Essai Routier du Buick Envision Avenir 2026: Le luxe tranquille

Le Buick Envision Avenir 2026 est un VUS intermédiaire à cinq passagers qui offre des technologies modernes avec une vision plus traditionnelle du luxe d’entrée de gamme.

Résumé du Buick Envision Avenir 2026

Le Buick Envision Avenir 2026 est offert à partir de 57 225 $ sur le marché canadien.

Ce modèle est animé par un moteur à quatres-cylindres turbocompressé de 2,0L développant 228 ch et 258 lb-pi de couple.

La version Avenir ajoute des éléments chromés, des garnitures intérieures de meilleure qualité et d’avantage d’équipement de série.

La consommation d’essence moyenne est annoncée par Ressources Naturelles Canada à 9.5 L/100 km, j’ai obtenu 10,1L/100 km.

Points positifs

Belle apparence intérieure et extérieure

Conduite confortable et silencieuse

Rapport qualité/prix favorable

Points négatifs

Écrans parfois cachés par le volant

Volume du coffre sous la moyenne

Léger manque de raffinement mécanique

Positionné entre Chevrolet et Cadillac, Buick ne dispose pas d’un grand espace pour tirer son épingle du jeu sur le marché, mais la plus vieille marque automobile américaine survivante semble avoir trouvé une voie intéressante depuis quelques années, notamment grâce à l’Envision.

En effet, ce VUS à cinq passagers, à mi-chemin entre les catégories compactes et intermédiaires, incarne bien le nouveau rôle de la marque, qui semble être de produire des véhicules à l’apparence et à l’équipement plus luxueux que la moyenne mais dont le prix n’est pas pour autant bien plus élevé que celui des modèles grand public.

Bien sûr, la finition haut de gamme Avenir, disponible sur tous les modèles Buick en 2026, bénéficie aussi d’un style qui combine efficacement la modernité et la tradition, permettant d’élargir le public cible de la marque.

Dans le cas de l’Envision Avenir, cela se traduit par un habillage extérieur élégant qui fait usage de quelques appliques chromées pour rehausser l’apparence du modèle et le faire paraitre nettement plus chic que la moyenne de son segment.

Bien sûr, si vous n’aimer pas le chrome, Buick propose la finition ST pour l’Envision, qui remplace ces éléments par des appliques noir brillant, mais je considère que la présentation du modèle Avenir est tout de même de meilleur goût que celle de certains modèles Denali de GMC, par exemple.

À l’avant, l’Envision 2026 adopte la même face avant que les autres VUS actuels de Buick, c’est-à-dire qu’il dispose d’une large calandre trapézoidale surmontée de deux feux de jour qui suivent la bordure du capot. Les phares sont installés sous ces feux diurnes, vers l’extérieur de la carrosserie.

Bien que je préfère le design original de cette seconde génération de l’Envision lancée en 2021, force est d’admettre que le style actuel est plus moderne et plus distinctif.

À l’arrière, la version Avenir est immédiatement reconnaissable à ses feux arrière transparents qui remplacent les unités à la lentille rouge des versions Privilégié et Sport Touring (ST).

Un détail très pratique : Un projecteur sous le coin gauche du pare chocs illumine le logo Buick au sol à l’endroit on l’on doit passer son pied pour activer le hayon électrique mains libres, une touche que l’on ne retrouve habituellement que sur les véhicules d’une catégorie supérieure.

Un habitacle serein

Si les véhicules Buick actuels sont bien loin des grandes berlines qui ont fait la renommée de la marque dans les années 50 et 60, certaines caractéristiques ont perduré dans le temps, notamment le confort de roulement et une insonorisation poussée.

En effet, le Buick Envision Avenir 2026 offre un habitacle attrayant et confortable qui favorise la relaxation plutôt que le dynamisme.

Alors que certains éléments, dont le chrome, font dans la tradition, l’écran de 30 pouces qui inclut le combiné d’instruments et le système d’info divertissement est résolument moderne.

Tout comme les autres véhicules récents de General Motors, la dotation technologie de l’Envision ne fait pas défaut et ledit écran affiche une belle qualité graphique ainsi qu’une ergonomie généralement bonne, même si quelques contrôles, dont ceux pour les phares, ne devraient jamais se trouver dans un écran.

