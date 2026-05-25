Villain Volkswagen vaporise la dernière transmission manuelle de la Jetta GLI

Volkswagen abandonnera la transmission manuelle à six rapports de la Jetta GLI après 2026 — c’est terminé — plus aucune transmission manuelle.

Volkswagen mettra fin à la production de la Jetta GLI manuelle après l’année-modèle 2026.

La Jetta GLI 2027 conserve son moteur turbocompressé de 2,0 L et sa transmission DSG à sept rapports.

La Jetta GLI était le dernier véhicule Volkswagen vendu en Amérique du Nord équipé d’une transmission manuelle.

Volkswagen abandonnera la transmission manuelle dans la Jetta GLI après l’année-modèle 2026, laissant la marque sans offre à levier de vitesses pour la première fois de son histoire sur notre continent. Pendant ce temps, les acheteurs au Royaume-Uni peuvent toujours obtenir une Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc Cabriolet, Golf (ils ont encore une GOLF!), GTI et Tiguan avec une transmission manuelle. Juste pour que tout le monde le sache…

Le constructeur a confirmé ce changement, indiquant que la Volkswagen Jetta GLI 2027 sera vendue exclusivement avec une transmission automatique DSG à double embrayage à sept rapports. Au cours des deux dernières années, VW a retiré la troisième pédale de la Golf GTI et de la Golf R, deux voitures compactes sportives autrefois incontournables.

Volkswagen a indiqué que le rétrécissement de la demande mondiale a rendu de plus en plus difficile la justification du maintien en production de la configuration manuelle, même si les acheteurs passionnés continuent d’appuyer ce type de transmission.

« En tant que conducteurs et passionnés d’automobile, nous apprécions aussi les transmissions manuelles! C’est pourquoi notre région a travaillé très fort pour les conserver — nous savons qu’elles comptent pour un petit groupe, mais passionné, de conducteurs qui aiment être pleinement engagés et passer eux-mêmes les rapports. Malgré cela, la demande mondiale a continué de se rétrécir jusqu’à un point où le marché ne peut plus la soutenir. Aussi douloureuse que soit cette réalité, elle a exigé des choix difficiles », a déclaré Volkswagen.

Ce changement de transmission ne modifie pas l’ensemble mécanique fondamental de la GLI. À compter de l’année-modèle 2027, la berline continuera d’utiliser le moteur quatre cylindres turbocompressé EA888 de 2,0 L de Volkswagen, développant 228 ch et 258 lb-pi de couple. La puissance sera acheminée exclusivement par la boîte DSG avant d’être transmise aux roues avant.

La GLI équipée de la transmission manuelle demeurait remarquable dans le segment des berlines compactes performantes parce que les transmissions manuelle à six rapports et DSG à sept rapports étaient offertes au même prix. Son départ laisse uniquement la Honda Civic Si comme alternative sportive offerte sous la barre des 40 000 $ avec une transmission manuelle. Les Subaru WRX et Hyundai Elantra N affichent des prix variant entre 41 250 $ et 43 250 $.

Pour 2026, la Jetta GLI débute à environ 38 320 $ avec les frais, ce qui en fait l’une des voitures compactes les plus avantageuses et divertissantes à acheter au Canada. Et l’an prochain, ce sera terminé…

Source: GearPatrol