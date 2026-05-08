5 questions sur le Chevrolet Equinox LT 2026 et leur réponse

Alors que le Chevrolet Equinox EV fait fureur au Québec, on a tendance à oublier qu’un VUS à essence partage le même nom.

Renouvelé complètement pour l’année-modèle 2025, le Chevrolet Equinox à essence revient pour 2026 sans changements majeurs.

Cela signifie que le VUS compact est toujours offert en trois versions, toutes propulsées par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L jumelé à une transmission à variation continue pour les modèles à traction avant et à une boîte automatique à 8 rapports pour les modèles à traction intégrale.

Plus précisément, la version LT constitue l’entrée de gamme de l’Equinox, avec un prix de départ de 37 743 $.

Faits saillants sur le Chevrolet Equinox LT 2026

Le Chevrolet Equinox LT 2026 est un VUS compact à essence qui était le modèle le plus vendu de la marque aux États-Unis l’an dernier, exception faite de la camionnette Silverado. Au Canada, c’est le Trax qui a remporté ce titre.

Bien qu’ils partagent le même nom, l’Equinox et l’Equinox EV ne sont pas liés mécaniquement, mais ils sont positionnés de manière similaire dans la gamme en termes de dimensions et de prix.

Le modèle à essence partage toutefois son architecture avec d’autres modèles, à savoir le GMC Terrain et le Buick Envision. Le GMC Terrain est essentiellement un jumeau mécanique de l’Equinox, mais l’Envision est mieux distingué et dispose d’un groupe motopropulseur tout à fait différent.

Voici les réponses à cinq questions que vous pourriez vous poser sur le Chevrolet Equinox 2026 et sa version LT :

1- Quels sont les principaux avantages de l’Equinox 2026 par rapport à la concurrence ?

Le Chevrolet Equinox 2026 se démarque de plusieurs façons dans son segment, notamment grâce à son design, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En effet, alors que la génération précédente avait tendance à passer inaperçue, le nouvel Equinox est un VUS compact agréable à regarder. Cela est principalement dû à sa posture plutôt agressive et musclée, résultat d’un design beaucoup plus angulaire qu’auparavant. À l’intérieur, l’Equinox 2026 mise sur la même configuration que les autres modèles de la marque, soit deux grands écrans aux graphismes attrayants intégrés dans un seul panneau incurvé sur le tableau de bord et une rangée de boutons physiques pour le système de climatisation. De plus, le Chevrolet Equinox 2026 s’avère très confortable, sans compromis sur la tenue de route, qui demeure sécuritaire même à haute vitesse. L’Equinox surpasse également certains de ses concurrents en termes de valeur, avec une longue liste d’équipements de série et optionnels offerts à des prix raisonnables.

2- Quels sont ses principaux inconvénients ?

Le Chevrolet Equinox 2026 est principalement freiné par son groupe motopropulseur. En effet, le seul moteur disponible dans ce VUS compact est un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L qui développe 175 chevaux et 184 lb-pi de couple avec la traction avant, ou 203 lb-pi de couple avec la traction intégrale. Bien que cette puissance soit suffisante pour la conduite quotidienne, ce moteur manque de raffinement par rapport à la plupart de ses rivaux. En effet, le moteur génère passablement de vibrations lors des accélérations et sa sonorité n’est pas particulièrement agréable. La transmission à 8 rapports est parfois brusque lors des passages de vitesses à froid et le système de traction intégrale doit être activé manuellement, ce qui peut surprendre durant l’hiver. Ce manque de raffinement n’est pas nécessairement un obstacle majeur, mais la concurrence fait mieux sur ce point, ainsi qu’au chapitre de la puissance et de l’efficacité. L’ajout d’une motorisation hybride à l’Equinox actuel pourrait régler ses plus gros défauts et le rendre beaucoup plus compétitif.

3- Comment la version LT se compare-t-elle aux versions RS et Activ ?

