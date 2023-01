L’Alfa Romeo Tonale débutera à 44 995$ aux États-Unis

Le Tonale sera offert en deux niveaux d’équipement, tous deux alimentés par une mécanique hybride branchable.

Le prix de départ est plus élevé d’environ 14 000$ que celui du Dodge Hornet.

Une version Sprint d’entrée de gamme pourrait être ajoutée plus tard.

Alfa Romeo a ouvert la liste des réservations pour le Tonale avant le début de la production prévue pour la fin mars.

La structure tarifaire du nouveau VUS a ainsi été dévoilée. Il sera disponible aux États-Unis en deux niveaux de finition qui partageront le même groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Cette combinaison de moteur électrique et de moteur thermique fournira 285 chevaux et 350 lb-pi de couple aux quatre roues, tout en offrant une autonomie électrique de plus de 48 kilomètres dans les deux versions.

Le Tonale Ti est actuellement le plus abordable, avec un prix de départ de 44 995 $ qui comprend des caractéristiques telles que des roues de 18 pouces à cinq trous, des phares à DEL, une sellerie en tissu, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un hayon électrique mains libres, un éclairage ambiant, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le système d’info divertissement Uconnect 5 logé dans un écran de 10,25 pouces et un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces.

La finition Veloce à 47 495 $ apportera des éléments plus sportifs tels que des jantes en alliage de 19 pouces à cinq trous, une suspension adaptative, un double embout d’échappement chromé, une sellerie Alcantara noire rehaussée de rouge, ainsi que des pédales et des palettes de changement de vitesse en aluminium. Une calandre différente est également incluse dans ce modèle.

Les deux versions seront également dotées d’un ensemble de technologies d’aide à la conduite telles que l’alerte de collision avant, l’assistance au maintien dans la voie, la surveillance de l’attention du conducteur et le régulateur de vitesse adaptatif.

Un certain nombre d’ensembles optionnels seront également proposés sur les deux versions du Tonale, comme le groupe Active Assist Advanced qui comprend une caméra à 360 degrés, des capteurs de stationnement avant, un contrôle intelligent de la vitesse et la reconnaissance des panneaux de signalisation, pour un prix de 2 000 dollars.

Le groupe Intérieur Premium à 1 500 $ comprend une sellerie en cuir et des sièges avant ventilés, tandis que le groupe Intérieur Premium et Son à 2 500 $ ajoute aussi un système audio Harman Kardon à 12 haut-parleurs.

Un toit ouvrant semi-panoramique peut également être ajouté pour 1 200 $ et le Tonale Ti peut être équipé d’un ensemble Conduite haute performance qui comprend des étriers de frein Brembo rouges, des pédales en aluminium et des palettes de changement de vitesse. Ce groupe est proposé de série sur le niveau de finition Veloce.

Il est possible qu’Alfa Romeo ajoute une version plus abordable appelée Sprint plus tard dans l’année afin de combler l’écart avec le Dodge Hornet construit sur la même plateforme, dont le prix de base est actuellement inférieur de 14 000 $. Il est important de se rappeler cependant que ce prix est pour la version non-hybride du Dodge.

Les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés, mais le Tonale Ti devrait être offert aux alentours de 50 000 à 52 000 dollars canadiens.

Les livraisons doivent commencer en mai pour les États-Unis et dans les mois suivants pour le Canada.