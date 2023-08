Kia Niro hybride rechargeable 2023 à l’Écorandonnée de l’AJAC

Le Kia Niro hybride rechargeable 2023 se détaille à partir de 39 845 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

L’autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 55 kilomètres sur une pleine charge.

La cote de consommation combinée avec apport électrique s’élève à 2,1 Le/100 km.

Contrairement à tout autre véhicule vendu en Amérique du Nord à l’heure actuelle, le Kia Niro 2023 est disponible en configurations hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique, offrant aux consommateurs le choix écoénergétique qu’ils désirent selon leurs besoins.

Lors de l’Écorandonnée de l’AJAC, un groupe de journalistes canadiens ont eu l’opportunité de conduire une sélection de voitures et d’utilitaires à travers une partie de la Colombie-Britannique. La route de Vancouver à Kelowna, en passant par Kamloops, a permis à tout le monde d’essayer 10 véhicules chacun, incluant le Niro PHEV et le Niro EV.

Votre humble serviteur a pris le volant de la version hybride rechargeable, ou PHEV en anglais, un entre-deux intéressant pour ceux qui veulent vivre l’expérience de la conduite sans émissions polluantes, mais qui ne se sont pas encore prêts à faire le saut dans une voiture 100 % électrique, ou qui ne peuvent pas le faire. Ce qui est très compréhensible à ce moment dans le temps. Un essai complet du Kia Niro 2023 couvrant la gamme entière est disponible, puisque cette fois-ci, on se concentre à étirer l’efficacité énergétique de la version hybride rechargeable au maximum.

Le Niro PHEV est disponible en une seule déclinaison au Canada. Cette version EX comprend tout de même tout l’équipement essentiel de confort et de commodité, dont des longerons de toit, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un système multimédia à écran tactile de 10,25 pouces, un système de navigation, une clé intelligente avec démarrage à distance, une recharge de téléphones sans fil, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu’une foule de dispositifs de sécurité avancés. Une pompe à chaleur figure aussi de série au Canada, alors que le marché étatsunien a droit à certaines caractéristiques livrables auquel le marché canadien n’a pas droit, comme des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés, un toit ouvrant et une chaîne audio Harman/Kardon, par exemple.

Le Kia Niro hybride rechargeable 2023 est équipé d’un quatre cylindres de 1,6 litre, d’un moteur électrique de traction, d’un moteur-générateur et d’une boîte automatique à six rapports, le tout alimentant les roues avant, de même qu’une batterie de 11,1 kWh. Les cotes ville/route/mixte s’élèvent à 4,6 / 4,9 / 4,8 L/100 km, alors que la cote incluant l’apport électrique s’établit à 2,1 Le/100 km. L’autonomie en conduite 100 % électrique est de 55 kilomètres sur une pleine charge.

Durant mon trajet de l’Écorandonnée de l’AJAC à bord du Niro hybride rechargeable, la route était majoritairement descendante ou nivelée, contrairement à d’autres portions de route en ascension constante, qui sapaient grandement l’énergie des véhicules essayés. J’ai obtenu une excellente moyenne de 3,3 L/100 km, d’autant plus que dès mon départ, la batterie était à plat. Un de mes collègues a obtenu une moyenne identique, alors que la plupart des autres essayeurs ont réalisé de moyennes variant entre 3,8 et 4,5 L/100 km. La pire moyenne a été notée à la suite d’une portion d’autoroute ascendante, s’élèvent à 7,4 L/100 km.

Moyenne (L/100 km) Meilleure consommation 3,3 Ma consommation 3,3 Pire consommation 7,4

La conduite à une pédale est possible dans le Kia Niro hybride rechargeable 2023, tout comme la possibilité de choisir entre plusieurs niveaux d’intensité de récupération d’énergie en roues libres ou en ralentissant, que l’on peut régler à l’aide de palettes montées au volant. La motorisation produit 180 chevaux et un couple de 195 livres-pied, procurant un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes. Ce n’est pas particulièrement rapide, mais tout de même très convenable pour la conduite au quotidien.

Le Niro PHEV se détaille à partir de 39 845 $ en incluant les frais de transport et de préparation. Les rabais à l’achat de véhicules verts sont applicables pour ce modèle, totalisant jusqu’à 7 500 $ au Québec, par exemple. On se retrouve donc avec une mensualité comparable à celle d’un Niro hybride non rechargeable.