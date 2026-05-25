La Honda Prelude Type R écartée pour des coûts de développement trop élevés

Honda affirme que la nouvelle Prelude a été conçue autour de son groupe motopropulseur hybride et qu’elle nécessiterait des investissements majeurs pour répondre aux standards Type R.

Honda affirme qu’aucune Prelude Type R n’est prévue.

Le groupe motopropulseur hybride a façonné le développement de la Prelude dès le départ.

Les améliorations de performance demeurent limitées à des pièces de châssis et de style provenant du marché secondaire.

Honda a essentiellement mis fin aux projets d’une version Type R haute performance de la nouvelle Prelude, invoquant des défis d’ingénierie plus importants ainsi que des barrières financières liées à son développement.

La confirmation provient du président et chef de la direction de Honda Australie, Jay Joseph, qui a indiqué que l’entreprise avait conçu la Prelude spécifiquement autour de son architecture hybride. Selon Joseph, la configuration hybride fait partie de la stratégie mondiale du produit depuis le tout début et demeure centrale à l’identité du coupé.

La nouvelle Prelude utilise un système hybride à quatre cylindres de 2,0 L développant 200 chevaux et 232 lb-pi de couple, jumelé à la technologie de transmission à commande électronique de Honda. Bien que le modèle fasse revivre une appellation familière associée à la conduite sportive, Honda a positionné le coupé comme un véhicule hybride de type grand tourisme plutôt qu’une offre dédiée à la haute performance, comme cela a toujours été le cas.

Joseph a expliqué que transformer la Prelude en un modèle digne de l’écusson Type R, un facteur clé afin d’éviter la dissension et la révolte parmi les véritables passionnés, exigerait beaucoup plus que la simple adaptation de composantes existantes provenant d’un autre véhicule de performance Honda. Il a indiqué que l’investissement nécessaire atteindrait « des centaines de millions de dollars », rendant le projet tout simplement impraticable.

Bien que la Prelude partage sa plateforme de base et certains éléments de châssis avec d’autres produits Honda, des responsables de l’entreprise indiquent que d’importantes modifications ont été apportées au cours du développement. Même si une certaine interchangeabilité existe, la Prelude bénéficie d’adaptations substantielles propres au véhicule.

Cette réalité limite les possibilités d’une conversion Type R. Les rares modèles Type R de Honda nécessitent d’importantes révisions du châssis, de la suspension, du groupe motopropulseur, du freinage et du refroidissement, développées comme des ensembles de performance intégrés. Appliquer ces standards à la Prelude exigerait effectivement un programme distinct conçu à partir de zéro plutôt qu’un simple modèle dérivé.

Cette décision pourrait décevoir les passionnés qui espéraient une version plus puissante du nouveau coupé Honda, particulièrement compte tenu de la réputation de performance associée à l’écusson Type R. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes : si Honda n’avait pas livré la Prelude Type R que nous souhaitions, nous le lui aurions fait savoir. Et nous n’aurions pas été gentils.

Honda propose néanmoins certains accessoires aérodynamiques et différents ensembles de roues sur son site canadien, bien qu’aucun de ces éléments n’ait d’incidence sur les performances. Honda Racing ne dispose pas d’un programme pour des véhicules comme la Prelude au Canada.

Cette annonce clarifie ce que nous avions tous plus ou moins compris depuis le départ, ou presque : la Prelude ne deviendra pas un coupé de performance grand public pour Honda et demeurera une GT hybride. Enfin, une Prelude Type R serait-elle « meilleure » qu’une déjà magnifique Civic Type R, ou vice versa? Honda n’a pas besoin de ce genre de casse-tête en ce moment.

Source: Motor1