Comme d’autres modèles Chevrolet, l’Equinox 2026 présente une structure de versions et de prix quelque peu inhabituelle. En effet, bien que la version LT soit techniquement le modèle d’entrée de gamme, mon véhicule d’essai tout équipé affichait un prix de 46 847 $, soit à peu près le même qu’un Equinox RS que j’ai conduit il y a un an. C’est parce que Chevrolet a décidé de structurer sa gamme autour de trois ensembles de design plutôt que par niveau d’équipement. Par conséquent, les clients peuvent choisir la version dont le look leur plaît le plus, puis ajouter les options qu’ils désirent. Ainsi, la version LT peut être équipée de presque tout ce que l’on trouve dans les RS et Activ, à l’exception des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés, du siège passager électrique et des réglages de mémoire pour la position de conduite. Côté look, la version LT est la plus conventionnelle des trois, tandis que la RS se veut plus dynamique et l’Activ plus robuste.

4- Le Chevrolet Equinox LT 2026 est-il économe en carburant ?

Malgré sa puissance et ses performances modestes, le Chevrolet Equinox 2026 n’est pas particulièrement économe en carburant. En effet, le petit moteur travaille fort constamment pour maintenir la cadence, ce qui se traduit par des chiffres de consommation qui se situent au mieux dans la moyenne du peloton, avec une moyenne officielle de 8,9 L/100 km en conduite combinée selon Ressources naturelles Canada. Dans le monde réel, j’ai obtenu une moyenne de 9,2 L/100 km malgré une conduite majoritairement sur autoroute et en milieu rural, ce qui est plus élevé que la plupart des véhicules concurrents testés. Tel que mentionné précédemment, l’Equinox manque d’une motorisation hybride qui pourrait le rendre plus compétitif, tant à la pompe qu’en termes de raffinement et d’expérience de conduite. Bien sûr, Chevrolet se fera un plaisir de vous vendre un Equinox EV entièrement électrique si vous voulez un VUS compact plus efficace, mais tout le monde n’est pas encore prêt à passer à l’électrique.

5- L’Equinox 2026 est-il pratique ?

Oui, c’est là que l’Equinox 2026 brille véritablement. En effet, le design carré de la génération actuelle et l’excellente optimisation de l’espace se traduisent par des dimensions intérieures généreuses pour les passagers et les bagages. De plus, le plancher est complètement plat à l’arrière, ce qui est très rare en dehors des véhicules électriques, surtout en présence de la traction intégrale. Par ailleurs, la console centrale est intelligemment conçue, avec de vastes espaces de rangement sur deux niveaux distincts et un accès facile au chargeur de téléphone sans fil. Comme d’autres VUS compacts de la gamme General Motors, l’Equinox est l’un des véhicules les plus faciles d’accès grâce à un seuil étroit et une hauteur d’assise presque parfaite, ce qui peut être un facteur important pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. La visibilité est également bonne tout autour, grâce encore une fois à la forme carrée de l’Equinox. Si l’on considère également des caractéristiques telles que les sièges avant et le volant chauffants automatiques, un système d’infodivertissement facile à utiliser, un bon rayon de braquage et un sélecteur de vitesse électronique pratique monté sur la colonne, l’Equinox est facile à vivre au quotidien.

Conclusion

Le Chevrolet Equinox 2026, incluant sa version LT, est un VUS compact rempli de potentiel. Il présente un design attrayant à l’intérieur comme à l’extérieur, il est confortable, très pratique, bien équipé, offert à un prix raisonnable et intelligemment conçu. Malheureusement, l’ensemble est tiré de l’arrière par un groupe motopropulseur vieillissant qui est moins puissant, moins efficace et moins raffiné que presque tout ce que la concurrence a à offrir. Avec un duo moteur-transmission plus moderne, surtout avec une touche d’électrification, l’Equinox actuel aurait tout ce qu’il faut pour être l’un des leaders du segment.