Honda CR-V hybride 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Honda CR-V hybride 2023 se détaille à partir de 50 890 $, frais de transport et de préparation inclus.

La consommation mixte du CR-V hybride se chiffre à 6,4 L/100 km.

Le Honda CR-V hybride 2023 est une nouveauté pour le marché canadien.

Le Honda CR-V hybride 2023 introduit une nouvelle génération du multisegment compact, avec une apparence plus robuste, de nouvelles proportions et une mise à jour technologique. Les consommateurs canadiens obtiennent leur première opportunité d’acquérir le CR-V hybride, ce dernier étant disponible aux États-Unis durant la commercialisation de la génération précédente, mais pas chez nous. De plus, il est désormais construit au Canada.

Le constructeur japonais a décidé d’inscrire le nouveau CR-V hybride à l’Écorandonnée de l’AJAC cette année, un événement annuel réunissant des journalistes automobiles provenant des quatre coins du pays, ainsi qu’une sélection de véhicules peu énergivores, visant à promouvoir les bienfaits de l’écoconduite et les derniers modèles de voitures, de multisegments et de VUS.

Le Honda CR-V hybride 2023 est équipé d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle de combustion Atkinson, un moteur électrique de propulsion, un moteur-générateur et une nouvelle batterie de 1,06 kWh plus petite et plus légère que la précédente. Au Canada, le rouage intégral figure de série. La puissance totale s’élève à 204 chevaux, et le couple, à 247 livres-pied. En comparaison, le CR-V non hybride est muni d’un quatre cylindres turbo de 1,5 litre avec 190 chevaux et 179 livres-pied. Les cotes ville/route/mixte sont de 6,0 / 6,9 / 6,4 L/100 km.

Lors de mon tour à bord du Honda CR-V hybride 2023, mes efforts d’écoconduite ont été en vain. Alors que l’Écorandonnée de l’AJAC se déroulait de Vancouver à Kelowna cette année, en passant par Kamloops, ma portion du voyage s’est avérée une ascension constante sur l’autoroute. Voilà une bien mauvaise opportunité pour la motorisation de démontrer son efficacité, puisque le moteur à essence s’activait sans cesse pour renflouer la batterie et procurer une assistance pour faire avancer le véhicule. J’ai conclu mon trajet avec une moyenne de 8,7 L/100 km, la pire parmi tous les journalistes qui ont conduit le CR-V lors de l’événement. La plupart d’entre eux ont observé des moyennes entre 5,0 et 6,0 L/100 km, dont un qui a même enregistré une moyenne de 4,4 L/100 km.

Moyenne (L/100 km) Meilleure consommation 4,4 Ma consommation 8,7 Pire consommation 8,7

Ce n’est pas si mal pour un multisegment compact pouvant facilement transporter une famille et ses bagages. La nouvelle génération du CR-V repose sur un empattement légèrement plus long qu’auparavant, tout en étant longue et plus large. L’espace intérieur est similaire à l’avant, amélioré pour les passagers arrière, surtout pour les jambes, les épaules et les hanches. L’aire de chargement est également plus logeable, avec un volume de 1 113 litres avec les dossiers de sièges arrière en place, et 2 166 litres avec les dossiers rabattus.

Le Honda CR-V hybride 2023 brille aussi pour son système multimédia facile à utiliser, sa qualité de finition et son allure plus robuste. Il se détaille à partir de 50 890 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la motorisation électrifiée n’est offerte que sur la déclinaison Touring, la plus chère.