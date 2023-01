Le VUS canadien Project Arrow dévoilé au CES

Ce concept sert à mettre en valeur l’industrie automobile canadienne, il n’est donc pas destiné à la production.

Le VUS électrique devrait avoir 550 chevaux et une autonomie de 500 kilomètres.

L’APMA dit que ce véhicule utilise des composants provenant de 58 compagnies canadiennes.

L’Association des fabricants de pièces d’automobile (APMA) du Canada travaille depuis environ deux ans sur son concept Project Arrow, dont le lancement a eu lieu hier au CES.

Ce concept de VUS électrique a pour but de mettre en valeur les capacités de l’industrie automobile canadienne dans sa démarche d’électrification, afin d’attirer davantage de fournisseurs et de constructeurs.

Le projet a débuté vers 2020, lorsqu’un concours a été organisé pour les étudiants en design de tout le Canada afin qu’ils fassent une proposition pour le style du véhicule.

Une équipe de quatre étudiants de l’école de design industriel de l’Université Carleton, à Ottawa, a remporté le concours lorsque sa proposition de VUS carré à la ligne de toit basse a battu 20 autres propositions.

L’intérieur du VUS est également assez futuriste, avec quatre sièges baquets individuels et un tableau de bord entièrement numérique qui semble être séparé en cinq écrans, dont deux font office de rétroviseurs latéraux numériques et un autre est placé devant le passager.

Le projet Arrow n’étant pas destiné à être produit, certaines libertés ont été prises dans son élaboration, comme les portes opposées qui s’ouvrent très largement sur une seule charnière. Malgré cela, les responsables du projet estiment que le VUS pourrait être homologué pour une utilisation sur les routes canadiennes.

Une fois le travail de conception terminé, l’APMA a fait appel à ses membres afin d’obtenir toutes les pièces nécessaires à la réalisation du véhicule proprement dit, comme le moteur, la batterie, les roues, les lumières, les fenêtres, mais aussi tous les logiciels nécessaires pour le rendre pleinement fonctionnel.

Au final, 58 entreprises ont été impliquées dans le véhicule réel qui est actuellement exposé à Las Vegas, mais le président de l’APMA affirme que plus de 200 entreprises les ont contactés et qu’ils auraient pu construire quatre véhicules en utilisant un groupe différent d’entreprises à chaque fois.

Bien que l’APMA n’ait pas publié de communiqué de presse officiel, certains détails techniques sur le Project Arrow ont été publiés par The National Post après un premier aperçu.

C’est ainsi que nous savons que le VUS devrait avoir une puissance de 550 chevaux et une autonomie d’environ 500 kilomètres (311 miles) sur une charge.

L’objectif du projet étant de faire la lumière sur l’industrie automobile canadienne, il n’est pas surprenant qu’il ait reçu le soutien financier du gouvernement à hauteur de 6,8 millions de dollars.

Sur cette somme, 1,8 million de dollars a été pris en charge par la seule province de l’Ontario, car c’est là que se trouvent la plupart des fournisseurs et des constructeurs automobiles du pays, et donc la province qui pourrait bénéficier le plus d’une relance du secteur automobile.

Écolo Auto a contacté l’APMA et nous mettrons cette histoire à jour si nous obtenons plus de détails sur le Project Arrow.

Source : The National Post