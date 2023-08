Lexus RX 500h F SPORT 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Lexus RX 500h F SPORT se détaille à partir de 82 005 $ incluant les frais de transport et de préparation.

La cote mixte du RX 500h F SPORT est de 8,6 L/100 km.

Le RX 500h affiche une puissance de 366 chevaux.

Entièrement redessiné cette année, le Lexus RX présente un design rafraîchi, un habitacle plus moderne et cossu ainsi qu’une toute nouvelle gamme de motorisations. L’une d’entre elles se trouve dans le Lexus RX 500h F SPORT 2023, ajoutant un côté sportif au populaire multisegment intermédiaire.

Le RX 500h F SPORT est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres jumelé à une boîte automatique à six rapports, d’un moteur-générateur monté à l’avant, d’un moteur électrique de traction à l’avant et d’un moteur électrique de propulsion à l’arrière, créant un rouage intégral. La puissance totale s’élève à 366 chevaux alors que le couple est estimé à 406 livres-pied. Le chrono de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) s’effectue en 5,9 secondes selon le constructeur.

Le RX 500h figurait parmi la vingtaine de véhicules ayant pris part à l’Écorandonnée de l’AJAC 2023, un événement annuel durant laquelle des journalistes automobiles provenant des quatre coins du Canada ont la chance de conduire ces véhicules écologiques pendant deux jours. L’événement s’est déroulé en Colombie-Britannique cette année, le groupe s’étant déplacé de Vancouver à Kelowna, en passant par Kamloops. Chaque journaliste a pu conduire un véhicule différent sur chacune des 10 portions du trajet.

Le Lexus RX 500h F SPORT 2023 s’est avéré un drôle de choix pour l’Écorandonnée, puisqu’il existe des variantes moins énergivores du RX dans la gamme, et notre conduite priorise l’efficacité énergétique avant tout. Outre la version RX 350 à essence seulement de 275 chevaux, on nous propose le RX 350h hybride à 246 chevaux, avec une cote mixte de 6,5 L/100 km, alors que la cote du RX 500h est de 8,6 L/100 km, tout de même excellente. Le RX 450h+ hybride rechargeable arrive pour le millésime 2024 avec une autonomie en conduite 100 % électrique de 60 km et une cote mixte avec apport électrique de 2,8 Le/100 km.

Qu’à cela ne tienne, j’ai conduit le Lexus RX 500h F SPORT sur un trajet relativement sans histoire, sans portions en forte ascension ou en pente descendante pour gâcher ou doper ma moyenne de consommation. Le multisegment affiche des cotes ville/route/mixte de 8,7 / 8,4 / 8,6 L/100 km, alors que toutes les variantes du RX nécessitent de l’essence super. J’ai obtenu une moyenne de 7,0 L/100 km, un très bon résultat compte tenu du potentiel de performances et du gabarit du véhicule.

Entre-temps, certains de mes collègues ont obtenu de meilleurs résultats que le mien, la plupart des moyennes variant entre 6,1 et 7,5 L/100 km, alors que d’autres ont fait bien pire alors qu’ils devaient affronter des trajets composés principalement d’autoroutes en ascension constante.

Moyenne (L/100 km) Meilleure consommation 6,1 Ma consommation 7,0 Pire consommation 12,3

Un essai plus exhaustif du Lexus RX 500h F SPORT 2023 est disponible, alors que cette fois-ci, on s’est concentré sur l’efficacité de cette version plus sportive du RX lors de l’Écorandonnée. Elle a démontré qu’en conduite plus relaxe, elle s’avère un véhicule peu gourmand. Le RX 500h affiche son caractère avec des roues de 21 pouces entourés de pneus à profil bas, une direction à quatre roues, une suspension sport et des bruits de moteurs simulés, mais pour obtenir l’expérience complète, il faut activer le mode Sport. Il est aussi équipé d’un toit panoramique, de garnitures extérieures noires et en chrome foncé, d’une sellerie F SPORT en cuir avec empiècements de similisuède ainsi qu’un climatiseur automatique à trois zones, entre autres.

Le Lexus RX 500h F SPORT se détaille à partir de 82 005 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.