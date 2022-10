GMC Sierra EV : intéressant, mais pas avant 2025

Birmingham, Michigan – La lutte a toujours été très féroce dans le segment des camionnettes et ce n’est pas l’électrification qui va y changer quelque chose. Même que la lutte va devenir une guerre, car il y aura plus de combattants que jamais pour séduire les consommateurs.

Du côté de General Motors, on sait déjà qu’on va bientôt proposer des moutures électriques des modèles que l’on connaît bien, soit le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra. C’est en plus, bien sûr, de la version camionnette du nouveau Hummer EV, bien que cette bibitte s’adresse à une clientèle éclectique.

Déjà, la variante à batterie du Silverado nous a été présentée. Votre humble serviteur s’est rendu du côté de Détroit pour voir d’un peu plus près la cousine, la Sierra EV. Voici ce qu’on a pu découvrir sur place, sans compter la petite surprise qui nous attendait à notre retour concernant le modèle.

Jumeau non identique

Sans surprise, le Sierra EV est le jumeau du Silverado EV, mais on doit parler d’un jumeau non identique. Bien sûr, les bases sont les mêmes avec la plateforme Ultium, mais le design, les détails intérieurs, ainsi que quelques éléments ici et là servent à différencier les versions. Plus que jamais, GMC souhaite se démarquer avec une approche stylistique singulière. Et la recette fonctionne ; les ventes de la division progressent depuis plusieurs années.

Quant à la bouille de cette camionnette Sierra EV, elle est accrocheuse avec une signature lumineuse très présente à l’avant (phares de jour et logo). Ce capot qui se soulève et laisse voir un espace de chargement vaste et facilement accessible va aussi en séduire plusieurs. À l’arrière, GMC déroule également le tapis rouge. En dépit d’une boîte qui ne fait que 5 pieds et 11 pouces, on a inséré une cloison rabattable entre la cabine d’équipe (la seule offerte au départ) et la caisse. Le résultat, c’est que la surface d’accueil atteint 9 pieds. Et si ce n’est pas assez, vous abaissez le hayon multifonction et la faites passer à 11 pieds.

L’habitacle

Pour demeurer dans l’univers du design, un mot sur l’habitacle. Ce qu’on a pu observer (on ne pouvait montrer à bord de ce modèle de préproduction), c’est un environnement plutôt riche ; des matériaux nobles, une orgie d’écrans surdimensionnés (16,8 pouces pour le multimédia, 11 pour le bloc d’instruments et 14 pour l’affichage tête-haute), une présentation chic, etc. Normal, car la première version qui va se pointer est un niveau de finition Denali. Et cette première édition, elle sera réservée au marché américain pour l’année 2024. Voilà pour la surprise. Au Canada, il faudra attendre 2025 avant de voir une Sierra EV sur nos routes.

L’information reçue nous indiquait même que les caractéristiques du modèle aperçu pourraient ne pas s’appliquer aux déclinaisons qui vont débarquer chez nous un an plus tard. Un peu gênant, si vous voulez notre avis. Considérez donc ceci à la lecture de ce qui suit ; on vous décrit ici la Sierra EV Denali Edition 1 2024 réservée aux Américains.

All in

GM n’aura pas été la première sur le marché avec ses camionnettes électriques. Elle a bien sûr été battue de vitesse par Ford qui a transformé un F-150 existant en variante à piles, mais aussi par Rivian, bien qu’on parle ici d’un adversaire naissant et fragile pour le moment. Cela lui aura permis de voir à qui et à quoi elle aurait à se mesurer. Et ce qui était clair, c’est qu’elle allait faire tout son possible pour offrir le nec plus ultra.

Ainsi, ce qu’on nous présente est plutôt attrayant. Il faut tenir compte du fait qu’on veut nous impressionner avec les capacités maximales que proposera le modèle. Il est aussi important de connaître le prix de cette première édition, soit 107 000 $ américains. Lorsqu’une variante à 50 000 $ sera livrable, elle pourrait afficher des compétences moindres. Incidemment, GMC nous a confirmé qu’il y aura des solutions électriques des déclinaisons Elevation et AT4 du Sierra EV.

