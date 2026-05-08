La Porsche Taycan Turbo GT avec ensemble Manthey établi un record de 6:55,533 au Nürburgring

Le nouvel ensemble Manthey, une première pour un VE Porsche, ajoute des modifications aérodynamiques, de châssis et de groupe motopropulseur à la Taycan Turbo GT avec ensemble Weissach.

La Taycan Turbo GT avec trousse Manthey a bouclé le Nürburgring en 6:55,533 minutes.

Porsche affirme que la trousse triple l’appui aérodynamique et porte la puissance du système à 804 ch.

Les prix canadiens et la disponibilité sur le marché n’ont pas été confirmés par Porsche.

Porsche a transposé son élégant programme de performance Manthey aux véhicules électriques, en présentant un ensemble dédié à la piste pour la Taycan Turbo GT avec ensemble Weissach. La marque s’en est servie pour établir une nouvelle référence sur la Nürburgring-Nordschleife.

Le pilote de développement Porsche Lars Kern a complété le circuit allemand de 20,832 km en 6:55,533 minutes au volant de la Taycan Turbo GT équipée de l’ensemble Manthey. Le temps réalisé constitue un record pour les berlines électriques de prestige et a été certifié par un notaire sur place. Le résultat bat de plus de neuf secondes le précédent record de catégorie détenu par la Xiaomi SU7 Ultra avec ensemble Track, et améliore de 12 secondes le tour précédent de Kern au volant de la Taycan Turbo GT avec ensemble Weissach.

L’ensemble de modernisation offert sur la Taycan marque la première fois que la trousse Manthey est installée sur un VÉ. Des améliorations similaires sont déjà disponibles pour plusieurs modèles GT de Porsche, mais l’application à la Taycan ajoute une calibration du groupe motopropulseur électrique à l’accent habituel mis sur l’aérodynamisme, la suspension et les pneus. Les commandes débuteront en juin pour toutes les Taycan Turbo GT équipées de l’ensemble Weissach.

Le plus grand changement en matière de performance provient de la charge aérodynamique. À 200 km/h, l’appui total passe de 95 kg sur la voiture de série à 310 kg avec la trousse Manthey. À la vitesse de pointe révisée de 310 km/h, la voiture génère environ 740 kg d’appui total. Les principales pièces comprennent un aileron arrière plus imposant, des diffuseurs avant et arrière révisés, des déflecteurs d’air sous la carrosserie et des disques aérodynamiques en carbone pour les roues arrière.

Porsche a aussi retravaillé le matériel électrique et les systèmes de contrôle de la Taycan. Le courant maximal de décharge passe de 1 100 ampères à 1 300 ampères, ce qui porte la puissance du système à 600 kW, soit 804 ch, un gain de 20 kW, ou 27 ch, par rapport au modèle de série. Le mode Attack offre une poussée de courte durée pouvant atteindre 130 kW, ou 174 ch, portant la puissance sur 10 secondes à 730 kW, soit 979 ch. Le couple avec Launch Control augmente de 30 Nm, ou 22 lb-pi, pour atteindre 1 270 Nm, ou 937 lb-pi.

L’ensemble de châssis comprend de nouvelles roues Manthey de 21 pouces en aluminium forgé, des boulons de roue en titane et des pneus de piste Pirelli P Zero Trofeo RS homologués pour la route offerts en option. L’ensemble roues et boulons réduit à lui seul la masse de plus de trois kg par rapport aux roues de série de l’ensemble Weissach, tandis que les pneus optionnels sont plus larges aux deux essieux.

Le système de freinage est également amélioré, avec des disques avant de 440 mm, des disques arrière de 410 mm et des plaquettes haute performance. Le système Porsche Active Ride, la direction aux essieux avant et arrière ainsi que la transmission intégrale reçoivent des calibrations spécifiques pour une utilisation sur circuit.

La Porsche Taycan Turbo GT 2026 avec ensemble Weissach est offerte à partir de 304 189 $ CA.