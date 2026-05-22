Devriez-vous acheter une Toyota Sienna Limited 2026?

La Toyota Sienna Limited 2026 demeure la championne de l’économie de carburant dans sa catégorie, mais sa finition n’est pas à la hauteur du prix demandé.

Sur le marché majoritairement inchangée depuis l’année-modèle 2021, la Toyota Sienna actuelle demeure la plus économique des minifourgonnettes offertes au Canada en 2026.

Cela tient de son groupe motopropulseur hybride, qui combine un quatre cylindre de 2,5 L ainsi que deux moteurs électriques pour fournir 245 chevaux et une consommation moyenne de seulement 6,8 L/100 km.

La Sienna demeure également l’une de seulement deux minifourgonnettes à offrir la traction intégrale, avec la Chrysler Pacifica.

Pour le marché canadien, la Sienna 2026 se décline en cinq versions : LE, XLE, XSE, Limited et Platinum.

Les deux premières sont offertes en configuration à 8 passagers alors que les trois autres ne peuvent accueillir que 7 occupants. De même, les LE et XSE offrent le choix entre la traction avant et la traction intégrale, alors que la XLE ne vient qu’avec la traction avant et les Limited et Platinum sont équipées d’office du rouage intégral.

L’échelle des prix débute à 53 424 $ avec la LE à traction, suivie de la LE AWD à 55 264 $, la XLE à 55 314 $, la XSE traction à 58 474 $, la XSE AWD à 60 614 $ la XSE AWD avec groupe technologie à 65 485 $, la Limited à 70 409 $ et la Platinum, techniquement considérée comme étant une Limited avec ensemble Platinum, à 75 222$.

Ce positionnement de marché en fait donc la deuxième minifourgonnette la plus dispendieuse au Canada, juste derrière la Chrysler Pacifica et sa version Pinnacle.

Pourquoi vous devriez acheter une Toyota Sienna Limited 2026

La Toyota Sienna Limited 2026 est une minifourgonnette pratique, confortable et extrêmement économique à la pompe pour son format, ce qui en fait l’alliée par excellence des familles avec de jeunes enfants.

Une économie d’essence exceptionnelle

La plus grande raison d’acheter une Toyota Sienna 2026 est sans aucun doute son économie d’essence impressionnante, qui s’applique également à la version Limited. En effet, toutes les Sienna sont alimentées par une mécanique hybride depuis 2021, ce qui permet d’économiser à la pompe par rapport aux moteurs V6 des compétiteurs. En effet, la combinaison du quatre-cylindre de 2,5 L, des moteurs électriques et de la boite eCVT permet une consommation combinée de seulement 6.8 L/100 km selon Ressources Naturelles Canada, ce qui est dans le territoire des berlines compactes. Cela permet également à la Sienna de devancer sa concurrente la plus directe, la Kia Carnival Hybride, de 0.4 L / 100 km. Même si notre essai hivernal s’est soldé par une moyenne de 9.1 L / 100 km, cela demeure très faible pour une minifourgonnette, surtout considérant l’espace intérieur offert et la puissance disponible sous le pied droit, qui est tout à fait suffisante.

Un confort appréciable

Si la Toyota Sienna Limited 2026 n’est pas la plus confortable des minifourgonnettes en raison d’une suspension un peu plus ferme que celle des Odyssey et Pacifica, notamment, ce segment place à barre tellement haute que la Sienna demeure plus confortable que la plupart des VUS familiaux à trois rangées de sièges. En effet, la Sienna permet de voyager en tout confort sur toutes sauf les pires routes, même pour les occupants de la troisième rangée. De série sur la Limited, les sièges du milieu permettent également aux occupants de se détendre grâce à des repose-pieds escamotables et une longue course d’ajustement, qui permet de transformer la Sienna pratiquement en une limousine lorsque la troisième banquette n’est pas utilisée.

Une facilité de conduite étonnante

Malgré sa taille non négligeable, la Toyota Sienna Limited 2026 demeure très facile à conduire, même dans la circulation urbaine. En effet, la Sienna dispose d’un court diamètre de braquage, d’une bonne visibilité (sauf de trois quarts vers l’arrière) et d’un système de caméras à 360 degrés, ce qui facilite les manœuvres de stationnement. Par ailleurs, la Sienna bénéficie d’une tenue de route tout à fait satisfaisante, d’un accélérateur très réactif et de freins faciles à doser et dépourvus de la sensation désagréable souvent associée aux véhicules munis de freinage régénératif.

Un côté pratique plus développé que celui de n’importe quel VUS

Comme pour toutes les minifourgonnettes, la Toyota Sienna 2026 est plus pratique que tous les VUS à trois rangées qui les ont presque remplacées. En effet, les portes coulissantes, le plancher plat, l’espace cargo et l’espace pour la tête et les jambes à la troisième rangée sont toutes des caractéristiques que les VUS ne peuvent pas battre. La Sienna en rajoute avec de grandes portes coulissantes électriques ainsi que d’imposantes poignées installées sur le pilier B qui permettent un accès à bord facile pour tous les passagers. La version Limited est d’ailleurs dotée de fonctions mains libres pour le hayon et les portes coulissantes, ce qui est très apprécié lorsqu’on a les mains pleines. Soulignons aussi la facilité avec laquelle la banquette arrière s’escamote dans le plancher et se remet en place.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter une Toyota Sienna Limited 2026

La Toyota Sienna Limited 2026 ne parait pas aussi luxueuse que son prix laisse à penser, et elle n’est pas aussi pratique que les autres minifourgonnettes en raison de ses sièges centraux non-amovibles.

