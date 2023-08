Toyota Mirai 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

La Toyota Mirai 2023 se détaille à partir de 55 665 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

Disponible au Québec et en Colombie-Britannique, ainsi qu’en Californie.

L’autonomie sur un plein d’hydrogène est de 647 km.

Alors que l’industrie se tourne vers les véhicules électriques, que les constructeurs et les consommateurs le veuillent ou non, les grandes inquiétudes concernant l’acquisition d’un VÉ sont le prix, l’autonomie et la disponibilité. En ce moment, seuls deux constructeurs de masse proposent des véhicules à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène, dans l’effort d’éliminer l’une de ces inquiétudes. La Toyota Mirai 2023 est l’un de deux véhicules à hydrogène en vente dans deux provinces canadiennes ainsi que dans un seul état américain.

Passons sur les complexes détails techniques, mais en gros, les motorisations à hydrogène incorporant un moteur électrique à propulsion, alimenté par un système convertissant l’hydrogène et l’oxygène en électricité pendant que l’on roule. Le véhicule est équipé d’un ou plusieurs réservoirs devant être remplis d’hydrogène, et la seule émission rejetée par le système lors de son opération, ce sont des gouttes d’eau. Un véhicule à hydrogène est aussi propre qu’un véhicule électrique à batterie, mais le problème, c’est l’infrastructure de ravitaillement, ou plutôt, son absence quasi totale, pour l’instant.

La Toyota Mirai 2023 est disponible au Québec, en Colombie-Britannique et en Californie. Après la première moitié du calendrier 2023, le constructeur a écoulé 1 722 unités aux États-Unis et 11 au Canada, alors les ventes sont marginales.

La Toyota Mirai est munie d’un rouage à propulsion et d’un seul moteur électrique développant 182 chevaux et un couple de 221 livres-pied. Les réservoirs de la Mirai contiennent jusqu’à 5,6 kilogrammes d’hydrogène, et contrairement aux voitures à combustion et aux électriques à batterie, son efficacité énergétique est exprimée en kg/100 km. La Mirai XLE propose une autonomie maximale de 647 km, alors que celle de la version Limited est, euh, limitée à 575 km. Remplir les réservoirs de la Mirai prend environ cinq minutes.

Durant l’Écorandonnée de l’AJAC cette année, un événement annuel regroupant des journalistes automobiles provenant de partout au Canada, leur permettant de conduire des véhicules hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique afin de promouvoir l’écoconduite et les technologies vertes, on a pu une fois de plus prendre le volant de la Mirai. Vous pouvez consulter notre essai plus complet de la Toyota Mirai, alors que cette fois-ci, on s’est concentré sur la consommation dans le cadre de l’Écorandonnée entre les mains de votre humble serviteur et de mes collègues. Le voyage consistait en 10 portions de route entre Vancouver et Kelowna, en Colombie-Britannique, et la consommation de chaque journaliste a été notée durant le trajet.

La Toyota Mirai 2023 que l’on a conduite a consommé en moyenne 0,64 kg/100 km lors du tronçon le moins énergivore, et 1,39 kg/100 km lors du trajet le moins efficace. Précisons que la route comportait des portions en ascension soutenue, des pentes descendantes ainsi que des parcours en circulation urbaine et sur l’autoroute. Mon périple à bord de la Mirai XLE s’est bien amorcé, alors que ma consommation sur l’ordinateur de bord demeurait sous la barre de 1 kg/100 km en conduite exclusivement urbaine, mais ma destination se trouvait en haut d’une grande côte, et cette dernière portion du trajet a ruiné mon espoir d’obtenir un bon pointage d’écoconduite. J’ai conclu mon temps à bord de la Mirai avec une moyenne de 1,17 kg/100 km – se traduisant par une autonomie générale de 479 km. Ma moyenne était la deuxième plus pire du groupe, et la plupart des conducteurs ont obtenu une moyenne de consommation d’hydrogène de moins de 0,8 kg/100 km.

Moyenne (kg/100 km) Autonomie projetée (km) Meilleure consommation 0,64 875 Ma consommation 1,17 479 Pire consommation 1,39 403

Mis à part l’efficacité énergétique, la Toyota Mirai 2023 s’avère une berline intermédiaire drôlement raffinée, docile et silencieuse. L’habitacle est assez luxueux pour figurer dans un produit Lexus, alors que la qualité de finition est sans reproche. Arborant un design plus inspirant que celui de la première génération, cette deuxième mouture de la Mirai est également plus séduisante sur la route, avec son élégant profil de type « fastback ».

La Mirai XLE se détaille à partir de 55 665 $ pour la version XLE et 78 710 $ pour la version Limited, frais de transport et de préparation inclus. L’écart de prix entre les deux s’explique par l’ajout de jantes en alliage chromées de 20 pouces, de sièges avant ventilés, de sièges arrière chauffants et ventilés, une assistance active au stationnement, un pare-soleil de lunette arrière à commande électrique, un affichage tête haute et un toit ouvrant panoramique, entre autres.

Côté conduite, la Toyota Mirai 2023 est une voiture confortable et résolument relaxante, et la XLE affiche un prix raisonnable, la rendant applicable aux rabais à l’achat de véhicules électrifiés, totalisant 12 000 $ au Québec, par exemple. Toutefois, l’absence d’une infrastructure de ravitaillement à l’hydrogène à l’extérieur de la Californie et de la Colombie-Britannique limite sévèrement l’attrait de la voiture, du moins pour l’instant.