à hayon, et vous regardez déjà environ 35 200 $. La voiture que je conduis, la version haut de gamme Sport Touring Hybrid, débute autour de 42 500 $. Pour une Civic. L’Accord Hybrid de base coûte environ 3 500 $ de plus. Quoi ?

Oui, le nom inspire toujours une immense confiance chez les acheteurs, et Honda a bâti des décennies de bonne volonté autour de la fiabilité et de la valeur de revente. Mais il est impossible d’ignorer le fait que la Civic coûte désormais de l’argent sérieux, surtout lorsqu’on la compare à des rivales comme la Toyota Corolla Hybrid ou la Hyundai Elantra Hybrid.

Cela dit, avant de devenir trop cynique à propos du prix, il y a beaucoup de choses ici à admirer.

Une Civic plus belle que jamais

Le style à lui seul suffit à convaincre des dizaines de milliers d’acheteurs.

Les proportions sont magnifiquement équilibrées. La ligne de toit se prolonge proprement vers le hayon arrière, les porte-à-faux sont courts et la posture est basse et athlétique. Les roues de l’exemplaire d’essai sont superbes, les feux arrière sont nets, et la face avant affiche juste assez de caractère sans en faire trop.

C’est l’un de ces designs qui révèle davantage de détails, plus qu’on le regarde. Le sourcil au-dessus des phares, le pare-chocs avant sculpté, les lignes de carrosserie épurées ; tout fonctionne ensemble. Franchement, ni la Corolla ni l’Elantra ne l’égale visuellement.

Et puisqu’il s’agit du modèle à hayon, la praticité est également au rendez-vous. Le volume utilitaire atteint un généreux 694 litres, et Honda inclut un cache-bagages ingénieux à chargement latéral. L’espace à l’arrière est excellent aussi, même avec des sièges d’appoint installés.

Un habitacle presque haut de gamme

À l’avant, c’est là que la Civic commence vraiment à justifier une partie de son prix élevé. Le design de la planche de bord est épuré et élégant, mis en valeur par la grille alvéolée continue qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord. C’est un détail raffiné qui dissimule parfaitement les bouches d’aération.

La qualité des matériaux est excellente. La sellerie en cuir paraît réellement haut de gamme, l’assemblage des panneaux est serré, et les commandes offrent une action solide et précise. Tout s’assemble simplement très bien.

La version Touring ajoute un combiné d’instruments numérique de 10,2 pouces et un écran tactile central de 9 pouces. Cette taille d’écran n’est pas particulièrement impressionnante selon les standards de 2026, mais le système fonctionne suffisamment bien. Fait important, Honda a conservé des boutons physiques et des molettes rotatives pour les commandes de climatisation, ce qui me réjouit particulièrement, surtout durant un hiver canadien.

On retrouve aussi un système audio Bose, des sièges avant chauffants, un volant chauffant et de nombreux espaces de rangement dans l’habitacle. La visibilité est excellente, une autre marque de commerce de la Civic.

Le système hybride intéressant de Honda

Honda travaille avec les hybrides depuis longtemps, même si Toyota récolte souvent la majeure partie de la reconnaissance. Si vous vous souvenez de la Honda Insight originale de la fin des années 1990, il s’agissait de l’un des premiers véhicules hybrides grand public. Et le plus récent système à deux moteurs de Honda, utilisé dans cette Civic, est en réalité très ingénieux.

Sous le capot se trouve un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres fonctionnant selon le cycle Atkinson, jumelé à deux moteurs électriques. L’un agit comme génératrice tandis que l’autre entraîne les roues avant. Techniquement, il n’y a pas de transmission conventionnelle. Honda parle d’une « eCVT », mais cela décrit davantage son comportement que ce qui est physiquement présent.

La puissance combinée atteint 200 chevaux et 232 lb-pi de couple. Comme le moteur électrique entraîne initialement les roues avant, le couple arrive immédiatement. En ville, la Civic Hybrid se montre vive, même énergique, grâce à cette poussée électrique au départ. Pour une compacte hybride, c’est réellement divertissant.

