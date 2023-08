Jeep Wrangler 4xe 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Jeep Wrangler 4xe 2023 se détaille à partir de 62 090 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

La motorisation 4xe développe 375 chevaux et un couple de 470 livres-pied.

La consommation mixte ville/route s’élève à 4,8 Le/100 km.

Il n’y a pas si longtemps, le Jeep Wrangler était un véhicule résolument peu environnemental. Ce n’est toutefois plus le cas depuis l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable parmi les choix de moteurs du VUS, et l’on a pu l’essayer à nouveau dans le Jeep Wrangler 4xe 2023 lors de l’Écorandonnée de l’AJAC cette année.

L’Écorandonnée est un événement de conduite annuel regroupant des journalistes automobiles canadiens et des véhicules peu gourmands en essence ou en électrons, afin de promouvoir les avantages de l’écoconduite alors que les conducteurs tentent de réduire leur consommation au minimum lors du voyage, le grand gagnant de cette compétition amicale se voyant décerner un chandail vert et la possibilité de se proclamer le journaliste le plus écoénergétique pendant un an.

La motorisation du Jeep Wrangler 4xe 2023 n’est disponible qu’en configuration Unlimited à quatre portes, ainsi qu’en déclinaisons Willys, Sahara et Rubicon. Elle consiste en un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, d’un moteur-générateur, d’une boîte automatique à huit rapports intégrant un moteur électrique ainsi qu’une batterie de 17,3 kWh. La puissance combinée s’élève à 375 chevaux, alors que le couple, à 470 livres-pied.

Le système 4xe affiche des cotes ville/route/mixte de 11,6 / 11,9 / 11,7 L/100 km, ou une cote combinée de 4,8 Le/100 km en incluant la conduite 100 % électrique. L’autonomie électrique est calculée à 35 kilomètres. Le temps de charge prend environ deux heures et demie sur une borne de 240 volts ou environ 12 heures sur une prise courant domestique de 120 volts, et la recharge rapide n’est pas disponible. Le moteur à combustion peut fonctionner à l’essence régulière, mais Stellantis recommande l’essence super pour y soutirer le maximum de performances.

Trois modes de conduite sont offerts, y compris Hybrid gérant lui-même les transitions entre la conduite hybride et électrique, Electric empêchant le moteur à essence de s’activer, et E-Save conservant le niveau de charge de la batterie dans des situations où on l’épuiserait plus rapidement, comme sur l’autoroute par exemple. On peut donc utiliser plus efficacement l’énergie de la batterie, comme en circulation urbaine à plus basse vitesse. Un autre bouton se situe sur la planche de bord centrale active le freinage régénératif maximal, pratique lorsque l’on descend des pentes afin de retourner un peu d’énergie dans le bloc-batteries.

Lors de mon trajet à bord du Jeep Wrangler 4xe 2023 durant l’Écorandonnée de l’AJAC, j’ai réalisé une moyenne plus que respectable de 8,0 L/100 km. La plupart de mes collègues ont obtenu un résultat similaire avec des moyennes variant entre 7,6 et 8,5 L/100 km. C’est drôlement mieux que la consommation attendue avec les autres motorisations du Wrangler, dont le V6 de 3,6 litres à essence produisant 285 chevaux, le V6 turbodiesel de 3,0 litres avec 260 chevaux et même le quatre cylindres turbo de 2,0 litres non hybride avec 270 chevaux. Le Wrangler peut aussi être commandé en livrée Rubicon 392 avec un rugissant V8 HEMI de 6,4 litres générant 470 chevaux, se situant évidemment à l’autre bout du spectre de la consommation d’essence.

Moyenne (L/100 km) Meilleure consommation 7,6 Ma consommation 8,0 Pire consommation 10,7

Malgré le système hybride rechargeable, le Wrangler ne perd rien de ses capacités hors route, et peut toujours remorquer une charge maximale de 1 588 kilogrammes. Et malgré un poids supplémentaire d’environ 350 kg dans le cas de la motorisation 4xe, on ne sent pas le VUS plus lourd, parce qu’il se conduit déjà comme un camion lourd.

Le Jeep Wrangler 4xe 2023 se détaille à partir de 62 090 $ incluant les frais de transport et préparation. Les rabais gouvernementaux à l’achat d’un véhicule vert sont applicables, les sommes variant selon la province, et qui s’élèvent à 7 500 $ au Québec après le calcul des taxes de vente.

En conclusion, le Wrangler 4xe offre les capacités hors route, l’apparence robuste et la polyvalence du Wrangler Unlimited non hybride, mais avec l’avantage d’une consommation beaucoup plus basse et d’une motorisation résolument puissante.