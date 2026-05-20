Premier essai du Volvo EX60 2027 : le luxe scandinave rencontre une nouvelle génération de VUS électriques

Ce n’est pas seulement le prochain VUS électrique de Volvo, c’est le véhicule électrique le plus ambitieux de la marque à ce jour, conçu pour éliminer les compromis qui rendent encore certains acheteurs hésitants à passer à l’électrique. Avec jusqu’à 640 kilomètres d’autonomie dans la spécification P12 à venir, une recharge ultra-rapide et le design intérieur apaisant de la marque Volvo, l’EX60 semble être la prochaine évolution du luxe scandinave.

Le XC60 est l’un de mes SUV préférés de tous les temps, et très honnêtement, j’ai l’impression que Volvo a pris tout ce que j’aimais déjà pour en faire un véhicule électrique bien plus intelligent et raffiné avec l’EX60.

Pour :

Excellente autonomie et recharge ultra-rapide

Intérieur scandinave minimaliste avec des matériaux haut de gamme et d’excellentes solutions de chargement

Technologie pour 2026 et plus

Contre :

Forte dépendance aux commandes à écran tactile

La tarification passe rapidement en territoire premium

Les poignées de porte excentriques conçues pour l’aérodynamisme prennent un peu de temps à s’y habituer

Un design Volvo familier, mais plus aérodynamique

Le EX60 ne tourne pas le dos au langage stylistique de Volvo : il le fait évoluer. La silhouette conserve l’allure rassurante et élégante du XC60, mais avec des surfaces plus épurées, une aérodynamique optimisée et des proportions spécifiquement conçues pour une plateforme électrique.

La ligne de toit légèrement inclinée et la partie arrière affinée contribuent à améliorer l’efficacité énergétique sans compromettre l’aspect pratique. Volvo affirme que l’aérodynamisme a joué un rôle central dans le développement du EX60, et cela se remarque sous tous les angles.

À l’avant, la signature lumineuse des marteaux de Thor demeure bien présente, ancrant le EX60 dans l’héritage de Volvo tout en lui donnant une allure plus futuriste. Le résultat est moderne sans tomber dans l’excès, exactement dans l’esprit Volvo.

La version Cross Country optionnelle, attendue en 2028, ajoutera une personnalité plus aventurière grâce à une garde au sol relevée, des protections de carrosserie spécifiques et un design plus robuste. Cette variante vise les acheteurs recherchant davantage de caractère et de capacités, au prix d’une légère baisse d’autonomie.

Une première impression apaisante

Dès qu’on prend place à bord du EX60, une sensation de calme s’installe immédiatement. Comme les autres Volvo modernes, l’habitacle ressemble davantage à un salon scandinave qu’à l’intérieur traditionnel d’un véhicule.

L’environnement visuel est extrêmement épuré. L’éclairage d’ambiance subtil, les matériaux naturels et la planche de bord minimaliste créent une atmosphère relaxante plutôt qu’envahissante.

Le vaste toit panoramique accentue l’impression d’espace, tandis que les nombreuses solutions de rangement rendent l’ensemble très fonctionnel au quotidien. Volvo continue de démontrer que le luxe ne repose pas nécessairement sur l’exubérance, mais plutôt sur l’intelligence du design.

Une technologie de pointe sans ambiance froide

L’habitacle du EX60 est dominé par un écran central OLED incurvé de 15 pouces intégrant Google Built-In. Les graphiques sont nets et le traitement extrêmement rapide grâce aux plus récents processeurs Qualcomm. L’intégration de Google Gemini AI vise également à rendre les commandes vocales plus naturelles et intuitives.

Le EX60 utilise aussi la plateforme informatique NVIDIA DRIVE AGX Orin, permettant au véhicule d’évoluer continuellement via des mises à jour logicielles à distance.

Cela dit, comme plusieurs véhicules électriques modernes, le système repose énormément sur les commandes tactiles. Certains conducteurs pourraient trouver les ajustements de climatisation ou la navigation dans les menus distrayants en conduite.

