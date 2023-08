Toyota Corolla hybride 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

La Toyota Corolla hybride 2023 affiche une consommation mixte de 4,7 L/100 km.

La motorisation hybride de la Corolla développe 138 chevaux, soit 17 de plus que l’an dernier.

La Corolla hybride se détaille à partir de 27 750 $ au Canada.

La Toyota Corolla hybride 2023 a reçu quelques améliorations à sa motorisation cette année, et quel meilleur moyen de démontrer l’efficacité énergétique de cette berline compacte en l’inscrivant à l’Écorandonnée de l’AJAC?

L’Écorandonnée est un rassemblement annuel de journalistes automobiles canadiens et de constructeurs sélectionnant les véhicules écologiques qu’ils veulent mettre en valeur. L’événement s’est déroulé en Colombie-Britannique cette année, alors que les journalistes ont chacun pu conduire 10 véhicules lors d’un voyage de Vancouver à Kelowna, en faisant une boucle par Kamloops. La plupart des véhicules participant à l’Écorandonnée étaient 100 % électriques ou hybrides rechargeables, mais on retrouvait aussi quelques modèles hybrides traditionnels ou « autorechargeables », incluant la Corolla.

La Toyota Corolla hybride 2023 était habillée en déclinaison XSE, arborant une apparence sportive avec une calandre à maillons noirs reluisants, des ajouts de bas de caisse, un aileron sur le coffre et des jantes en alliage noires de 18 pouces. Elle profite également de caractéristiques exclusives par rapport à la version SE hybride, comme un siège du conducteur à réglage électrique, des sièges recouverts de similicuir SofTex et de sièges arrière chauffants.

La motorisation hybride comprend un quatre cylindres atmosphérique de 1,8 litre, d’un moteur électrique de 93 chevaux à l’avant, d’un moteur électrique de 40 chevaux à l’arrière et d’une boîte automatique à variation continue électronique. La puissance totale s’élève à 138 chevaux, en hausse par rapport aux 121 chevaux de l’an dernier, ainsi qu’un couple de 105 livres-pied. Le rouage intégral figure de série dans les versions SE et XSE, alors que la LE de base est disponible en rouage à traction ou intégral. Voici les cotes de consommation ville/route/mixte :

Déclinaison City/Highway/Combined (L/100 km) LE hybride à traction 4,4 / 5,1 / 4,7 LE hybride à rouage intégral 4,6 / 5,4 / 4,9 SE hybride à rouage intégral 5,0 / 5,7 / 5,3 XSE hybride à rouage intégral 5,0 / 5,7 / 5,3

Parmi les 10 tronçons de la route durant l’Écorandonnée de l’AJAC 2023, deux se sont avérées particulièrement difficiles avec des portions d’autoroute en ascension constante, faisant évidemment grimper la consommation de n’importe quel véhicule, qu’il soit muni d’un moteur à combustion ou de moteurs électriques. J’étais au volant de la Toyota Corolla hybride 2023 durant l’un de ces deux tronçons, alors ma consommation s’est avérée la deuxième plus pire de l’événement. J’ai tout de même enregistré une moyenne néanmoins respectable de 4,8 L/100 km, alors que la plupart de mes collègues ont conclu leurs trajets avec des moyennes entre 4,0 et 5,0 L/100 km, pour une moyenne générale de 4,6 L/100 km. Voilà des chiffres légèrement en deçà des cotes officielles.

Moyenne (L/100 km) Meilleure consommation 3,9 Ma consommation 4,8 Pire consommation 7,0

L’expérience de conduite est agréable, alors que les transitions entre le moteur à essence et les moteurs électriques sont largement imperceptibles. La Corolla n’est aucunement une voiture sport, mais la dernière génération du modèle a reçu des améliorations de son comportement routier et de sa direction pour la rendre plus divertissante, ou moins terne, à conduire. L’habitacle de la version XSE – celui de la SE est similaire, mais avec des sièges en tissu – est confortable, spacieux pour une berline compacte, et relativement silencieux sur la route. En revanche, le moteur à essence peut devenir passablement bruyant à plus haut régime, ce qui s’est passé lors de ma portion ascendante du voyage.

Mon temps à bord de la Toyota Corolla hybride 2023 était court, mais une fois de plus, la génération actuelle de la berline brille en tant que véhicule abordable, confortable et rationnellement compétent. La version XSE hybride n’est pas ce que l’on peut appeler une aubaine, à 36 050 $ avec les frais de transport et de préparation inclus, mais la gamme de variantes à motorisations hybrides débute à 27 750 $.