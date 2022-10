Le Chevrolet Blazer EV 2024 en cinq questions

Le Chevrolet Blazer EV 2024 se détaille à partir d’environ 54 198 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

La variante de performance SS dispose de 557 chevaux et d’un couple de 648 livres-pied.

L’autonomie est estimée entre 397 et 515 km, selon la déclinaison et la taille de batterie choisie.

Le Chevrolet Blazer EV 2024 est l’un des véhicules entièrement électriques que GM est sur le point de lancer sur le marché nord-américain, tous propulsés par sa nouvelle technologie de batteries et de moteurs Ultium.

Il s’avère aussi l’un de trois VÉs basés sur Ultium qui seront lancés sous la bannière Chevrolet, aux côtés du multisegment compact Chevrolet Equinox EV et de la camionnette pleine grandeur Chevrolet Silverado EV. Le Blazer EV intermédiaire est offert avec une multitude d’options de motorisations, y compris une variante hautes performances que l’on retrouvera dans le Blazer EV SS. Le Ford Mustang Mach-E est un rival ciblé.

L’autonomie sera-t-elle suffisante?

Oui. En version 1LT de base, le Chevrolet Blazer EV 2024 offrira une taille de batterie permettant une autonomie estimée par GM de 397 kilomètres, alors que la 2LT peut couvrir une distance d’au plus 471 km entre les recharges. Le Blazer EV RS est le meilleur de groupe à ce chapitre avec une autonomie annoncée de 515 km, et la performante version SS peut couvrir une distance maximale de 467 km. Trois tailles de batterie sont proposées.

Déclinaison Rouage Batterie Autonomie estimée sur une pleine charge (km) 1LT Traction Petite 397 2LT Traction Moyenne n.d. 2LT Traction Grosse 471 2LT Intégral Grosse n.d. RS Traction Moyenne n.d. RS Traction Grosse 515 RS Propulsion Grosse n.d. RS Intégral Grosse n.d. SS Intégral Grosse 467

Le Blazer EV comprend un chargeur AC de niveau 2 intégré de 11,5 kW, et la recharge rapide DC est évidemment possible aussi, avec une vitesse maximale de 190 kW sur les versions RS et SS. GM figure que dans les conditions idéales, une recharge de 10 minutes apportera une autonomie additionnelle de 125 km. L’appli Ultium Charge 360 de GM simplifie l’expérience utilisateur avec des planifications de recharge et un accès à plus de 100 000 bornes publiques à travers le Canada et les États-Unis. Curieusement, GM a annoncé la disponibilité d’un charger intégré de 19,2 kW sur l’Equinox EV, mais pas sur le Blazer EV. Il pourrait être annoncé ou ajouté plus tard.

Comme c’est le cas de la plupart des véhicules électriques aujourd’hui, la conduite à une seule pédale est possible. Lorsque le conducteur relâche l’accélérateur, la friction causée par la récupération d’énergie agit comme un frein, au point d’éventuellement immobiliser le véhicule. On peut donc piloter le Blazer EV sans jamais toucher à la pédale de frein — sauf en cas de situation d’urgence, bien entendu. Il y a aussi ce que GM appelle Regen on Demand, une palette modulaire située derrière le volant, avec laquelle on peut appliquer temporairement un freinage régénératif.

Qu’a-t-il en commun avec le Blazer à essence?

Outre le nom, rien. Ils reposent sur des architectures complètement différentes, et même leurs dimensions sont différentes. Alors que le Blazer conventionnel peut être équipé d’un rouage à traction ou intégral, le Blazer EV et l’un des rares véhicules sur le marché à proposer trois types de rouage, soit traction, propulsion et intégral.

En fait, le Chevrolet Blazer EV 2024 peut être muni d’un moteur électrique à l’avant ou à l’arrière, alors que deux niveaux de puissance sont disponibles en y installant un moteur à chaque essieu, créant ainsi le rouage intégral. Le plus musclé de ceux-ci se trouve dans le Blazer EV SS.