Personnellement, l’ajustement de la direction des buses de climatisation via l’écran tactile pendant la conduite ne m’a pas particulièrement plu. J’ai donc utilisé les commandes vocales Google, mais l’expérience demeurait légèrement frustrante.

La qualité des matériaux est excellente dans l’ensemble. Volvo poursuit son approche de luxe durable : plus de 27 % des matériaux du EX60 proviennent du recyclage, et il s’agit du véhicule Volvo ayant la plus faible empreinte carbone à ce jour.

Tout semble réfléchi. Rien ne paraît excessif.

Un confort remarquable pour les passagers

Le EX60 mesure environ 4 pouces de plus que le XC60, ce qui profite directement aux passagers arrière. L’espace pour les jambes est généreux, la position d’assise confortable et l’insonorisation impressionnante, même à vitesse d’autoroute.

Ce qui ressort le plus demeure le sentiment de détente à bord. Volvo a toujours misé sur le confort, et le EX60 poursuit cette tradition avec beaucoup de succès.

Le toit panoramique aide également à garder la deuxième rangée lumineuse et ouverte, tandis que la climatisation tri-zone permet à chacun de personnaliser son confort.

Le système audio Bowers & Wilkins demeure l’un de mes préférés dans l’industrie, et il est livré de série sur les versions Pure et Ultra du EX60. La version Ultra comprend 28 haut-parleurs, incluant des unités intégrées aux appuie-têtes avant.

Un VUS électrique pratique au quotidien

Malgré ses proportions élégantes, le EX60 demeure très pratique.

Le coffre arrière offre suffisamment d’espace pour les bagages, les courses ou l’équipement de fin de semaine, tandis que la plateforme électrique à plancher plat maximise l’espace utilisable dans l’habitacle. J’ai particulièrement apprécié la façon dont Volvo a conçu l’espace de chargement arrière avec un sous-coffre divisé 60-40 et plusieurs compartiments intégrés pour les familles ayant besoin de nombreux espaces de rangement.

Volvo affirme avoir conçu le EX60 pour conserver toute la polyvalence quotidienne appréciée du XC60, tout en améliorant le raffinement et l’efficacité énergétique.

Dans la réalité, cela donne un VUS de luxe réellement utilisable autant pour les familles que pour les trajets quotidiens ou les longs voyages.

Des performances électriques fluides et puissantes

Le EX60 sera offert en plusieurs variantes, incluant les modèles P10 AWD et P12 AWD. Nous avons conduit le P10, tandis que le P12 arrivera plus tard au Canada. Le P10 utilise une configuration à deux moteurs avec rouage intégral développant 503 chevaux et 524 lb-pi de couple.

Les deux variantes répartissent intelligemment le couple entre les moteurs avant et arrière afin d’assurer une motricité optimale et une livraison de puissance très fluide.

Les États-Unis recevront également une variante P6 à propulsion développant 369 chevaux et 354 lb-pi de couple, mais cette version ne sera pas offerte au Canada.

Les accélérations sont instantanées, comme on s’y attend d’un véhicule électrique moderne, mais ce qui impressionne surtout est le raffinement de la livraison de puissance. Le EX60 est rapide sans devenir brutal ou théâtral.

Volvo semble avoir clairement privilégié la fluidité et la confiance plutôt qu’une personnalité sportive exagérée.

Batterie, autonomie et recharge

Le EX60 reçoit une batterie de 95 kWh et repose sur la nouvelle architecture SPA3 de Volvo avec une technologie électrique de 800 volts conçue pour maximiser l’efficacité et la vitesse de recharge.

Le chiffre clé est impressionnant : jusqu’à 640 km d’autonomie dans la configuration P12 AWD, ce qui en ferait la Volvo électrique offrant la plus grande autonomie à ce jour. Le modèle P10 essayé promet jusqu’à 514 km d’autonomie.

