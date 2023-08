Genesis GV70 électrifié 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Genesis GV70 électrique 2023 se détaille à partir de 84 150 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

La puissance passe temporairement de 429 à 483 chevaux en activant le mode Boost du Genesis GV70 électrique.

L’autonomie est évaluée à 383 kilomètres sur une pleine charge.

Le Genesis GV70 électrifié 2023 s’avère le plus récent modèle 100 % électrique de la marque de luxe coréenne, s’appuyant sur la popularité et la réception médiatique du GV70 à essence, mais avec un côté résolument écologique.

Le GV70 électrifié figurant parmi les véhicules participant à l’Écorandonnée de l’AJAC cette année, un événement annuel consacré à promouvoir les avantages de l’écoconduite ainsi que souligner l’efficacité énergétique d’une sélection de véhicules disponibles sur le marché. Pour cette édition de l’Écorandonnée, on a entrepris la route à Vancouver pour se rendre à Kelowna en Colombie-Britannique, en passant par Kamloops, et une vingtaine de journalistes automobiles canadiens étaient aussi présente, tous obtenant la chance de conduire 10 véhicules au cours du voyage.

Parmi les 10 véhicules que j’ai conduits figurait le multisegment compact de luxe Genesis GV70 électrifié 2023. Impressionné par le GV70 à essence essayé précédemment, j’avais hâte de voir ce que la version électrique avait dans le ventre. Elle est équipée de deux moteurs électriques créant un rouage intégral, ainsi qu’une batterie de 77,4 kWh, pour une puissance totale de 429 chevaux et un couple de 516 livres-pied. Un mode Boost peut toutefois être activé afin de profiter de 483 chevaux pendant des instances de 10 secondes à la fois. Le constructeur avant un chrono 0-96 km/h de 4,2 secondes, bien que certaines publications automobiles effectuant leurs propres essais mesurés aient enregistré un temps encore plus court.

Sur une borne de recharge rapide compatible, le bloc-batteries peut être ravitaillé à une vitesse de maximale de 350 kW. À 250 kW, Genesis stipule que la batterie peut être chargée de 10 à 80 % en environ 18 minutes, ou en environ 73 minutes à une vitesse de 50 kW. Sur une borne de 240 volts, il faut plus ou moins sept heures pour renflouer la batterie de 10 à 100 %. L’autonomie sur une pleine charge s’élève à 383 kilomètres.

En se concentrant davantage sur les chiffres, on découvre que le Genesis GV70 électrifié 2023 affiche des cotes ville/route/mixte de 21,3 / 25,1 / 23,0 kWh/100 km.

Lors de mon essai à bord du GV70 à l’Écorandonnée, j’ai observé une moyenne de 15,9 kWh/100 km, bien en deçà des cotes officielles. Un de mes collègues a obtenu un résultant encore plus favorable sur un trajet principalement composé de pentes descendantes, alors que la plupart des conducteurs ont conclu leurs portions avec une moyenne variant entre 14,3 et 16,3 kWh/100 km.

Moyenne (kWh/100 km) Autonomie projetée (km) Meilleure consommation 11,5 673 Ma consommation 15,9 487 Pire consommation 23,7 327

Le Genesis GV70 électrifié 2023 ne perd rien en ce qui a trait au design, à la qualité de finition et en polyvalence par rapport au GV70 à essence. Il peut aussi remorquer jusqu’à 1 588 kilogrammes, alors ici aussi, pas de changement. En fait, l’aire de chargement se trouve à peine diminuée, avec un volume passant de 818 à 813 litres avec les sièges arrière relevés, et de 1 611 à 1 600 litres avec les sièges rabattus. On doit consulter la fiche technique pour s’en rendre compte.

Au Canada, le Genesis GV70 électrifié 2023 se détaille à partir e 84 150 $, incluant les frais de transport et de préparation. Si aux États-Unis, deux variantes sont offertes, les Advanced et Prestige, seule cette dernière est disponible chez nous. On obtient donc la version tout équipée.

En somme, le GV70 électrifié offre des performances, une cabine somptueuse et une longue liste de caractéristiques, alors que sa motorisation électrique peut s’avérer encore plus efficace avec un peu d’écoconduite – lorsque nous ne sommes pas en train d’amuser avec le mode Boost, bien sûr.