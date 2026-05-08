Le prix de transaction moyen est désormais à parité entre les véhicules à combustion et les véhicules électriques au Canada

Le prix de transaction moyen d’un véhicule neuf au Canada était de 49 500 $ au cours du premier trimestre de 2026, quel que soit le groupe motopropulseur.

Cela s’explique par la réduction du prix des VÉ et le retour de l’incitatif fédéral pour les véhicules électriques.

L’arrivée imminente des VÉ chinois devrait faire baisser davantage le prix de transaction moyen des véhicules électriques.

Bien que le coût initial demeure le principal obstacle à l’adoption des VÉ au Canada selon les sondages auprès des consommateurs, cette disparité semble en voie de disparaître.

En effet, Automotive News Canada rapporte que le prix de transaction moyen des véhicules électriques au Canada a égalé celui de l’ensemble des véhicules, tous types de motorisation confondus, au cours du premier trimestre de l’année.

Cette information, provenant de J.D. Power, ne tient pas compte des constructeurs automobiles qui pratiquent la vente directe aux consommateurs, tels que Tesla, Rivian, Lucid et Polestar, dont les prix se situent au-dessus de cette moyenne.

Néanmoins, il s’agit d’un signe encourageant pour les taux d’adoption des VÉ, qui ont chuté de manière significative depuis la fin de 2024, lorsque les rabais fédéraux et provinciaux pour les véhicules électriques ont été réduits ou complètement interrompus.

Toutefois, bien que le prix de transaction des VÉ soit désormais égal à celui des modèles à combustion, cela ne signifie pas pour autant que les modèles électriques ont déjà atteint la parité de prix avec leurs concurrents à essence.

En effet, lorsqu’on compare des véhicules de taille similaire avec des options équivalentes, les modèles électriques sont encore plus chers, mais la marge s’est considérablement réduite au cours des dernières années.

Par exemple, le prix de transaction moyen pour les VUS compacts à essence au Canada était de 40 000 $ au cours du premier trimestre de 2026, alors qu’il était de 43 000 $ pour les VÉ équivalents.

L’année dernière, l’écart entre ces deux catégories était de 7 000 $, et il s’élevait à 15 000 $ en 2023.

Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre au cours des mois et des années à venir, à mesure que de nouveaux VÉ chinois rejoindront le marché canadien.

Bien que seulement 49 000 véhicules électriques chinois soient autorisés à la vente sous des tarifs réduits en 2026, ce quota doit augmenter de 6,5 % chaque année.

De plus, la moitié des modèles importés de Chine devront être affichés à un prix inférieur à 35 000 $ d’ici 2030 pour être admissibles.

Tout cela s’inscrit dans un effort visant à rendre les véhicules électriques plus abordables pour les acheteurs canadiens et à inverser la chute des ventes connue en 2025.

Par ailleurs, le retour d’un incitatif fédéral allant jusqu’à 5 000 $ sur les VÉ de moins de 50 000 $ semble avoir aidé les ventes à se redresser au début de 2026, tout en contribuant à faire baisser le prix de transaction moyen des VÉ.

La menace de la concurrence chinoise dans le segment le plus abordable du marché a également incité les constructeurs automobiles à réduire le prix de leurs modèles électriques.

Le fait que les VÉ atteignent une véritable parité de prix avec les modèles à essence comparables pourrait les rendre très attrayants pour les acheteurs, car le coût de possession des véhicules électriques est bien inférieur à celui des véhicules à combustion en raison des besoins d’entretien réduits et du coût moindre de l’électricité par rapport au carburant, surtout en ces temps où les prix à la pompe semblent grimper sans fin.

Source : Automotive News Canada