Il faut aussi souligner que si cette disposition du tableau de bord impressionne au premier coup d’œil, on constate rapidement à l’usage que certains éléments sont cachés par le volant, ce qui complique la recherche d’une position de conduite idéale.

De plus, on s’explique mal la petitesse de l’affichage des caméras panoramiques et de l’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay compte tenu de la taille généreuse de l’écran.

Au sujet de la position de conduite, les sièges, chauffants et ventilés à l’avant, sont plutôt confortables et celui du conducteur dispose d’une fonction de massage rendant les longs trajets moins fatigants.

Soulignons aussi les jolies coutures contrastantes présentes sur les dossiers avant et arrières, qui rehaussent le look de l’habitacle. De même, les perforations du revêtement du tableau de bord, les garnitures de couleur bronze ainsi que les subtils accents illuminés contribuent à donner à l’Envision Avenir un style plus riche que certains de ses rivaux plus dispendieux.

Les panneaux de portes et la console centrale offrent de nombreux espaces de rangement pratiques, mais leur petite taille limite les articles qui peuvent y être rangés.

En termes de dimensions, l’intérieur de l’Envision Avenir 2026 est tout à fait suffisant pour quatre occupants et l’accès à bord est très facile en raison d’un seuil mince, mais le coffre pourrait être plus volumineux.

Effectivement, avec un volume de seulement 714 litres derrière les sièges arrière et 1 492 litres lorsque ceux-ci sont rabattus, le coffre de l’Envision Avenir accuse un manque de quelques centaines de litres sur les autres modèles de la catégorie.

Mentionnons en terminant notre tournée de l’habitacle que la qualité d’assemblage de ce modèle fabriqué en Chine ne s’attire aucun reproche, si ce n’est l’utilisation de quelques plastiques bon marché, surtout à l’arrière.

Confortable, mais pas mou

Alors que les Buick d’une autre époque semblaient flotter sur la route, l’Envision Avenir 2026 est solidement ancré au bitume.

En effet, la tenue de route de ce VUS présente une rassurante solidité en courbe, sans toutefois être sportive de quelconque façon.

Les suspensions, dotées d’amortisseurs adaptatifs exclusifs à la version Avenir, atteignent un bon compromis entre le confort de roulement et la tenue de route, mais leur comportement change très peu selon les modes de conduite.

De même, la direction n’est pas très rapide et le boudin du volant est plutôt épais, ce qui favorise également une conduite plus zen que dynamique.

Le diamètre de braquage est plutôt court, par contre, et les freins s’attirent des éloges en raison de leur pédale facile à doser et suffisamment ferme pour offrir un bon sentiment de confiance, autant lors de la conduite routinière que lors des arrêts d’urgence.

Étant une marque de commerce de Buick, le silence de roulement est bien présent à bord de l’Envision Avenir 2026, qui dispose de l’annulation active du bruit en plus de matériaux insonorisant conventionnels.

En fait, seul le moteur trouble quelque peu la quiétude de la cabine lors des fortes accélérations, alors que sa sonorité un peu rauque se fait entendre.

À ce sujet, le quatre-cylindres turbocompressé de 2,0L que l’on retrouve sous le capot n’est pas le plus raffiné du segment, surtout lorsqu’on le compare aux mécaniques des marques premiums, et il n’est pas le plus puissant non plus.

En effet, sa puissance de 228 chevaux est sous la moyenne de la catégorie, qui se situe plus près de 250 chevaux, mais son couple de 258 lb-pi est plus en ligne avec le standard.

Cela dit, l’Envision Avenir se débrouille plutôt bien lorsqu’on enfonce l’accélérateur, la boite de vitesse à 9 rapports répondant promptement et avec fluidité, Il ne faut toutefois pas s’attendre à enflammer le bitume.

C’est un peu décevant compte tenu que cette puissance moindre ne s’accompagne pas d’une consommation d’essence réduite, puisque bien que les cotes de Ressources Naturelles Canada semblent favorables à l’Envision, ma semaine d’essai s’est soldée par une moyenne de 10,1 L/100 km malgré une conduite majoritairement rurale et autoroutière.

Il serait intéressant de voir une mécanique hybride sous le capot de l’Envision, ce qui pourrait faire partie des plans pour la prochaine génération, qui sera construite aux États-Unis pour la première fois de l’histoire du modèle.

