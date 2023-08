Range Rover hybride rechargeable 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Range Rover hybride rechargeable 2023 affiche une autonomie en conduite 100 % électrique de 51 km.

La motorisation P440e génère une puissance totale de 434 chevaux.

Alors que le constructeur anglais JLR, ou Jaguar Land Rover, se tourne vers un avenir tout électrique, la division Land Rover a décidé de se scinder en trois familles de modèles, incluant Range Rover, Defender et Discovery. Malgré ces changements, une chose n’a justement pas changé : le Range Rover 2023 constitue toujours l’utilitaire porte-étendard, et il est maintenant disponible en variantes Range Rover hybride rechargeable.

Et pour démontrer son savoir-faire en matière d’efficacité énergétique, le constructeur l’a inscrit à l’Écorandonnée de l’AJAC 2023, un événement annuel durant laquelle des journalistes automobiles canadiens se rassemblent pour conduire quelques-uns des véhicules les moins énergivores en essence et en électrons en vente au pays.

Le Range Rover hybride rechargeable 2023 pour l’Amérique du Nord est équipé de la motorisation P440e, consistant en un V6 de 3,0 litres, d’un moteur électrique, d’une boîte automatique à huit rapports et d’un petit bloc-batteries, produisant un total de 434 chevaux (ou 440 chevaux métriques) et un couple de 457 livres-pied. Selon le manufacturier, cette variante hybride rechargeable en configuration à empattement court peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes, alors qu’en conduite 100 % électrique, la P440e peut couvrir une distance de 77 kilomètres sur une pleine charge.

Lors des deux jours de conduite de l’Écorandonnée, de Vancouver à Kelowna en passant par Kamloops, neuf journalistes ont eu la chance d’essayer le Range Rover PHEV. Chaque tronçon était différent du précédent, alors que certains conducteurs ont dû affronter une route en ascension constante pour se rendre au prochain arrêt, et d’autres ont profité d’une route en pente généralement descendante. Je faisais partie de ce deuxième groupe, ayant enregistré le meilleur résultat avec une moyenne de 6,8 L/100 km. Et ça, c’est en amorçant mon trajet avec une batterie épuisée. Trois conducteurs ont réussi à consommer entre 7,0 et 8,0 L/100 km, le pire résultat était 12,5 L/100 km, et la moyenne de tous les conducteurs s’est élevée à 9,4 L/100 km. L’essence super est requise.

Moyennne (L/100 km) Meilleure consommation 6,8 Ma consommation 6,8 Pire consommation 12,5

La motorisation P440e est également drôlement raffinée et les transitions entre le moteur à combustion et le moteur électrique sont à peine perceptibles. Les performances sont franchement agréables, grâce au couple instantané du moteur électrique, mais l’expérience n’est pas aussi excitante ou sonore qu’avec d’autres motorisations offertes dans le modèle. Comme le V8 suralimenté de 5,0 litres P530 avec 523 chevaux, par exemple. Un V6 suralimenté de 3,0 litres à hybridation légère est également disponible, développant 395 chevaux.

À l’instar des autres variantes, l’habitacle du Range Rover hybride rechargeable 2023 démontre une finition exquise, avec une atmosphère de grand luxe, et l’on s’y attend, la qualité de roulement est exceptionnelle grâce à la suspension pneumatique de l’utilitaire. De plus, la version hybride rechargeable ne sacrifie rien en matière de capacités hors route, si c’est ce que l’on recherche.

Au Canada, le Range Rover 2023 se détaille à partir de 134 700 $, sans compter la taxe de luxe récemment mise en place par le gouvernement canadien, ajoutant un autre 6 940 $ à la facture. Le Range Rover SV avec la motorisation P615, développant 607 chevaux, est disponible à partir de 272 200 $. Quant au Range Rover hybride rechargeable 2023, son prix de départ s’élève à quelque 135 000 $ avant les options. Tous ces tarifs incluent les frais de transport et de préparation, mais excluent la taxe de luxe établi en fonction de l’une de deux variables : soit 20 % du prix dépassant la barre des 100 000 $, ou 10 % du PDSF total.

Enfin, notons qu’au Canada, le Range Rover P440e sera remplacé par le P550e pour le millésime 2024, affichant 542 chevaux et un couple de 406 livres-pied.