Un véhicule électrique portant l’écusson SS? Vraiment?

Les moteurs électriques produisant énormément de couple instantané, alors une version hautes performances est tout indiquée. Les modèles Tesla et leurs accélérations époustouflantes en sont une belle preuve du potentiel. Dans le cas du Blazer EV SS, on mise sur deux moteurs générant un total de 557 chevaux ainsi qu’un couple massif de 648 livres-pied. Le constructeur avance un temps d’accélération de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) sous la barre des quatre secondes.

Toutefois, les accélérations en ligne droite ne rendent pas nécessairement un véhicule digne du légendaire écusson SS de Chevrolet. Le Blazer EV SS dispose donc de roues de 22 pouces, de freins Brembo à l’avant et d’une suspension à calibrage sport. Il se démarque aussi avec sa calandre au design unique, son toit peint en noir et des boucliers avant et arrière. Huit teintes de carrosserie sont disponibles, et la version SS peut être équipée d’un habitacle noir et gris avec garnitures orange, ou bien rouge et noir. Entre-temps, les finitions 1LT et 2LT misent sur des roues de 19 pouces, alors que la RS obtient des roues de 21 pouces. Toutes les déclinaisons incluent un éclairage extérieur à DEL, tandis que les RS et SS profitent d’une bande illuminée et animée dans la grille de calandre, de même qu’un écusson illuminé.

Les nostalgiques se souviendront évidemment du vieux VUS pleine grandeur Blazer K5 qui se débrouillait fort bien en conduite hors route, avec un design approprié. Le Blazer électrique et l’actuel Blazer à essence sont destinés plutôt pour la conduite en ville et sur l’autoroute, alors si l’on cherche un véhicule GM pour s’aventurer hors des sentiers battus, il faut plutôt opter pour le Chevrolet Colorado ZR2, le Chevrolet Silverado ZR2, le GMC Canyon AT4X, le GMC Sierra AT4X ou le GMC Hummer EV.

Quelles sont les caractéristiques de confort et de commodité?

La liste finale d’équipement n’a pas été confirmée, mais l’on sait qu’au Canada, les sièges avant chauffants et le volant chauffant figurent de série. Les versions RS et SS obtiennent aussi les sièges ventilés à l’avant et la SS profite de sièges chauffants à l’arrière.

Le Blazer EV à cinq passagers est également livrable avec un éclairage d’ambiance, un climatiseur automatique bizone, un hayon électrique à mains libres, un système de conduite semi-autonome Super Cruise, un affichage tête haute et une habituelle suite de dispositifs de sécurité avancés. Les garnissages en tissu, en cuir et en cuir avec empiècements de similisuède sont offerts aussi. Toutes les déclinaisons misent sur une instrumentation entièrement numérique de 11 pouces pour le conducteur et un écran multimédia tactile de 17,7 pouces avec intégration sans fil Apple CarPlay et Android Auto, de même qu’une zone de recharge par induction. De plus, grâce à la plate-forme logicielle Ultifi de GM, les propriétaires peuvent recevoir des mises à jour par internet et télécharger de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Quand est-ce que l’on peut s’acheter un?

Il faudra patienter, bien entendu, mais les acheteurs intéressés devraient réserver leur copie plus tôt que plus tard sur le site de Chevrolet Canada. Les premières versions du Chevrolet Blazer EV 2024 à arriver sont les 2LT et RS, qui se montreront le bout du nez durant l’été 2023, affichant des PDSF avoisinant les 58 798 $ et 63 498 $, respectivement.

Le Blazer EV SS arrive à l’automne de 2023 et coûte environ 83 198 $, alors que la version 1LT de base apparaîtra tôt en 2024 avec un prix de départ d’environ 54 198 $. Aussi en 2024, un Blazer EV PPV (Police Pursuit Vehicle) fera son entrée en scène, équipé de plusieurs composants mécaniques de la version SS. Vous voilà avertis.