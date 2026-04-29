Premier essai de l’Infiniti QX65 2027 : « le début d’un temps nouveau »

Infiniti est encore une fois à la croisée des chemins et le QX65 2027 se veut être le premier jalon d’une stratégie de survit pour la marque de luxe de Nissan. On l’a entendu souvent, mais le QX65 est un produit à prendre au sérieux.

Pour :

Présentation intérieure relevée

Consommation raisonnable

Espace intérieur

Contre :

Fiabilité de la motorisation à prouver

Un seul choix de moteur

Aucune forme d’électrification

Le QX65 sera reçu dans les concessions Infiniti comme un sauveur. Actuellement, la gamme se restreint à seulement deux modèles, le QX60 et le gros QX80. Il reste bien quelques compacts QX50 et QX55 dont les ventes ont explosé de près de 300% dont l’attrait de la liquidation a fait ses effets. Voilà donc que le QX65 arrive dans les prochaines semaines et sera réellement un vent de fraicheur pour Infiniti qui est bien en manque de nouveauté.

Le QX65 2027 devient donc le plus petit des VUS de la famille avec une approche très simple, mais efficace : il s’agit essentiellement d’un QX60 à seulement deux rangées de sièges et non pas trois. La formule est abordable et donne un sentiment de nouveauté. Dans l’équation, le style est mis à l’avant-plan et les ingénieurs se sont penchés sur quelques accrocs connus et les corrigés. Comme le dirait Renée Claude : « C’est le début d’un temps nouveau ».

Des bambous dans la tempête

Sans véritable surprise, le QX65 2027 reprend presque à l’identique les traits du Concept QX65 Monograph dévoilé au Quail dans le cadre du Monterey Car Week 2025. Plusieurs d’entre vous ont d’ailleurs eu l’occasion de voir le véhicule aux salons de Montréal et de Toronto plus tôt cette année.

Sous la direction du chef du design Alfonso Albaïsa, le langage stylistique « Artistry in Motion » poursuit son évolution chez Infiniti. Les liens de parenté avec le QX60 sautent aux yeux, même si, dans les faits, les deux véhicules partagent peu d’éléments de carrosserie. L’influence est surtout visible à l’avant avec la forme générale. Toutefois, le QX65 se distingue rapidement, notamment avec des blocs optiques séparés en deux niveaux, une signature devenue omniprésente dans l’industrie. Les feux de jour et l’identité lumineuse reprennent ainsi le motif de « touches de piano » en DEL, déjà aperçu sur le QX80. Sur le concept, cette signature s’étendait jusque dans la calandre, un détail qui disparaît malheureusement sur le modèle de série.

Plus bas, les phares principaux sont dissimulés dans ce qui ressemble à des prises d’air latérales, encadrant une immense calandre. Celle-ci s’inspire, une fois de plus, des forêts de bambous japonaises. Sur les déclinaisons Sport et Autograph, le traitement visuel se veut plus expressif, évoquant un mouvement de bambous balayés par le vent en pleine tempête.

C’est de profil que le QX65 affirme le plus sa personnalité. Sa silhouette de « coupé » se traduit par une ligne de toit plus fuyante et étirée, renforçant son allure dynamique. Sur la version Autograph, un toit noir contrastant accentue cet effet. Le cadrage de la fenestration est décoré par un fin jonc en chrome satiné sur la version à l’essai. La finition de cette moulure varie selon les versions. Côté roues, les variantes Luxe et Sport reposent sur des jantes de 20 pouces, alors que l’Autograph se distingue avec des roues à deux tons de 21 pouces.

À l’arrière, le résultat est convaincant. Un bandeau lumineux unique, inspiré du QX80, traverse le hayon et reprend encore une fois le thème des notes de piano sous forme de segments DEL. Le hayon très incliné vient appuyer le caractère coupé du véhicule. Dans l’ensemble, le QX65 réussit à livrer une proposition stylistique franchement séduisante et distinctive dans l’industrie.

