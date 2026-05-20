Essai Routier du Subaru Crosstrek Hybride 2026 : Très agréable, mais pas aussi économique qu’escompté

Le Subaru Crosstrek 2026 introduit une toute nouvelle motorisation hybride qui est raffinée et agréable à conduire, mais malheureusement pas aussi efficace qu’on l’aurait souhaité.

Résumé du Subaru Crosstrek Hybride 2026

Le Subaru Crosstrek se dote d’une variante hybride pour 2026.

Celle-ci est alimentée par un moteur Boxer de 2,5L et un moteur électrique, pour une puissance totale de 194 chevaux.

Cette mécanique n’est offerte que sur la déclinaison Limited et est offerte à partir de 43 460$

La consommation d’essence moyenne est annoncée à 6,5 L/100 km par Ressources Naturelles Canada, je n’ai pu faire mieux que 7,7 L/100 km.

Points forts

Bon confort général

Format pratique

Rouage intégral compétent

Points faibles

Consommation d’essence un peu décevante

Infodivertissement souvent très lent

Hybride disponible seulement au sommet de la gamme

Pour 2026, Subaru dote le Crosstrek, son modèle le plus populaire en Amérique du Nord, d’une version hybride attendue depuis longtemps.

Basé sur la version Limited, au sommet de la gamme, le Crosstrek hybride en diffère grâce à des jantes en alliage de 18 pouces à motif unique et la présence de logos « e-Boxer » sur le coffre et les portes avant.

Ainsi, le Crosstrek hybride présente la même apparence générale que ses jumeaux à essence, c’est-à-dire qu’il offre un style relativement moderne et aventurier, comme en témoignent les nombreux appliqués de plastique noir installés tout autour de la carrosserie.

Si cela rend le style assez chargé, c’est ce à quoi Subaru nous a habitués depuis longtemps et les fans de la marque ne semblent pas s’y attarder.

Un avantage certain du Crosstrek demeure son format pratique, qui lui permet d’être aussi à l’aise dans la circulation dense que dans les sentiers et sur les autoroutes.

En effet, puisqu’il est basé sur l’Impreza, une sous-compacte à hayon, il affiche des dimensions extérieures retenues qui lui permettent de se faufiler dans les espaces restreints.

En même temps, sa suspension relevée permet une position de conduite apparentée à celle d’un VUS plus grand, ce qui facilite l’accès à bord, améliore la visibilité et procure un meilleur sentiment de confiance sur la route.

Notons aussi la présence de phares à DEL directionnels qui augmentent la visibilité dans les courbes en suivant les mouvements du volant, une chose rare dans cette catégorie.

Un habitacle pratique et confortable

À l’intérieur, le Subaru Crosstrek hybride 2026 répond aux attentes avec un habitacle bien fini qui s’inscrit complètement dans la tradition de la marque.

C’est-à-dire que les habitués des modèles Subaru ne seront pas dépaysés, bien que le Crosstrek 2026 soit équipé de toutes les technologies modernes.

Le meilleur exemple de ceci est le groupe d’instruments numériques, qui reprend fidèlement le design des anciens cadrans analogiques de Subaru.

Bien sûr, cet écran peut être configuré de manière à afficher une carte de navigation ou le statu des technologies d’assistances à la conduite.

En termes de contrôles physiques, le Crosstrek hybride en compte un nombre suffisant et ceux-ci sont disposés de façon ergonomique.

Il est également évident que Subaru a fait un effort pour distinguer la version haut de gamme du Crosstrek des autres modèles de la gamme, notamment grâce à la sellerie en cuir deux tons grise et noire qui est rehaussée de surpiqures orange, les appliqués de plastique imitation fibre de carbone sur les panneaux de portes, ainsi que les motifs de montagnes placés sur les seuils de portes arrière et du coffre.

Les choses se gâtent cependant au niveau du système d’infodivertissement, car si celui-ci semble plutôt moderne en apparence, il met souvent un temps beaucoup trop long à répondre aux commandes, particulièrement durant les premières minutes après le démarrage.

C’est d’autant plus problématique que cet écran renferme les commandes pour la majorité du système de climatisation, en plus de certaines fonctions liées à la conduite, telles que les modes de la traction intégrale et l’assistance au maintien des freins.

C’est dommage, puisque par ailleurs, ce système semble bien conçu et plutôt intuitif, une fois que l’on a compris où se trouvent tous ses menus.