La recharge impressionne tout autant. Volvo affirme que le EX60 peut récupérer jusqu’à 270 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne rapide DC de 400 kW, tandis qu’une recharge de 10 à 80 % peut prendre aussi peu que 18 minutes selon la configuration.

Lors de notre essai, nous avons enregistré une consommation moyenne de 16,9 kWh/100 km. Dans des conditions réelles, cela aurait permis une autonomie totale d’environ 562 km, surpassant même les chiffres annoncés par Volvo.

Les modèles nord-américains seront également équipés d’un port NACS de série, donnant accès directement au réseau Supercharger de Tesla sans adaptateur.

Volvo affirme avoir conçu le EX60 pour éliminer l’anxiété liée à l’autonomie, et les chiffres donnent effectivement beaucoup de crédibilité à cette promesse.

Confort de roulement et comportement routier

Le EX60 privilégie d’abord le confort, mais demeure stable et bien contrôlé en virage.

La suspension absorbe remarquablement bien les imperfections de la route, donnant au VUS une personnalité raffinée et relaxante parfaitement cohérente avec l’expérience à bord. Une suspension active est offerte de série sur les versions supérieures afin d’améliorer l’équilibre entre confort et stabilité.

La direction est précise sans être particulièrement sportive, tandis que le freinage régénératif est suffisamment bien calibré pour rendre la conduite quotidienne naturelle presque immédiatement. Plusieurs niveaux de conduite à une pédale peuvent également être sélectionnés directement via l’écran tactile.

Le EX60 ne cherche pas à devenir un VUS haute performance. Son objectif est plutôt de rendre chaque trajet relaxant, rassurant et confortable, et il y parvient avec succès.

Une expérience sereine au quotidien

Dans des conditions variées incluant l’autoroute, la circulation urbaine et des chaussées plus dégradées, le EX60 demeure extrêmement bien maîtrisé.

Les bruits de roulement sont très faibles, la visibilité excellente et l’isolation de l’habitacle rend les longs trajets particulièrement reposants.

La volonté de Volvo de réduire le stress au volant devient évidente dès les premiers kilomètres.

Quelques défauts à considérer

Le EX60 n’est pas parfait. Comme plusieurs VÉ modernes, sa dépendance envers les commandes tactiles peut devenir distrayante au volant, particulièrement pour la climatisation et certaines fonctions secondaires.

Les prix augmentent également rapidement lorsqu’on ajoute des groupes d’options ou qu’on monte en gamme, plaçant rapidement le EX60 dans l’univers du luxe haut de gamme.

Enfin, même si le comportement routier est raffiné et très fluide, les conducteurs recherchant une conduite plus sportive pourraient trouver certains concurrents signés BMW ou Porsche plus engageants.

Éléments à surveiller

Puisque le EX60 est un tout nouveau modèle reposant sur l’architecture SPA3 de nouvelle génération, la fiabilité à long terme demeure encore inconnue.

Cela dit, l’approche logicielle de Volvo permettra de nombreuses améliorations via des mises à jour à distance. La marque investit clairement dans des technologies évolutives incluant l’intelligence artificielle avancée et une architecture matérielle évolutive.

Volvo couvre également la batterie du EX60 par une garantie de 10 ans, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire aux acheteurs de véhicules électriques.

Prix du Volvo EX60 2027 au Canada

Pour les acheteurs qui privilégient le luxe calme, un design intelligent et une facilité d’utilisation sans effort aux gadgets tape-à-l’œil, la EX60 semble prête à devenir l’un des VUS électriques haut de gamme les plus attrayants sur le marché. Et peut-être plus important encore, on a l’impression que c’est un VE conçu pour la vraie vie.

Le EX60 P10 AWD débute quant à lui à 77 500 $ CAD, tandis que la version Ultra grimpe à 87 919 $ CAD. La variante EX60 P6 RWD ne sera pas offerte au Canada.

La variante P12, encore plus puissante et offrant davantage d’autonomie, arrivera en 2027.