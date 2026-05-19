Premier essai du Kia Seltos 2027 : le petit VUS qui a grandi

Lorsque le Kia Seltos de première génération est arrivé au Canada, il a immédiatement compris quelque chose que plusieurs constructeurs avaient raté : les acheteurs voulaient un VUS compact sans compromis de voiture compacte. Il offrait un espace utile, un rouage intégral livrable, une technologie correcte et un prix qui ne nécessitait pas de vendre un rein ou d’annuler la saison de hockey des enfants.

Points forts

Habitacle plus spacieux et espace cargo amélioré

Nouveau modèle hybride

Technologie haut de gamme et intégration des écrans

Design inspiré

Points faibles

Le moteur de base de 2,0 litres demeure peu inspirant

Des plastiques durs sont encore visibles dans les parties inférieures de l’habitacle

Pourquoi y a-t-il encore une CVT sur le modèle de base?

Voici maintenant le Kia Seltos 2027 de deuxième génération, et Kia a clairement passé les dernières années à regarder le sommet du segment en se disant : « On peut faire mieux que ça. » Le résultat est un Seltos plus gros, plus raffiné, plus technologique et maintenant partiellement électrifié, qui ressemble moins à un multisegment économique qu’à un VUS de luxe réduit à l’échelle compacte avec des manières étonnamment sophistiquées. Bref, le nouveau Seltos ne fait pas qu’évoluer — il passe à une autre étape.

Un mini-Telluride avec une vraie présence

La transformation du style est impossible à ignorer. L’apparence arrondie et légèrement ludique du premier Seltos a été remplacée par un design plus carré et affirmé, fortement inspiré du Kia Telluride. La posture plus verticale, les feux de jour DEL ambrés et les surfaces de carrosserie plus épurées donnent au petit Kia une personnalité beaucoup plus haut de gamme.

Franchement, sous certains angles, il ressemble à un Telluride qui aurait accidentellement rétréci au lavage. Les dimensions ont aussi augmenté de façon significative. La longueur totale atteint maintenant 4 430 mm (+60 mm), la largeur grimpe à 1 829 mm (+30 mm) et l’empattement passe de 2 629 mm à 2 690 mm. Cet empattement plus long profite directement à l’habitacle, surtout aux passagers arrière qui bénéficient désormais d’un dégagement pour les jambes nettement amélioré.

Le volume de chargement progresse lui aussi, atteignant environ 1 815 litres avec les sièges arrière rabattus. C’est suffisant pour transporter de l’équipement de camping, des sacs de hockey, une commande Costco ou les trois en même temps — ce qui correspond essentiellement à la définition canadienne de la polyvalence.

Un choix de trois motorisations

Kia mérite du crédit pour offrir quelque chose qui devient rare dans ce segment : du choix. Le moteur de base demeure le même quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Il est jumelé à une CVT peu enthousiasmante et propose la traction avant ou un rouage intégral en option. Les performances sont correctes tout au plus, mais il accomplit bien son travail pour les conducteurs qui considèrent l’automobile comme un simple moyen d’aller du point A au point B.

Les conducteurs qui veulent un peu plus de punch peuvent passer au quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre. La puissance descend à 190 chevaux, mais le couple demeure solide à 195 lb-pi. Jumelé à une boîte automatique à huit rapports et au rouage intégral de série, ce moteur transforme le Seltos en un petit multisegment étonnamment dynamique. Les insertions sur l’autoroute deviennent faciles, les reprises sont convaincantes et le moteur turbo donne finalement au Seltos suffisamment de muscle pour faire taire cet ami qui insiste encore pour dire que vous auriez dû acheter une GTI.

La grande nouveauté demeure toutefois l’arrivée du modèle hybride. Reprenant une partie de la technologie du Kia Niro Hybrid, le Seltos hybride combine un moteur à essence de 1,6 litre à un moteur électrique et une boîte automatique à double embrayage à six rapports. La version hybride à traction avant devrait produire environ 139 chevaux, tandis que la nouvelle version hybride AWD pourrait générer jusqu’à 160 chevaux et un impressionnant couple de 240 lb-pi grâce à un moteur électrique alimentant l’essieu arrière.

Et la consommation?

Les motorisations conventionnelles à essence devraient afficher des chiffres similaires au modèle sortant. On peut s’attendre à une consommation d’environ 8,4 L/100 km sur autoroute pour la version 2,0 litres à traction avant, tandis que le modèle turbocompressé devrait plutôt se situer entre 9,0 et 10,0 L/100 km selon les habitudes de conduite.

