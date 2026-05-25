La fermeture du détroit d’Ormuz pourrait provoquer une pénurie d’huile synthétique et entraver la production automobile

L’approvisionnement en huile de base de Groupe III a été affecté par la guerre en Iran.

Certains constructeurs automobiles, dont Nissan, vont commencer à rationner l’huile moteur.

Les experts estiment que cette pénurie pourrait persister au moins jusqu’au milieu de l’année 2027.

Le prix du carburant est évidemment le principal impact de la guerre en Iran pour les automobilistes d’Amérique du Nord, mais ce ne sera probablement pas le seul.

En effet, les constructeurs automobiles mettent désormais en garde contre une pénurie imminente d’huile moteur synthétique, ce qui pourrait affecter à la fois la fabrication et l’entretien des véhicules.

Cela s’explique par le fait que la fermeture du détroit d’Ormuz a perturbé l’approvisionnement en huile de base de Groupe III en provenance du Moyen-Orient, qui est utilisée dans la production d’huiles moteur synthétiques et d’autres lubrifiants, y compris le liquide de transmission.

Il s’agit d’un problème important, car plus de la moitié de l’huile utilisée pour fabriquer ces types d’huiles aux États-Unis doit transiter par le détroit d’Ormuz.

De plus, presque toutes les voitures fabriquées aujourd’hui et au cours de la dernière décennie nécessitent de l’huile moteur synthétique plutôt que l’ancien fluide minéral utilisé auparavant.

Pour aider à réduire l’impact d’une pénurie d’huile sur la production de véhicules, les constructeurs automobiles ont commencé à stocker de l’huile moteur, commandant des quantités massives de ce fluide pendant qu’il est encore disponible.

Les analystes du secteur s’attendent à ce que les États-Unis se retrouvent à court d’huile de Groupe III en provenance du Moyen-Orient d’ici le mois de juin et ne pensent pas que la situation puisse revenir à la normale avant le milieu de l’année 2027.

Bien qu’il existe normalement des solutions à un manque d’huile de Groupe III, l’ensemble des circonstances actuelles les rend non viables pour le moment.

Par exemple, les constructeurs automobiles et les concessionnaires peuvent s’approvisionner en huile synthétique auprès de la Corée du Sud lorsque les raffineries américaines ne parviennent pas à répondre à la demande, mais le pays asiatique tire également son huile de Grade III du Moyen-Orient et est actuellement en rupture de stock.

Une autre option consisterait à transformer les huiles de Groupe II en huile moteur, mais ce type de pétrole est également utilisé dans la fabrication du carburant diesel, dont le prix à la pompe est actuellement si élevé que les raffineries orientent la totalité de leur stock d’huile de Grade II vers la production de diesel.

Face à cette situation, les constructeurs automobiles et les concessionnaires ont commencé à conserver des stocks plus importants d’huile moteur et de liquide de transmission.

De plus, des constructeurs automobiles tels que Nissan ont commencé à rationner l’approvisionnement en huile de leurs concessionnaires.

Cela signifie qu’à partir du 21 mai, les concessionnaires ne se verront allouer que 70 % du volume d’huile 5W-30 qu’ils ont utilisé l’année dernière et 55 % de leur volume d’huile 0W-20.

Cela signifie que les concessionnaires devront réserver ces types d’huiles pour les cas prioritaires, comme l’entretien des véhicules qui sont encore sous garantie et qui nécessitent ces types de lubrifiants. Ils devront donc trouver des substituts pour les modèles plus anciens qui sont encore entretenus chez le concessionnaire.

Toyota a également publié une note à l’intention de ses concessionnaires identifiant une pénurie potentielle d’huile moteur 0W-8 et 0W-16, et précisant quels substituts seront approuvés dans un tel cas.

Pour le moment, les prix de l’huile moteur et du liquide de transmission n’ont pas encore augmenté, mais c’est un résultat probable une fois que la pénurie frappera concrètement les concessionnaires et les usines d’assemblage.

Si la pénurie se prolonge suffisamment, cette situation pourrait s’apparenter à la pénurie de puces causée par la pandémie, dans laquelle les constructeurs automobiles seront en mesure de fabriquer des véhicules, mais pas de les livrer aux clients.

Source : Automotive News