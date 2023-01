Hyundai s’apprête à lancer deux concepts spectaculaires au Salon international de l’auto du Canada 2023

Le Hyundai N Vision 74 est le concept le plus cool depuis un moment.

Le Salon de l’auto de Toronto 2023 marquera les débuts de la RN22e dans un salon automobile mondial.

Le gros salon de l’automobile canadien se déroulera du 17 au 26 février.

Cette année, le Salon international de l’auto du Canada présentera quelques-unes des dernières et des meilleures technologies automobiles. Bien qu’il ne s’agisse que d’un demi-salon, puisque de nombreux constructeurs automobiles n’y seront pas représentés, Hyundai Canada a mis le paquet et présentera deux grands concepts : la N Vision 74 et la RN22e.

« Nous sommes ravis de faire un retour au Salon de l’auto de Toronto avec les débuts canadiens du N Vision 74 et le dévoilement du RN22e au salon mondial de l’auto », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Ces véhicules témoignent de l’attention inébranlable que Hyundai porte à la durabilité, à la performance, au design et à l’innovation. Les visiteurs du Salon international de l’auto du Canada auront droit à quelque chose de spécial cette année de la part de Hyundai. »

Le N Vision 74 est un véhicule électrique à pile à combustible de plus de 670 ch qui a l’air aussi rétrocool que rapide. Il est également extrêmement efficace puisqu’il peut parcourir plus de 600 km avant de devoir faire le plein d’hydrogène. S’il est peu probable que la N Vision 74 soit un jour produit telle quelle, la toute nouvelle RN22e, un véhicule électrique hautes performances développé par la division de la marque N de Hyundai, devrait l’être.

La voiture est largement basée sur la Ioniq 6 et est conçue pour être une « voiture de sport de tous les jours ». La RN22e est construite sur la plate-forme modulaire mondiale électrique (E-GMP) de Hyundai, avec une configuration à double moteur pour une puissance et une adhérence abondantes, sans oublier la vitesse. Ce qui devrait être un avant-goût de la future Ioniq 6 N est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Voir les deux voitures vaudra le déplacement et le prix d’entrée au Salon de l’auto.