Une aire de vie pour séduire

À bord, le QX65 reprend l’environnement du QX60. Dans une optique d’économie, cela n’a rien d’étonnant et c’est loin d’être un défaut. Le tout est à jour avec une présentation qui a bénéficié d’une mise à jour en 2025. Encore une fois, le style est à l’avant-plan, il s’agit certainement de l’une des belles planches de bord de l’industrie.

Pour tout voir

Dès la version Sport, un affichage tête-haute de 10,3 pouces s’invite, alors que la planche de bord est dominée par les deux écrans de 12,3 pouces désormais bien connus dans l’univers Nissan-Infiniti. Côté connectivité, l’intégration de Google Assistant simplifie l’utilisation au quotidien, et Apple CarPlay comme Android Auto sont inclus de série. Dans une optique d’efficacité, la recharge par induction à la console est climatisée dès 35 degrés et l’on intègre un aimant pour éviter des mouvements impromptus.

Bois, cuir et massage

La déclinaison Autograph mise sur le raffinement. On y retrouve des appliques en bois à pores ouverts, une planche de bord habillée de cuir matelassé, des protections en aluminium dans l’espace de chargement ainsi que des seuils de portes illuminés à l’avant comme à l’arrière. Les sièges en cuir semi-aniline adoptent un motif de surpiqûres diagonales asymétriques, inspiré des plis d’un kimono. À ce niveau, les sièges avant sont chauffants, ventilés et même dotés d’une fonction de massage, tandis que les places arrière profitent également du chauffage. Avec certaines teintes comme le rouge, l’ambiance générale évoque une signature presque italienne, qui apporte une touche distinctive. La finition générale est impeccable.

Confort et visibilité

Le confort pourra varier en fonction de la taille. De mon côté, j’aimerais pouvoir descendre l’assise un peu plus bas. Les sièges en soi sont confortables et offrent de bons soutiens. L’ergonomie générale est bonne avec des commandes qui nous tombent facilement sous la main.

D’un point de vue de visibilité, il y a un important angle mort au ¾ avant. Le piler A est large et le rétroviseur très massif. Pour ce qui est de la ligne de toit fuyante, évidemment, la lunette arrière restreint la vue, mais on compense avec la possibilité d’un rétroviseur caméra. N’oublions pas qu’en fonction de la version, un ensemble de caméras à 360 degrés facilite la vie, du moins lors de manœuvre de stationnement.

Installations Klipsch

Les mélomanes ne sont pas oubliés, avec une offre audio qui évolue selon la version. Le modèle Luxe propose un système à 11 haut-parleurs, alors que la version Sport introduit un ensemble Klipsch à 16 haut-parleurs. Au sommet, l’Autograph pousse l’expérience encore plus loin avec une installation de 1 200 watts alimentant 20 haut-parleurs.

À chacun son oreille

Infiniti propose l’application « Personalized Sound ». Infiniti le définit comme suit : « Au-delà des réglages traditionnels de basses, d’aigus, de balance avant-arrière et gauche-droite, la fonction utilise les résultats du test pour ajuster avec précision un égaliseur à 10 bandes couvrant des fréquences de 50 hertz à 1 200 hertz. » De ce fait, chaque utilisateur obtient un son optimisé pour son oreille. Si c’est très agréable pour le maestro derrière le volant, les autres occupants auront une expérience différente.

Il fait bon vivre à l’arrière

Malgré une ligne de toit plus fuyante, l’accès aux places arrière demeure simple. L’espace est pensé pour le confort, avec une deuxième rangée coulissante et inclinable qui permet d’ajuster l’espace entre les passagers et le volume de chargement. Les dégagements sont impressionnants. Trois adultes pourraient y prendre place confortablement.

Tout en volume

Le coffre offre 1 014 litres en configuration normale et peut atteindre 1 917 litres une fois les dossiers rabattus. Ces chiffres sont nettement supérieurs à celui qui est considéré comme son principal compétiteur, le Lexus RX avec ses volumes de 838 et 1 308 litres.

