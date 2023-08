Lexus RZ 450e 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Lexus RZ 450e 2023 se détaille à partir de 67 155 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

L’autonomie du RZ est de 354 ou de 315 kilomètres sur une pleine charge, selon la version choisie.

La consommation mixte du RZ est de 19,6 ou de 22,4 kWh/100 km, selon la version choisie.

L’un des nouveaux véhicules électriques arrivant sur le marché canadien cette année, c’est le Lexus RZ 450e 2023, le premier modèle 100 % électrique de la marque chez nous. Il se positionne comme un véhicule de taille intermédiaire à deux rangées de sièges dans une gamme d’utilitaires drôlement étoffée chez la marque japonaise, alors que presque chaque modèle de ladite gamme est disponible avec une motorisation hybride ou hybride rechargeable.

Ce nouveau VÉ était l’un de plusieurs participant à l’Écorandonnée de l’AJAC 2023, un événement annuel regroupant des journalistes automobiles provenant des quatre coins du Canada ainsi qu’une sélection de modèles à motorisation hybride, hybride rechargeable, 100 % électrique, et même à piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène. Le but de l’Écorandonnée est de promouvoir les avantages de l’écoconduite tout en essayant d’obtenir la meilleure efficacité énergétique possible à bord de ces véhicules. Cette année, l’événement s’est déroulé de Vancouver à Kelowna, en passant par Kamloops, le voyage étant divisé en10 portions, permettant à chaque journaliste de conduire une foule de modèles différents au cours du trajet.

À peine plus gros que le Lexus NX et plus petit que le Lexus RX, le RZ est équipé de deux moteurs électriques et d’une batterie de 71,4 kWh, créant un rouage intégral et produisant un total de 308 chevaux. Le véhicule accélère de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) en 5,0 secondes, alors que la vitesse de pointe est électroniquement limitée à 160 km/h. L’autonomie sur une pleine charge est de 354 kilomètres lorsque le Lexus RZ 450e 2023 est chaussé de roues de 18 pouces, et de 315 km avec les roues 20 pouces disponibles en option.

La vitesse de recharge maximale est de 150 kW, signifiant qu’il faut environ 30 minutes pour renflouer la batterie de 0 % à 80 %. Sur une borne de 240 volts, la recharge complète prend environ 9,5 heures. Quant à la consommation d’énergie, les cotes ville/route/mixte sont de 18,1 / 21,4 / 19,6 kWh/100 km avec les roues de 18 pouces, et 20,3 / 24,1 / 22,4 kWh/100 km avec les roues de 20 pouces.

Deux déclinaisons du Lexus RZ 450e 2023 sont offertes au Canada, Signature et Exécutif. Durant l’Écorandonnée, j’ai conduit la Signature profitant de la meilleure autonomie, mais lorsque j’ai pris le volant, la batterie était à moitié pleine, et j’avais un trajet de 120 km à effectuer. L’ordinateur de bord du RZ indiquait une autonomie restante de 140 km avec la climatisation fermée, et 120 km avec le système de climatisation en marche. « Ne t’inquiète pas, la route jusqu’au prochain arrêt est en descente constante, » m’a dit un collègue.

Ce n’était pas tout à fait le cas.

En conduisant avec les fenêtres partiellement ouvertes et le climatiseur éteint, je prends la route. Je ne suis généralement pas du type anxieux lorsqu’il est question d’autonomie dans un véhicule électrique, mais durant le trajet, le Lexus indiquait une distance moindre que le nombre de kilomètres restant pour arriver à destination sur le système de navigation, et je commençais à penser à un plan B au cas où je ne me rendrais pas au prochain arrêt, où le RZ serait rechargé pour le prochain journaliste. Le problème, c’est que ma portion de voyage se déroulait une autoroute comprenant très peu de sorties en chemin vers Kamloops, et probablement pas de bornes de recharge, du moins à mon avis.

Rouler plus lentement nécessite évidemment moins d’énergie, mais sur l’autoroute, ce n’est généralement pas très sécuritaire de conduire bien en deçà de la limite affichée. Je me contentais d’y aller doucement sur l’accélérateur, récupérant quelques électrons lors des brèves pentes descendantes, et conserver une pression constante sur la pédale lors des ascensions, même si je ralentissais un peu. Je me rattrapais un peu sur les portions à niveau de la route.

Deux choses m’ont aidé à arriver à destination – une zone de construction avec une vitesse considérablement réduite, et la côte descendante tant attendue menant à ma sortie d’autoroute. J’ai terminé mon trajet avec une autonomie restante de 20 km. Je me suis inquiété pour rien. Ou presque.

Le constat, c’est que l’autonomie du Lexus RZ 450e 2023 n’est pas aussi élevée que celle de plusieurs rivaux, mais elle est tout de même très convenable selon notre trajet au quotidien et quels types de routes on emprunte durant ce temps. Une bonne planification représente toujours la meilleure stratégie, déterminant où se trouvent les bornes de recharge sur notre route, et bon nombre d’applis mobiles sont disponibles pour nous aider aussi, y compris celle de Lexus.

Quant à l’efficacité énergétique, j’ai maintenu une moyenne de 15,3 kWh/100 km lors de mon trajet, en deçà de la moyenne combinée des 10 journalistes ayant conduit le RZ lors de l’Écorandonnée, soit 17,4 kWh/100 km. La plupart de mes acolytes ont enregistré des moyennes variant de 14,5 et 16,5 kWh/100 km.

Moyenne (kWh/100 km) Autonomie projetée (km) Meilleure consommation 10,5 680 Ma consommation 15,3 467 Pire consommation 27,6 259

Outre la motorisation électrique, le RZ se présente comme n’importe quel autre modèle Lexus, avec un habitacle au design élégant, une finition soignée, des sièges confortables ainsi qu’une expérience de conduite silencieuse et sereine. Il est aussi polyvalent avec un volume de chargement concurrentiel de 672 litres lorsque les dossiers de sièges sont relevés, et 1 574 litres avec les dossiers rabattus. Un essai routier exhaustif du RZ 450e est également disponible sur ÉcoloAuto.

Le Lexus RZ 450e 2023 se détaille entre 67 155 $ et 84 410 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus. Ces prix n’incluent pas les rabais gouvernementaux applicables à l’acquisition d’un véhicule électrifié, dont un maximum de 7 000 $ au Québec, par exemple.