L’hybride change complètement la discussion. Les estimations parlent d’environ 5,2 L/100 km pour l’hybride à traction avant et d’environ 5,9 L/100 km pour la version AWD. Dans un marché où le prix du carburant peut grimper plus rapidement que les frais de condo à Toronto, ces chiffres ont leur importance. Notre journée d’essai au volant de la version AWD s’est terminée avec une moyenne de 6,7 L/100 km.

Petit VUS, grands écrans

L’habitacle est l’endroit où le nouveau Seltos présente son argument le plus convaincant. Kia a essentiellement repris la recette haut de gamme de ses modèles plus imposants pour la transposer dans la catégorie des VUS compacts. L’affichage panoramique livrable combine deux écrans de 12,3 pouces avec un panneau de climatisation séparé de 5 pouces, créant une planche de bord futuriste qui semble beaucoup plus coûteuse que le prix probable du Seltos.

La position de l’écran de climatisation demeure discutable, mais cela reste une erreur mineure. Heureusement, Kia a résisté à la tentation généralisée de cacher toutes les fonctions dans des menus tactiles. Les commandes de climatisation restent relativement faciles d’accès, ce qui signifie qu’il ne faudra pas avoir les réflexes d’un pilote de chasse simplement pour ajuster la température en plein mois de février.

Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, tout comme les ports USB-C à l’avant et à l’arrière. Les versions plus équipées ajoutent un système audio Harman Kardon, un chargeur sans fil pour un téléphone — deux auraient été appréciés — une caméra à 360 degrés et les mises à jour logicielles à distance. Il est même possible d’accéder à des applications de diffusion comme Netflix, Disney+ et YouTube lorsque le véhicule est stationné. Parce qu’apparemment, même les voyages sur la route nécessitent maintenant des capacités de visionnement en rafale.

Un meilleur confort de roulement

L’ancien Seltos était compétent, mais pas particulièrement raffiné. Le confort pouvait devenir ferme sur les routes dégradées et les bruits de roulement rappelaient parfois qu’il s’agissait encore d’un multisegment à prix abordable. Kia a corrigé plusieurs de ces points grâce à une nouvelle plateforme. L’empattement allongé améliore la stabilité, tandis que la voie plus large donne au Seltos une sensation plus plantée sur l’autoroute.

Non, ce n’est pas un VUS de performance taillé pour les routes sinueuses comme un Mazda CX-30. La direction privilégie la prévisibilité plutôt que le plaisir pur, et le roulis de caisse n’a pas complètement disparu. Mais ce n’est pas un problème, parce que le Seltos comprend parfaitement sa mission : offrir du confort, de la confiance et de la polyvalence. Et pour la majorité des acheteurs, c’est exactement la bonne formule.

Plus haut de gamme

Kia continue d’équiper le Seltos avec des technologies de sécurité normalement réservées à des VUS plus coûteux. Même le modèle de base comprend de série le freinage d’urgence automatique, l’assistance anticollision aux intersections, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien de voie et les phares automatiques à haute intensité.

Les versions supérieures ajoutent les caméras d’angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et une caméra de vision périphérique à 360 degrés. L’affichage des angles morts intégré au combiné numérique demeure l’un des systèmes les plus intelligents du segment.

Conclusion

Le Kia Seltos 2027 reprend tout ce que les gens appréciaient déjà du modèle de première génération et y ajoute plus de raffinement, plus d’espace, plus de technologie et une efficacité énergétique nettement améliorée. L’ajout d’une version hybride AWD est particulièrement pertinent pour le marché canadien, où les acheteurs veulent de plus en plus réduire leur consommation sans sacrifier les capacités hivernales.

La concurrence demeure féroce face à des rivaux comme le Honda HR-V, le Toyota Corolla Cross, le Subaru Crosstrek et le Nissan Kicks. Mais Kia continue d’exceller lorsqu’il s’agit d’offrir des caractéristiques presque luxueuses à des prix grand public. Le nouveau Seltos n’est peut-être pas le VUS le plus sportif du segment, mais il pourrait discrètement devenir l’un des achats les plus intelligents.

Les versions à essence régulières arriveront d’ici l’été alors que les modèles à motorisation hybride seront introduits au Canada plus tard dans l’année. Les prix seront annoncés ultérieurement.