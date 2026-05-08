Dépôt de marque Mazda CX-80 : un possible ajout à la gamme de VUS nord-américaine

Un dépôt de marque américain actif pour le Mazda CX-80 soulève des questions sur la future stratégie de VUS à trois rangées de la marque en Amérique du Nord.

Mazda a déposé une demande de marque américaine active pour l’appellation CX-80.

Le dépôt ne confirme ni les ventes en Amérique du Nord, ni les prix, ni le calendrier de production.

Le CX-80 est un VUS mondial à trois rangées plus compact au sein du Large Product Group de Mazda.

Mazda a déposé une demande de marque américaine pour l’appellation CX-80, soulevant la possibilité qu’un deuxième VUS à trois rangées puisse éventuellement être envisagé pour l’Amérique du Nord. Le dépôt indique Mazda Motor Corporation comme demandeur et identifie la marque comme « MAZDA CX-80 » pour des automobiles et des pièces de véhicules connexes. La date de la demande est le 27 février 2026, le dépôt étant indiqué comme actif et en attente.

Les constructeurs automobiles enregistrent souvent des noms de véhicules afin de protéger leur propriété intellectuelle, même lorsqu’aucune introduction commerciale immédiate, voire aucune, n’est prévue. Pour Mazda, toutefois, la demande est digne de mention parce que le CX-80 est vendu dans d’autres régions et occupe un espace utilitaire familial similaire à celui du CX-90.

Le CX-80 est un VUS à trois rangées vendu en Europe et ailleurs. Il fait partie du Large Product Group de Mazda, la même famille d’architecture à propulsion dominante que les CX-60 (non vendu en Amérique du Nord), CX-70 et CX-90. Les dimensions du CX-80 sont les suivantes : 4 995 mm de longueur, 1 890 mm de largeur (sans les rétroviseurs) et 1 710 mm de hauteur, avec un empattement de 3 120 mm. Les caractéristiques du CX-90 sont, respectivement, de 5 100 mm, 2 157 mm (avec les rétroviseurs), 1 733 mm et 3 120 mm. En résumé, ils occupent un espace presque identique.

Cela le rend plus court que le CX-90, mais les 150 mm supplémentaires en longueur semblent seulement avoir une incidence sur le volume du coffre, le CX-80 offrant 1 971 L derrière la première rangée, tandis que le CX-90 propose jusqu’à 2 101 L.

La question produit est de savoir si Mazda voit de la place entre ses offres actuelles à deux et à trois rangées. Le CX-70 s’adresse aux acheteurs qui veulent les motorisations et les proportions du CX-90 sans une troisième rangée. Le CX-80, à l’inverse, ajouterait une capacité à trois rangées au prix d’une capacité de chargement réduite, et guère plus.

Pour l’instant, l’interprétation la plus prudente est que Mazda protège le nom tout en laissant ouvertes ses futures décisions de produit. Nous pensons que l’ajout du CX-80 en Amérique du Nord ne ferait qu’encombrer la salle d’exposition.