La motorisation : qui vivra verra

Pour son lancement, le QX65 proposera une seule option mécanique. On parle ici d’une mécanique que l’on connait malheureusement que trop bien. Il s’agit du 4-cylindres turbocompressé de 2,0 litres à taux de compression variable. C’est une motorisation connue depuis 2018 lors de son introduction dans le QX50. Sur papier, ses 268 chevaux et 286 lb-pi de couple sont respectables, mais ce bloc traîne toujours une réputation mitigée, notamment en raison d’une livraison de puissance jugée peu fluide et d’une fiabilité douteuse.

Les représentants d’Infiniti nous affirment haut et fort que la fiabilité sera améliorée suite à un important rappel. Nous verrons bien. Toutefois, alors que je détestais le rendement de la mécanique, les ingénieurs ont revisité la gestion de la turbocompression. Elle est maintenant passablement plus fluide et agréable. Le changement est significatif, tout particulièrement lorsque l’on joue avec les régimes en accélération et en reprises.

L’ensemble est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et à un rouage intégral à gestion active de série sur toutes les versions. Le QX65 vient avec 6 modes de conduite qui ont une influence sur la gestion de différents paramètres dynamiques.

L’irritant mode Sport

On peut croire que le mode Sport sera le plus agréable, mais ce n’est pas le cas. La transmission maintient le régime du moteur inutilement trop haut aux environs de 3 500 tr/min. De ce fait, c’est bruyant, malgré la présence d’une suppression active du bruit, il se fait entendre. En parallèle, Infiniti ajoute un optimiseur de son qui veut imiter le son d’un V6. C’est loin d’être convaincant, ça m’a même donné un petit sourire moqueur à son écoute. Toujours en mode Sport, la transmission perd de sa fluidité et devient plus dynamique, que je qualifierais de plus saccadée.

La consommation

En matière de consommation de carburant, le constructeur annonce une moyenne de 10.1L./100 km. Durant l’essai, j’ai obtenu 9,6L./100km, ce qui est tout à fait acceptable considérant la taille du QX65. La capacité de remorquage atteint 2 722 kg, soit 6 000 lb. Le RX est au maximum à 1 588 kg (3 500lb).

Les rumeurs que l’on désire véritables

Rien d’officiel pour l’instant, mais certaines rumeurs laissent entendre un possible retour du V6 dans le QX60, cela ouvrirait la porte à une éventuelle arrivée dans le QX65. Il s’agirait du V6 de 3,5 litres développant 295 chevaux et 270 lb-pi de couple. Pour les plus nostalgiques, l’idée d’un retour du V6 3,0 litres biturbo des anciennes versions Red Sport, avec ses 400 chevaux, reste dans le domaine du souhait. Considérant que le QX80 aura droit à une version haute performance dérivée des concepts Track Spec et R-Spec, on peut envisage la même approche pour le QX65.

Dans une optique plus terre-à-terre, Infiniti a confirmé qu’une forme d’hybridation sera introduite en cours de carrière du QX65. Il faudra patienter avant d’avoir plus d’informations.

Conclusion

Avec le QX65, Infiniti a corrigé l’irritant problème de la gestion du taux variable de la turbocompression. Espérons qu’elle soit fiable. Pour le reste, c’est un produit qui est très bien accompli, déjà mature et très bien pensé pour la famille.

Le QX65 sera rafraichissant pour Infiniti. Après tout, le segment des VUS à deux rangées de sièges est populaire et Infiniti a généralement l’avantage d’être un peu moins cher que la compétition. Ce sera particulièrement le cas face aux autres « coupés » que sont les GLE Coupé (109 000$+), X6 (98 500$+) ou autre Genesis GV80 Coupé (105 500$+).

Dans leur cas les puissances sont passablement plus hautes, mais si c’est la forme qui vous intéresse, le QX65 sera le plus abordable et de loin. On s’attend à ce qu’il soit un peu plus cher que le QX60 dont le prix de base est de 70 486$, donc sous les 75 000$. LE QX65 2027 arrivera en concession canadienne vers la fin du mois de juin ou le début de juillet 2026.