Sur la route

Une fois en mouvement, la Civic rappelle pourquoi elle compte autant de fidèles. La direction est précise et bien pondérée. La pédale de frein se dose facilement. Le châssis est équilibré et posé. À bien des égards, elle se conduit comme un produit légèrement plus haut de gamme que la Corolla Hybrid ou l’Elantra Hybrid. Le système hybride est doux et réactif, surtout en mode Sport, où la réponse de l’accélérateur devient nettement plus vive.

Le confort de roulement est également excellent grâce à la suspension arrière multibras. Même avec les roues de 18 pouces de série, la voiture absorbe les chaussées dégradées sans broncher.

Mais il y a deux domaines où les choses deviennent moins convaincantes.

Le premier est la consommation de carburant. Honda annonce une cote combinée d’environ 5,0 L/100 km. Dans des conditions hivernales froides avec une conduite surtout urbaine, j’ai obtenu en moyenne environ 7,2 L/100 km. La météo joue certainement un rôle, mais des rivales comme la Corolla Hybrid font souvent mieux.

Le deuxième point concerne le rouage intégral, ou plutôt son absence. Toyota propose la Corolla Hybrid avec AWD et parvient tout de même à une excellente efficacité, avec une consommation combinée estimée à 4,9 L/100 km. Pour les acheteurs vivant au-delà de la ceinture de neige, c’est un avantage convaincant.

Points à surveiller

Le système hybride à deux moteurs de Honda s’est jusqu’ici montré généralement fiable dans plusieurs modèles récents, et les attentes en matière de durabilité à long terme demeurent élevées. Le moteur atmosphérique évite la complexité d’un turbocompresseur, ce qui pourrait favoriser l’entretien à long terme. Des problèmes de pompe à carburant haute pression par temps froid ont toutefois entraîné un rappel.

De plus, le prix d’achat en hausse de la Civic signifie que les coûts d’assurance et de financement pourraient compenser certains des avantages traditionnels de propriété associés à Honda. La longévité de la batterie hybride devrait être solide, bien que les coûts de remplacement à long terme puissent être importants si la propriété s’étend largement au-delà de la couverture de garantie.

Verdict

Si l’on met de côté la question du prix pendant un instant, la Honda Civic Sport Touring Hybrid 2026 est une excellente voiture. Elle est superbe, l’habitacle est magnifiquement exécuté, le comportement routier est raffiné, et le groupe motopropulseur hybride offre une vigueur surprenante.

Mais le prix compte. Sinon, nous conduirions tous des Porsche et des Bentley.

Lorsqu’une Corolla Hybrid offre le rouage intégral et une excellente efficacité à un prix inférieur, la Civic devient une recommandation plus difficile. Cela signifie simplement que l’icône compacte de Honda évolue désormais dans une catégorie de prix où les acheteurs pourraient commencer à poser des questions plus difficiles.

Modèle Honda Civic Sport Touring Hybrid 2026 Toyota Corolla XSE Hybrid AWD 2026 Hyundai Elantra Luxury Hybrid 2026 Prix (approx avec frais) 42 470$ 40 400$ 34 320$ Moteur 2.0L 4 cyl + 2 moteurs électriques 1.8L 4 cyl + 2 moteurs électriques 1.6L 4 cyl + 1 moteur électrique Transmission eCVT, traction eCVT, traction 6-rapports double embrayage, traction Puissance 200 hp 138 hp 139 hp Couple 232 lb-pi (combiné) 105 lb-pi (essence seul.) 195 lb-pi (combiné) Consommation (RN Can) 5.0 L/100 km 5.3 L/100 km 4.7 L/100 km Volume coffre 694 litres 371 litres 402 litres Affichage numérique dimension 10,2 pouces 12,3 pouces 10,25 pouces Écran tactile dimension 9 pouces 10,5 pouces 10,25 pouces