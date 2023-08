La berline Mercedes-Benz EQE 2023 à L’Écorandonnée de l’AJAC

La berline Mercedes-Benz EQE 2023 se détaille à partir de 89 195 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

La gamme consiste en berlines EQE 350 4MATIC, EQE 500 4MATIC et AMG EQE.

L’autonomie de la berline EQE 500 4MATIC est de 418 km sur une pleine charge.

Le paysage automobile évolue rapidement, et les marques de luxe tentent de nouvelles approches pour attirer une nouvelle clientèle tout en conservant certaines traditions afin de retenir les clients fidèles. La marque allemande Mercedes-Benz s’est engagée à un avenir tout électrique, comme bien d’autres, et l’une des plus récents ajouts à sa gamme, c’est la berline Mercedes-Benz EQE 2023, arrivée juste à temps pour participer à l’Écorandonnée de l’AJAC.

L’Écorandonnée est un événement annuel regroupant les journalistes automobiles du Canada ainsi que des véhicules écologiques, pendant laquelle on conduit les véhicules durant quelques jours afin de promouvoir les bienfaits de l’écoconduite. Il s’agit donc d’une belle occasion d’essayer quelques nouveaux modèles et leurs technologies comme la berline Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC 2023.

Cette variante en milieu de gamme est flanquée de l’EQE 350 4MATIC, plus abordable, et de l’AMG EQE, évidemment plus chère et plus puissante. Elle mise sur deux moteurs électriques, créant un rouge intégral 4MATIC, développant 402 chevaux et un couple de 633 livres-pied. Le constructeur avance un chrono 0-100 km/h de 4,7 secondes.

Sa batterie de 90,6 kWh peut être rechargée à une vitesse maximale de 170 kW sur des bornes rapides compatibles, alors que la recharge complète sur une borne de niveau 2 prend environ 10,5 heures. L’autonomie est estimée à 418 kilomètres sur une pleine charge.

La berline Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC 2023 affiche également des cotes de consommation ville/route/mixte de 25,0 / 25,5 / 25,2 kWh/100 km.

Cette année, l’Écorandonnée s’est déroulée de Vancouver à Kelowna en Colombie-Britannique, en passant par Kamloops, et ma portion du trajet à bord de l’EQE 500 en était une sans histoire, mais comportait tout de même plusieurs côtes à gravir et peu de pentes descendantes. J’ai terminé avec une moyenne de 16,5 kWh/100 km, parmi les pires enregistrées pendant l’événement.

Moyenne (kWh/100 km) Autonomie projetée (km) Meilleure consommation 13,9 652 Ma consommation 16,5 549 Pire consommation 24,0 378

La qualité de roulement de la EQE est impressionnante. La voiture absorbe sans effort la plupart des imperfections de la route, et lorsque le mode Sport est engagé – que je n’ai essayé que brièvement pour ne pas gâcher mon écoconduite – la berline raffermit sa suspension et ses moteurs électriques deviennent beaucoup plus réactifs à la pression sur l’accélérateur. La voiture peut être très rapide et relativement agile, ou relaxe et feutrée.

La Mercedes-Benz EQE 2023 essayée n’était pas équipée du massif écran mur-à-mur Hyperscreen, se limitant à une instrumentation numérique du conducteur de 12,3 pouces et à un écran tactile OLED de 12,8 pouces abritant le système multimédia et la climatisation. Le Hyperscreen combinant l’instrumentation de 12,3 pouces, l’écran multimédia de 17,7 pouces et l’affichage de 12,3 pouces pour le passager avant est une option de 9 900 $ sur les variantes EQE 500 et AMG EQE au Canada.

Reposant sur un empattement de 3 120 millimètres, la berline EQE maximise l’espace au plancher avec des porte-à-faux très courts et une surface plate, procurant aux occupants arrière un excellent dégagement pour les jambes. La ligne de toit profilée nécessite toutefois des piliers avant plutôt larges, mais on s’y habitue après quelques minutes au volant.

La berline Mercedes-Benz EQE 2023 se détaille à partir de 89 195 $ au Canada en livrée EQE 350 4MATIC à 288 chevaux, alors que l’EQE 500 4MATIC est offerte à partir de 98 595 $ et l’AMG EQE à 617 chevaux fait sonner la caisse à 125 095 $. Tous ces tarifs incluent les frais de transport et de préparation.

Notre EQE 500 à l’essai durant l’Écorandonnée de l’AJAC comprenait également l’ensemble décor extérieur AMG Line, les sièges avant climat-confort, les sièges arrière chauffants et la direction à quatre roues, entre autres, pour un PDSF de 123 570 $.