Un bon point également pour l’affichage en haut de l’écran, qui permet de visionner d’autres informations en plus de celles présentées dans le reste de l’écran, rendant possible l’affichage de la station radio et de la navigation en même temps, par exemple.

Soulignons également la qualité du système audio Harman Kardon, de série sur le Limited et sur l’hybride.

L’espace pour les occupants est suffisant aux deux rangées, bien que quatre occupants y seront bien plus à l’aise que cinq, ce qui est la norme pour un modèle sous-compact.

Les sièges procurent également un bon niveau de confort grâce à leur rembourrage moelleux à souhait, mais ils pourraient offrir un peu plus de support latéral.

Le coffre n’est pas parmi les plus volumineux de la catégorie, toutefois, et s’il suffit pour les courses quotidiennes, il faudra plier les dossiers de la banquette plus rapidement que dans certains compétiteurs lorsque des items plus volumineux devront être transportés.

Une conduite agréable, mais pas aussi économique qu’espérée

Sur la route, le Subaru Crosstrek Hybride 2026 montre plusieurs belles qualités, même si son objectif principal n’est pas complètement atteint.

En effet, le Crosstrek Hybride se révèle très confortable grâce à une suspension qui absorbe généralement bien les imperfections de la route et à des sièges moelleux à l’avant et à l’arrière.

Heureusement, la tenue de route n’en souffre pas, et si le Crosstrek n’est pas le modèle le plus amusant à conduire de sa catégorie, il se débrouille bien dans les virages et procure un bon sentiment de confiance, malgré une direction un peu légère.

Bien sûr, ce sentiment est renforcé par la présence du fameux système de traction intégrale symétrique de Subaru, qui est tout aussi compétent dans la version hybride que dans les autres modèles de la gamme, ce qui n’est pas souvent le cas avec les modèles électrifiés.

En effet, le constructeur a cru bon de conserver une liaison mécanique à l’essieu arrière plutôt que de se contenter d’y installer le moteur électrique du système hybride.

Le conducteur peut également choisir entre trois « X-Modes » selon le type de surface (neige, sable, boue…).

Sous le capot, le Crosstrek Hybride bénéficie du système e-Boxer, qui combine un moteur à quatre cylindres à plat « Boxer » de 2,5 L, une boîte de vitesses à variation continue, un moteur de traction électrique ainsi qu’un démarreur-alternateur.

Cette combinaison procure une puissance totale de 194 chevaux et un couple combiné non spécifié. Le moteur à lui seul en génère 154 lb-pi et le moteur électrique en ajoute 199 lb-pi, mais la valeur maximale est rarement une simple addition des deux nombres.

Néanmoins, le Crosstrek hybride est plus puissant que les autres modèles de la gamme, et la présence du moteur électrique améliore les accélérations à basse vitesse, rendant la conduite urbaine plus dynamique.

Il faut toutefois admettre qu’un peu plus de puissance serait bienvenue lors des accélérations pour joindre l’autoroute ou pour les dépassements sur les routes rurales.

Grâce à la présence du moteur Boxer, le Crosstrek Hybride conserve une bonne part du caractère typique de Subaru, notamment en raison de sa sonorité particulière.

Malheureusement, la consommation d’essence n’est pas aussi basse qu’on l’aurait souhaité.

Ainsi, Ressources Naturelles Canada affiche une moyenne combinée de 6,5 L/100 km pour le modèle hybride, alors que les autres versions du Crosstrek offrent une moyenne de 8,1 L/100 km.

Si cette différence sur papier est appréciable, la réalité est différente. En effet, je n’ai pu faire mieux que 7,7 L/100 km, ce qui n’est pas très différent de certains véhicules non-hybrides.

Cela semble provenir du fait que la consommation se chiffre presque toujours entre 10 et 15 L/100 km lorsque le moteur est en marche.

Ainsi, à moins de ne conduire qu’en zones urbaines, l’achat de la version hybride semble un peu difficile à justifier par rapport au modèle à essence, d’autant plus qu’elle n’est offerte qu’avec la version Limited, la plus dispendieuse.

À surveiller

Comme la mécanique du Subaru Crosstrek Hybride 2026 est nouvelle, il est difficile de se prononcer sur sa fiabilité à long terme. Cela dit, il s’agit d’une combinaison inédite d’éléments connus plutôt que d’une technologie complètement neuve.