Allons-y avec la version présentée. Comme toutes les autres, elle va profiter de la plateforme Ultium et de son architecture de 800 volts. Ce que cela autorise pour la recharge, c’est le branchement à une borne offrant une capacité de 350 kW. Elles sont encore rares, mais il y a lieu d’espérer. Avec une telle prise, il sera possible de récupérer 100 miles, soit environ 160 km, en 10 minutes seulement. Et comme on a pu le voir avec le Ford F-150 hybride (et aussi la version électrique Lightning), le modèle aura la capacité d’offrir du courant aux propriétaires pour le branchement de leurs appareils. La capacité est annoncée à 10,2 kW par GMC. Aussi, avec une interface bidirectionnelle, il sera possible d’alimenter la maison en cas de panne de courant. En nourrissant uniquement les appareils essentiels, le manège pourrait durer jusqu’à 21 jours avec une camionnette profitant d’une pleine charge. La capacité du chargeur intégré pour la recharge est de 19,2 kW.

Le remorquage

Une des grandes questions qui se pose avec une camionnette électrique, c’est la capacité de remorquage. Mais, surtout, la perte en autonomie avec un poids important attelé à l’arrière. Deux volets ici. D’abord, on annonce la compétence du Sierra électrique à 9500 livres pour le remorquage. Quant à la charge utile, elle plafonne à 1300 livres. Pour ce qui est de la perte d’autonomie, on nous promet chez GMC qu’elle sera équivalente à la hausse de consommation d’essence lorsqu’on remorque une charge. Si elle croît de 25 % à 40 %, on perdra 25 % à 40 % d’autonomie. Ça nous semble optimiste, mais on verra bien à l’usage.

Parlant de cette autonomie, elle est annoncée à 400 miles, un chiffre important pour GM. C’est la base, nous dit-on, pour séduire l’acheteur. Ces 644 kilomètres seront bien sûr variables d’une version à l’autre en raison de la configuration du modèle et des pneus, mais on part avec une donnée importante. La conduite va aussi proposer le freinage régénérateur et il sera possible de guider le Sierra EV avec une seule pédale. L’expérience promet aussi de se vivre tout en douceur avec la présence d’une suspension pneumatique ajustable. De plus, le centre de gravité plus bas du modèle promet une tenue de route plus solide et plus engagée.

La puissance annoncée est à 754 chevaux et 785 livres-pieds de couple. Ce sera possible avec le mode de conduite Max Power. Il aurait été intéressant d’obtenir les vrais chiffres, ceux des autres modes offerts, mais il faudra patienter. Pour le moment, on cherchait surtout à impressionner avec ces données et la divulgation d’un temps de 4,5 secondes pour le 0-97 km/h.

Notez que le système de conduite autonome Super Cruise sera bien sûr de la partie avec ce modèle et qu’au moment d’écrire ces lignes, il pourra être utilisé sur quelque 645 000 kilomètres de routes à travers le Canada et les États-Unis.

Conclusion

Bien sûr, on le répète, il faut prendre toutes ces informations et les inscrire dans la colonne des possibilités. On saura en temps et lieu si les Sierra qui vont nous parvenir offriront les mêmes capacités. On peut facilement imaginer que oui, mais puisque nous n’en sommes pas à une surprise près, on va se garder une petite gêne.

Chose certaine, peu importe le moment prévu de l’arrivée du modèle, rien ne garantit qu’il va se pointer au moment voulu pour chaque acheteur. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas encore réglés, disons ça poliment.

À compter d’aujourd’hui, les consommateurs américains peuvent réserver et commander un exemplaire. Nous aurons l’occasion de vous revenir avec plus d’informations concernant la marche à suivre au Canada.