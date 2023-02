Les nouveaux véhicules à voir au Salon International de l’Auto du Canada de 2023

Le CIAS est le plus important salon de l’auto au Canada.

L’événement est tenu une fois de plus au Metro Toronto Convention Center.

Il sera ouvert au public du 17 au 26 février.

Nous devons nous réjouir de l’édition 2023 du grand salon international de l’automobile du Canada. Tant d’efforts ont été déployés pour que cet événement ait lieu, même si le format actuel du salon de l’auto semble s’essouffler. Comme toujours, si vous devez visiter un seul grand salon de l’auto au Canada, le CIAS de Toronto est certainement celui qu’il faut viser.

Comme pour le salon de Montréal en janvier dernier, un nombre important de constructeurs automobiles ne seront pas présents. Une fois encore, cela donnera aux autres constructeurs automobiles l’occasion de briller. En outre, le CIAS accueillera de nombreuses expositions spéciales, notamment le Cobble Beach Classics Presents 75 Years of Porsche, Pfaff, et Grand Touring Automobiles, qui présentera des tas de voitures neuves et anciennes, le groupe LEGO sera présent en force et nous pourrons voir le Project Arrow entièrement canadien.

Le Salon international de l’auto du Canada 2023 ouvre ses portes au public le vendredi 17 février à midi. Pendant votre visite, ne manquez pas d’aller voir les véhicules suivants :

Alfa Romeo Tonale

Le Tonale est le nouveau modèle d’entrée de gamme d’Alfa Romeo qui sera propulsé par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres ou par un système hybride rechargeable offrant plus de puissance et une autonomie électrique de plus de 48 kilomètres.

Chevrolet Blazer EV

Le Chevrolet Blazer EV 2024 sera un SUV électrique de taille moyenne qui se situera au-dessus de l’Equinox EV dans la gamme de la marque. Ce modèle sera proposé en versions LT, RS et SS, cette dernière étant dotée d’une puissance de 557 chevaux. L’autonomie la plus longue sera atteinte par la version RS, qui pourra parcourir 515 kilomètres sur une charge.

Dodge Hornet

Le Dodge Hornet est un clone américain de l’Alfa Romeo Tonale qui ne diffère que par son style et ses caractéristiques. Le Hornet partage donc les mêmes groupes motopropulseurs à essence et PHEV que le Tonale.

Genesis Electrified GV70

La stratégie d’électrification de Genesis consiste à proposer des versions à essence et entièrement électriques des mêmes modèles, c’est pourquoi après l’Electrified G80, Genesis lance l’Electrified GV70.

GMC Sierra EV

GMC présentera son prochain Sierra EV au salon de Toronto. Ce pick-up électrique sera mécaniquement similaire au Chevrolet Silverado EV 2024, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à une puissance de 754 chevaux dans le modèle de lancement et à une autonomie de 644 kilomètres.

Hyundai RN22e

La Hyundai RN22e est un concept qui montre à quoi pourrait ressembler une version « N » plus puissante de la nouvelle berline électrique IONIQ 6 avec ses roues plus grandes, sa carrosserie modifiée et son grand aileron arrière. Sous cette carrosserie, deux moteurs électriques délivrent une puissance combinée de 577 chevaux.

Hyundai N Vision 74

Ce véhicule électrique au style rétro est le Hyundai N Vision 74, qui rend hommage au Pony Coupe Concept de 1974, conçu par Giorgetto Giugiaro. Faisant également partie de la gamme de performances « N », ce concept développe 670 chevaux grâce à deux moteurs alimentés par une batterie de 62 kWh et une pile à combustible à hydrogène.

Kia Seltos

Le Kia Seltos recevra des mises à jour de ses designs avant et arrière pour l’année modèle 2024, ainsi qu’un nouveau tableau de bord inspiré de l’EV6 et du nouveau Sportage. Une puissance accrue du moteur turbo disponible et un rapport supplémentaire dans la transmission automatique font également partie de ce rafraîchissement.

Project Arrow

Project Arrow est une initiative de l’Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada visant à mettre en valeur les capacités de l’industrie automobile canadienne en construisant une voiture électrique utilisant des composants et une ingénierie entièrement d’ici.

Camp Jeep de Stellantis

Pour la toute première fois, le Camp Jeep arrive au Canada ! Avec son parcours hors route intérieur Trail Rated, les visiteurs du Salon de l’auto auront la chance d’essayer les légendaires véhicules Jeep sans avoir à quitter le plancher. Les passagers prendront place à bord de certains des plus récents modèles Jeep – dont le Wrangler 4xe PHEV et le Grand Cherokee 4xe – et franchiront cinq obstacles conçus de façon unique qui mettront en valeur leurs capacités hors route.

Subaru Crosstrek

Subaru a récemment dévoilé une Crosstrek rafraîchie pour l’année modèle 2024. Comme c’est souvent le cas chez Subaru, ce modèle ressemble assez au précédent à part une partie avant plus agressive, une partie arrière revue et davantage de technologies à l’intérieur.

Toyota Grand Highlander

Toyota a récemment dévoilé le Toyota Grand Highlander 2024, une version plus grande de son actuel SUV intermédiaire à trois rangées qui prétend avoir une banquette arrière de « taille adulte ». Ce modèle sera alimenté par un choix de trois groupes motopropulseurs, dont un moteur turbocompressé de 2,4 litres et un groupe motopropulseur hybride de 2,5 litres, tous deux utilisés dans le Highlander actuel. La troisième option sera le groupe motopropulseur Hybrid Max également utilisé dans le Toyota Crown.