En effet, les moteurs électriques et la batterie lithium-ion de 1,1 kWh ont été empruntés à Toyota alors que le moteur à essence est une version modifiée du même quatre-cylindre employé dans les autres Crosstreks.

Cela permet donc de s’attendre à une fiabilité au-dessus de la moyenne, puisque Toyota a fait ses preuves en la matière au cours des vingt dernières années.

Pour le moment, Transport Canada ne recense qu’un rappel pour le Subaru Crosstrek Hybride 2026, selon lequel 3 005 véhicules pourraient être équipés d’un joint d’étanchéité défaillant dans le bouchon d’essence. Ce rappel touche aussi le Forester Hybride.

Par ailleurs, deux autres rappels s’appliquent à la génération actuelle du Crosstrek, offerte depuis 2024.

Comme pour les autres produits Subaru, les coûts d’entretien du Crosstrek hybride risquent d’être plus dispendieux que ceux des modèles concurrents.

Prix du Subaru Crosstrek Hybride 2026

Le Subaru Crosstrek Hybride 2026 n’est offert que sur la déclinaison Limited, la plus onéreuse au catalogue du Crosstrek.

Ainsi, ce modèle commande un prix de départ de 43 461 $, alors que le Crosstrek à Limited à essence est offert à partir de 40 961 $.

À l’exception de la mécanique et des quelques éléments esthétiques mentionnés en début de texte, l’équipment de la version hybride est identique à celui du Limited à essence.

Cela signie que la suite complète des technologies d’assistance à la conduite EyeSight est de série, tout comme la sellerie en cuir deux tons, l’écran d’infodivertissement de 11,6 pouces, le système audio Harman Kardon, la climatisation automatique à deux zones, les sièges avant et le volant chauffants, les services connectés, StarLink, et les phares aux DEL, entre autres.

Une différence notable du modèle hybride est la présence du bloc d’instruments numériques de 12,3 pouces, exclusif à cette version.

Si le niveau d’équipement est conséquent avec le prix demandé, le Crosstrek Hybride demeure plus dispendieux que la plupart de ses concurrents.

Ainsi, le Crosstrek Hybride coûte environ 4 000 $ de plus qu’un Toyota Corolla Cross hybride de base et 1 000 $ de plus que sa version tout équipée.

Bien que les autres VUS sous-compacts n’aient pas encore de versions hybrides, leur consommation d’essence n’est pas si éloignée de celle du Crosstrek hybride, ce qui rend le supplément demandé pour ce dernier plus difficile à justifier.

Donc, si vous avez déjà l’intention d’acheter un Crosstrek Limited, opter pour la version hybride a du sens, mais si vous pouvez vous contenter d’un modèle d’entrée de gamme, le montant économisé à l’achat pourra compenser la consommation légèrement supérieure du modèle à essence.

Conclusion

Le Subaru Crosstrek Hybride 2026 est un VUS sous-compact agréable à conduire au quotidien, très pratique et bien équipé qui ne dépaysera pas les fidèles amateurs de la marque. Néanmoins, une efficacité énergétique un peu décevante et un prix élevé freineront son succès. Espérons donc que Subaru révise sa stratégie afin de rendre le système hybride plus accessible.

Modèle Subaru Crosstrek Hybride Mazda CX-30 GT Toyota Corolla Cross Hybride XSE Prix de départ 43 461 $ 41 190 $ 41 985 $ Mécanique 4 cyl. à plat 2,5 L + 2 mot. élect / eCVT 4 cyl en ligne 2,5 L / Auto. à 6 rapports 4 cyl en ligne 2,0 L + 2 mot. élect / eCVT Rouage Traction intégrale à prise constante Traction intégrale Traction intégrale Puissance 194 ch 186 ch 196 ch Couple 154 lb-pi (essence) + 199 lb-pi (elect.) 186 lb-pi 139 lb-pi (essence) + 152 lb-pi (elect.) Consommation d’essence combinée (RN Can) 6,5 L/100 km 8,7 L/100 km 5,6 L/100 km Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb) Non recommandé 680 kg (1 500 lb) Espace à la tête 984 mm / 965 mm 960 mm / 973 mm 1 003 mm / 993 mm Espace aux épaules 1 442 mm / 1 404 mm 1 412 mm / 1 361 mm 1 339 mm / 1 331 mm Espace aux jambes 1 089 mm / 926 mm 1 059 mm / 922 mm ND Espace cargo (sièges relevés / rabattus) 527 L / 1 433 L 572 L / 1 280 L 609 L / 1 750 L