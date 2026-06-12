Ford rappelle 548 000 Expedition après recensement de 65 blessures liées à un défaut de fabrication :

Ford a enregistré 153 rappels en 2025, un record, et trône à nouveau en tête du classement cette année. Les problèmes que rencontrent ses véhicules sont multiples, allant des ennuis logiciels aux pépins mécaniques, en passant par des défauts de fabrication. Les problèmes liés à la qualité d’assemblage ont été reconnus par Jim Farley, le grand patron de Ford, qui a précisé qu’il faudra du temps pour corriger les pratiques au sein de l’entreprise. En attendant, les rappels s’accumulent et certains sont parfois très gênants, comme ce dernier qui concerne 548 463 VUS Expedition des années 2018 à 2024.

Des pièces chromées de la console centrale peuvent se décoller et se transformer en arêtes tranchantes.

Ford recense déjà 65 blessés et un accident lié au défaut.

Les concessionnaires vont remplacer la console centrale des véhicules rappelés.

Le problème

Le défaut est gênant. Sur les modèles visés, le chromage décoratif de la console centrale peut se décoller, former des cloques et se détacher du matériau sous-jacent. Ce faisant, il forme des arêtes vives capables de lacérer les mains des occupants.

Ford a identifié le problème après avoir constaté une tendance dans les plaintes déposées auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada. Sur les six premières plaintes examinées, cinq faisaient état de blessures aux mains causées par les arêtes exposées. La situation n’était pas nouvelle : des propriétaires soulevaient le problème sur les forums en ligne depuis au moins trois ans. Le directeur d’un concessionnaire avait même confirmé publiquement que les pièces chromées en question étaient remplacées sous garantie de façon récurrente.

Ford avait d’abord conclu qu’un rappel n’était pas nécessaire, affirmant que le boursoufflage était visible avant que la pièce ne se détache complètement. Mais des analyses complémentaires ont changé la donne. On a constaté que des composants sans signes apparents de défaillance développaient quand même des cloques.

L’ampleur du problème

Le bilan est lourd pour Ford. Au moment du rappel, le constructeur avait recensé 4634 réclamations sous garantie, 150 incidents de terrain, 34 signalements au centre d’appel, ainsi que 6 plaintes officielles déposées auprès de la NHTSA.

Ce qui est encore plus préoccupant et gênant, ce sont les 65 blessés et l’accident officiellement associés au problème à l’échelle mondiale. Certains propriétaires ont eu besoin de soins médicaux à la suite de coupures.

Le correctif

Les propriétaires concernés seront invités à se rendre chez un concessionnaire où un technicien inspectera la console centrale. Si des boursoufflures ou du décollement sont constatés, la pièce sera remplacée gratuitement.