Mentionnons ici que comme pour tous les utilitaires de General Motors, le Buick Envision Avenir 2026 oblige le conducteur à activer la traction intégrale manuellement via les modes de conduite afin d’éviter que le train avant ne patine allègrement sur les surfaces meubles ou glissantes.

À surveiller

Alors que les véhicules américains n’ont pas toujours une très bonne réputation en matière de fiabilité, Buick semble faire mentir cette tendance. En effet, la marque de luxe d’entrée de gamme de General Motors se classe fréquemment dans le top 5 des meilleures marques pour la fiabilité à moyen et long terme selon les classements de J.D. Power.

Compte tenu que la plupart des modèles Buick partagent leurs mécaniques avec des modèles Chevrolet et GMC pourtant moins bien classés, cela semble d’avantage une réflexion des acheteurs typiques de Buick que d’une véritable différence entre les marques de GM.

Néanmoins, cela signifie que si vous faites l’achat d’un Buick Envision 2026 et que vous suivez le calendrier d’entretien recommandé, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes.

Toutefois, une recherche en ligne fait apparaitre quelques problèmes électroniques communs, particulièrement pour les modèles 2024, qui ont reçu une nouvelle architecture électrique à l’occasion du rafraichissement de mi-parcours.

En termes de rappels, Transport Canada en recense un qui s’applique un modèle 2026, soit une campagne touchant pratiquement tous les modèles General Motors, qui auraient pu avoir été livrés sans manuel du propriétaire.

Cinq autres rappels s’appliquent à l’Envision depuis la refonte de 2021, mais aucun ne touche le modèle 2025.

Prix du Buick Envision Avenir 2026

Le Buick Envision est offert en trois versions sur le marché canadien en 2026 : Privilégié, Sport Touring (ST) et Avenir.

Étant située au sommet de la gamme, la finition Avenir s’accompagne d’un prix de départ de 57 225 $. Mon modèle d’essai ne comportait qu’une seule option, la peinture blanc irisé triple couche au coût de 700 $, pour une facture totale de 57 925 $ incluant les frais de transport et de préparation.

La version d’entrée de gamme Privilégié débute à 49 125 $ et comporte des équipements tels que la traction intégrale, les feux extérieurs aux DEL, le système audio Bose à 9 haut-parleurs, l’affichage tête-haute, le hayon électrique à commande mains-libres, des jantes de 18 pouces, la fonction de mémorisation pour le siège conducteur et les rétroviseurs, la climatisation automatique à 2 zones, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la sellerie en simili-cuir, le chargeur de téléphone sans fil, l’annulation active du bruit, l’ouvre porte de garage intégré, le système de caméra à 360 degrés et toutes les technologies d’assistance à la conduite.

La version ST, offerte à partir de 51 325 $, bénéficie d’un équipement similaire au modèle Privilégié, mais la plupart des éléments chromés sont remplacés par des appliques noires. De plus, ce modèle s’accompagne de jantes noires de 20 pouces, un cache bagages, une sellerie en cuir véritable, des pédales en alliage et un volant à fond plat.

Finalement, le modèle Avenir ajoute le contrôle continu de l’amortissement, un rétroviseur central numérique, des jantes argentées de 20 pouces, le toit ouvrant panoramique, la fonction de massage pour le conducteur, le siège passager à réglage électrique, les sièges avant ventilés et les sièges arrière chauffants.

Compte tenu de son équipement complet et de sa présentation haut de gamme, le Buick Envision Avenir 2026 apparait comme une bonne valeur dans son segment. En effet, des rivaux tels que les Nissan Murano Platine et Lexus RX 350 commandent un prix plus élevé sans en offrir bien plus pour autant.

Conclusion

Le Buick Envision Avenir 2026 se positionne comme une option intéressante pour les acheteurs à la recherche d’un VUS confortable, silencieux et élégant, qui attire moins l’attention que ses rivaux des marques de prestige. Son prix avantageux et son historique de fiabilité sans grandes entaches le rendent d’autant plus attrayant. Une mécanique manquant un peu de raffinement et une conduite plus relaxante que sportive peuvent toutefois inciter à aller voir ailleurs.

2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde