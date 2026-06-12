Le PDG de Rivian affirme que le lancement du R3X est prévu dans environ deux ans

Le R3X axé sur la performance de Rivian demeure sur la bonne voie pour une mise en production plus tard au cours de la décennie, son arrivée étant appelée à coïncider avec l’entrée en activité de l’usine d’assemblage de l’entreprise en Géorgie.

Le PDG de Rivian affirme que le R3X est toujours en développement et qu’il est encore à plusieurs années de son lancement.

Le calendrier de production semble être lié à la nouvelle installation de fabrication de Rivian en Géorgie.

Le R3X sera doté d’un groupe motopropulseur à trois moteurs ainsi que de modifications au châssis axées sur la performance.

Rivian a fourni son indication la plus claire à ce jour concernant le moment où les clients pourront s’attendre à voir arriver le très attendu multisegment électrique R3X, alors que le PDG RJ Scaringe a déclaré que le véhicule est encore « à quelques années » de son lancement.

Cette mise à jour offre le premier échéancier concret pour ce modèle de performance au style résolument séduisant depuis que Rivian a dévoilé les concepts R3 et R3X aux côtés du R2 en 2024. Bien que l’entreprise n’ait pas annoncé de date de lancement officielle, Scaringe a indiqué que Rivian dispose d’un calendrier interne bien défini et poursuit activement le développement du véhicule.

Ce calendrier laisse entendre que le R3X pourrait entrer en production vers 2028 et potentiellement arriver chez les clients en tant que modèle de l’année 2029. Cet échéancier s’harmonise avec les plans de Rivian pour sa nouvelle installation de fabrication en Géorgie, qui devrait devenir un important centre de production pour les véhicules de nouvelle génération de l’entreprise.

L’usine de Géorgie, en cours de développement près d’Atlanta, devrait soutenir une capacité annuelle pouvant atteindre 300 000 véhicules. Rivian a déjà indiqué que les familles R2 et R3, plus abordables et destinées à des volumes de production plus élevés, seront fabriquées à cet endroit.

L’intérêt envers le R3X demeure soutenu depuis son dévoilement grâce à son allure de compacte sportive robuste. Le véhicule combine des dimensions compactes à une orientation plus agressive vers la performance que le R3 standard. Rivian a indiqué que le R3X sera équipé d’un groupe motopropulseur électrique à trois moteurs, tandis que le R3 standard devrait être offert avec des configurations à un ou deux moteurs.

Les R3 et R3X partagent l’architecture du R2, mais avec un empattement plus court. Les versions concept présentées auparavant comprenaient des caractéristiques telles qu’une section vitrée arrière s’ouvrant indépendamment ainsi que des sièges rabattables à plat afin d’augmenter l’espace de chargement.

Au-delà des améliorations apportées au groupe motopropulseur et de l’image distinctive qu’elles contribuent à créer, le R3X devrait être chaussé de pneus plus larges, bénéficier d’une garde au sol accrue et recevoir des éléments de style destinés à séduire différents types de passionnés. Le modèle a suscité un intérêt considérable auprès d’acheteurs potentiels à la recherche d’un véhicule électrique plus petit et orienté vers la performance.

Cette mise à jour survient alors que Rivian amorce les livraisons du R2 aux États-Unis. Les prix et les détails pour le marché canadien demeurent inconnus.

Source: Car and Driver