Une finition décevante

Alors que les véhicules Toyota sont généralement reconnus pour avoir une qualité d’assemblage supérieure à la moyenne, la Sienna Limited 2026 semble être l’exception qui confirme la règle. En effet, la sellerie en cuir et similicuir de mon modèle d’essai semblait avoir été installée rapidement, ce qui donnait lieu à des boursoufflures et des plis peu élégants près des coutures. De même, certains plastiques du tableau de bord ne semblaient pas s’ajuster correctement. Par ailleurs, la présentation intérieure de la Sienna Limited est clairement plus utilitaire que luxueuse, notamment la troisième banquette, qui ressemble presque à un banc d’autobus scolaire tellement elle a peu de relief. Si ces détails sont relativement mineurs, ils sont difficiles à accepter lorsqu’on paie 70 000 pour un véhicule, surtout que la Chrysler Pacifica Pinnacle offre un intérieur beaucoup plus distingué pour seulement 2 000 $ supplémentaires.

La moins polyvalente des minifourgonnettes actuelles

Bien que sa conception de minifourgonnette fasse de la Toyota Sienna Limited 2026 l’un des véhicules les plus pratiques du marché, elle ne peut rivaliser avec ses concurrentes sur ce point. En effet, la Sienna est le seul modèle de sa catégorie dont les sièges de la rangée centrale ne peuvent être retirés pour libérer l’espace de chargement. Ainsi, la Sienna doit se contenter du plus faible espace cargo maximal, ce qui encourage les acheteurs qui utiliseront leur minifourgonnette pour transporter des charges ainsi que des passagers à aller voir ailleurs. Notons aussi que les mêmes sièges de la seconde rangée ne peuvent pas s’escamoter lorsque des sièges d’enfant y sont installés, ce qui complique l’accès à la banquette arrière.

Des aptitudes hivernales questionnables

Mon essai hivernal m’a permis de constater que malgré la présence du rouage intégral, la Toyota Sienna Limited 2026 n’est pas aussi à l’aise que ses rivales sur les surfaces glissantes et enneigées. En effet, comme plusieurs modèles Toyota d’ailleurs, la Sienna donne un peu l’impression de flotter sur la neige lorsqu’on tente d’effectuer des virages à 90 degrés. De plus, les roues avant patinent plus qu’on le souhaiterait lors des accélérations. La tenue de route elle-même demeure sécuritaire dans ces conditions, mais le sentiment de confiance n’est pas toujours présent.

Des écrans peu intuitifs

Comme la plupart des modèles actuels de Toyota, la Sienna Limited 2026 est équipée de technologies d’infodivertissement et d’information du conducteur modernes, mais pas aussi faciles d’utilisation que chez certains concurrents. En effet, l’écran central contient plusieurs réglages qui nous obligent à naviguer dans les menus et les sous-menus du système. Également, le combiné d’instruments numériques qui fait face au conducteur est parfois un peu frustrant à manipuler puisque la plupart des réglages qu’il contient, soit la majorité des systèmes d’assistance à la conduite, ne peuvent être ajustés que lorsque le véhicule est à l’arrêt. De plus, la touche « ok » qui doit parfois être pressée rapidement et parfois maintenue pour sélectionner les éléments ralentis le processus. Ce n’est pas grand-chose, mais la concurrence fait mieux à ce chapitre, notamment Honda.

Devriez-vous acheter une Toyota Sienna Limited 2026?

Si la Toyota Sienna Limited 2026 est une minifourgonnette confortable, pratique, économique à la pompe et réputée comme très fiable, sa finition ordinaire rend son prix élevé difficile à justifier. Ainsi, il apparait plus logique d’opter pour un modèle un peu moins bien équipé mais offert à un prix plus raisonnable, telles que les XLE et XSE. Celles-ci disposent de pratiquement toutes les caractéristiques qui rendent la Sienna Limited désirable et elles vous feront économiser un montant substantiel à l’achat. Pour le reste, la seule autre raison majeure pour laquelle l’achat d’une Sienna serait à déconseiller consiste en sa polyvalence moindre que celles des autres minifourgonnettes, qui ont l’avantage en matière de capacité cargo.

Modèle Toyota Sienna Limited Honda Odyssey Touring Kia Carnival HEV SX+ Prix de vente (QC) 70 409 $ 63 142 $ 61 362 $ Moteur 4 cyl. 2,5 L + 2 mot. élect. V6 3,5 L SACT 4 cyl. 1,6L turbo + mot. élect. Puissance 245 ch 280 ch 242 ch Couple 176 lb-pi (essence) + 199 lb-pi et 89 lb-pi (élect.) 262 lb-pi 270 lb-pi Transmission / Rouage eCVT / traction intégrale Auto. 10 rapports / Traction avant Auto. 6 rapports / Traction avant Consommation moyenne (RN Can) 6,8 L/100 km 10,6 L/100 km 7,2 L/100 km Capacité de remorquage 1 585 kg (3 494 lb) 1 588 kg (3 500 lb) 1 361 kg (3 000 lb) Longueur / Largeur 5 175 mm / 1 994 mm 5 251 mm / 2 110 mm 5 155 mm / 1 995 mm Espace aux jambes AV/2e rangée/3e rangée 1 023 mm / 1 013 mm / ND 1 040 mm / 1 038 mm / 967 mm 1 044 mm / 1 045 mm / 913 mm Espace à la tête AV/2e rangée/3e rangée 968 mm / 998 mm / ND 983 mm / 995 mm / 973 mm 1 009 mm / 944 mm / 927 mm Espace cargo derrière la 3e rangée/2e rangée/1ère rangée 949 L / 2 129 L / 2 860 L 929 L / 2 452 L / 3 973 L 1 138 L / ND / 4 109 L