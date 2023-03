Essai routier Toyota Mirai 2022: Une excellente voiture gâchée par une technologie sans espoir?

Points forts de la Toyota Mirai 2022

– Pour 54 990 $, la Mirai est étonnamment abordable compte tenu de son niveau de technologie, de raffinement et d’équipement.

– C’est l’une des voitures Toyota Lexus les plus douces à conduire.

– La finition XLE 2023 est en fait inférieure de 1 440 $ à celle de 2022 (suppression du moniteur de vue panoramique et du frein d’assistance au stationnement).

Points faibles de la Toyota Mirai 2022

– Quelle infrastructure de ravitaillement ?

– Petit coffre et banquette arrière exiguë.

– La Limited à 76 850 $ est une perte d’argent quasi totale.

– Fiabilité et coûts de possession inconnus.

Je n’ai pu m’empêcher de penser à l’avenir en conduisant cette Toyota Mirai 2022. Comme nous le savons, et je simplifie à l’extrême, il y a environ 100 ans, une décision a été prise selon laquelle les voitures à essence étaient une meilleure option que les véhicules électriques. Une cinquantaine d’années plus tard, nous avons commencé à comprendre que nous avions peut-être fait une grosse erreur, et aujourd’hui, 50 ans plus tard, j’ai l’impression que nous sommes confrontés à une décision similaire.

Hydrogène, essence, hybrides, carburants synthétiques, tout électriques ?

Por qué no los cinco ? C’est la position adoptée par un bon nombre de constructeurs automobiles dans le monde, qui cherchent et expérimentent autant d’alternatives pour une mobilité plus propre. Parmi les cinq énumérées, l’hydrogène se distingue pour un certain nombre de raisons.

La raison la plus courte est qu’un véhicule à pile à combustible est un véhicule hybride électrique qui fonctionne à l’hydrogène. Et bien que le « H » soit l’élément le plus abondant sur Terre, il faut quand même l’isoler, le stocker et le transférer pour faire fonctionner un véhicule à pile à combustible. Je ne vais pas prétendre être un ingénieur ou un chimiste, mais je crois comprendre que l’isolement, le stockage et le transfert du gaz nécessiteraient une infrastructure, un peu comme notre système de distribution d’essence actuel, à la différence que certaines stations seraient conçues pour extraire leur propre hydrogène de l’atmosphère. Cela semble être une entreprise extrêmement coûteuse et laborieuse alors qu’il suffit de brancher les VE à la maison pendant la nuit… En revanche, lorsqu’il s’agit de flottes commerciales, l’histoire change.

Silence et douceur

La raison en est qu’un groupe motopropulseur FCEV est, comme un VE, silencieux, réactif et totalement transparent. La Mirai fonctionne comme un VE hybride dans le sens où la pile à combustible à hydrogène, lorsqu’elle est combinée à l’air ambiant, crée de l’électricité qui alimente le moteur électrique. Cette FCEV est également équipée d’une batterie de 1,24 kWh qui peut à la fois récupérer l’énergie du freinage et fournir un surcroît de puissance à l’accélération.

L’unique moteur électrique, qui produit 182 ch et 300 lb-pi de couple, est monté à l’arrière et fournit une poussée décente vers l’avant. La berline de 4 275 livres n’est pas rapide selon les normes actuelles des VE, mais la Mirai s’en sort assez bien. L’absence de bruit et de chocs de changement de vitesse offre une expérience de conduite absolument docile. Vous ne gagnerez cependant jamais une course de rue, car la Mirai a besoin d’environ 9,5 secondes pour atteindre 100 km/h depuis l’arrêt.

Mais ce n’est pas important. J’appelle la Mirai la Lexus Avalon et ce n’est pas sans raison. La Toyota FCEV est incroyablement raffinée et confortable. En fait, il est plus agréable que n’importe quel nouveau véhicule Toyota ou Lexus actuel — le dernier produit du géant japonais de l’automobile que j’ai conduite qui était aussi confortable était une Lexus LS de la génération précédente. Malgré cela, la tenue de route et la réactivité du châssis, bien que terne, sont bonnes. Les suspensions multibras avant et arrière offrent un amortissement généreux et de la douceur.

Les avantages du groupe motopropulseur FCEV de la Mirai sont l’absence d’émissions, à l’exception de l’eau, une autonomie de 647 km avec 5,6 kg d’hydrogène et un plein en cinq minutes. Le problème, c’est qu’on m’a donné la voiture avec un réservoir à moitié plein et une autonomie d’environ 210 km, étant donné qu’il n’y a pas de stations de ravitaillement officielles dans la grande région de Montréal. En fait, je suis retourné aux bureaux régionaux de Toyota Canada pour faire le plein le jour suivant, car l’autonomie estimée par la voiture avait chuté beaucoup plus rapidement que prévu pendant mon trajet à la fin de janvier.

À propos du ravitaillement. La Mirai n’était qu’à moitié pleine, car aucune pompe n’a été utilisée pour remplir les réservoirs de la voiture. Toyota a utilisé un réservoir avec une pompe de transfert qui ne pouvait pas générer assez de pression pour remplir complètement la voiture.

Pas joli, mais unique

Je ne peux pas me résoudre à qualifier la Toyota Mirai de belle, mais elle est certainement plus attrayante que la voiture de première génération. Le profil de la Mirai ressemble à celui d’un bicorps et seuls les quartiers arrière sont légèrement décalés, mais c’est une opinion entièrement personnelle.

Comme il y a de fortes chances que vous n’en voyiez jamais sur la route, sachez que la Mirai mesure 497,5 cm de long, soit seulement 1 cm de moins qu’une Avalon. De même, l’empattement de la Mirai, à 292 cm, n’est supérieur que de 5 cm à celui de l’Avalon.

Un habitacle charmant, mais compromis

La 2022 XLE testée, dont le prix est à partir de 54 990 $ (2023 : 53 550 $ [prix inférieur en raison de la suppression de certaines caractéristiques], comprenait des jantes de 19 pouces, des feux D.E.L., un tableau de bord numérique de 8 pouces, un écran tactile de 12,3 pouces, un volant chauffant, des sièges chauffants en cuir softex, et bien plus encore.

En ce qui concerne les caractéristiques de série, c’est complet. La version haut de gamme Limited à 76 850 $ [2022 et 2023] comprend des pare-soleil électriques pour les vitres arrière, des portes arrière à fermeture automatique, un affichage tête haute, des sièges chauffants en cuir synthétique, des jantes de 20 pouces, un toit ouvrant panoramique, etc. Ce n’est pas pour rien que l’on n’en verra jamais sur la route — il n’y a pas de raison de dépenser les 20 000 $ supplémentaires.

Dans l’habitacle, l’ajustement, la finition et les matériaux sont d’une qualité digne de Lexus. Les passagers avant ont beaucoup d’espace, mais les occupants de la banquette arrière n’en ont pas autant. Malgré l’empattement long, les ouvertures des portes arrière sont assez étroites, mais une fois à l’intérieur, les niveaux de confort sont décents tant que vous n’êtes pas assis au milieu. Un autre compromis vient du petit coffre qui n’offre que 272 litres de volume utilisable. Les réservoirs d’hydrogène sont à blâmer ici.

Et pour conclure…

Les Toyota Mirai 2022 et 2023 sont des voitures magnifiques, mais finalement inutiles aujourd’hui. Tous les efforts de conception et d’ingénierie du châssis auraient mieux servi un produit Lexus, à mon avis, mais ce qui est fait est fait.