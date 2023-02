La toute nouvelle Subaru Crosstrek 2024 sera vendue à partir de 28 995 $ au Canada

La transmission manuelle est officiellement morte.

Voici la 3e génération de la populaire Crosstrek.

Dans le style classique de Subaru, la toute nouvelle Crosstrek 2024 ne ressemble guère plus qu’à une évolution de la voiture qu’elle remplace. En fait, si les trois générations étaient alignées côte à côte, seuls les propriétaires et les amateurs pourraient les distinguer. Et la famille Subaru aime cette façon de faire.

Pour l’année-modèle 2024, la Subaru Crosstrek repose sur un châssis plus rigide pour créer une expérience de conduite agréable et confortable sur des terrains variés, enveloppée dans de tout nouveaux designs extérieurs et intérieurs.

La Subaru Crosstrek 2024 repose sur la Subaru Global Platform qui a été améliorée pour une rigidité en torsion supérieure de 10 %. La construction de l’armature interne renforcée avec des stratégies de soudage plus fortes et l’ajout de colle structurelle (de 8 mètres à 27 mètres) permet d’augmenter la rigidité de la carrosserie et de réduire le poids. Ces développements se traduisent par des performances dynamiques accrues et une conduite plus souple.

Le tout nouveau design extérieur avec sa calandre hexagonale sans cadre, sa carrosserie sculpturale et l’habillage audacieux des passages de roues confère au VUS un esprit d’aventure, tandis que plusieurs améliorations aérodynamiques fonctionnelles améliorent ses performances et sa stabilité. L’intérieur a été conçu en pensant au conducteur, avec des sièges qui le soutiennent et un habitacle silencieux, ainsi qu’un écran central proéminent, des commandes intuitives et beaucoup d’espace de tête et de rangement.

La Subaru Crosstrek est désormais équipée de deux systèmes d’infodivertissement exceptionnels : un double écran tactile haute résolution de 7,0 pouces et un système d’affichage d’infodivertissement de 11,6 pouces de type tablette, qui offrent tous deux Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la connectivité Bluetooth, une chaîne stéréo AM/FM, une caméra de recul, la radio SiriusXM et Travel Link. En outre, l’écran d’infodivertissement de 11,6 pouces avec navigation offre une activation vocale alimentée par TomTom, une intégration What3words et des mises à jour en direct.

Malgré la nouvelle plateforme, le Crosstrek conserve sa remarquable garde au sol de 220 millimètres et son système de transmission intégrale symétrique Subaru, tout aussi impressionnant bien que révisé. Le système AWD, déjà extrêmement compétent, offre une meilleure agilité et une plus grande maîtrise sur route et hors route.

Pour 2024, la Crosstrek sera disponible dans les niveaux de finition Commodité, Tourisme, Onyx et Limited. Les deux premières seront équipées d’un moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 152 ch et 145 lb-pi de couple. Les versions Onyx et Limited passent au moteur 2,5 litres qui développe 182 ch et 178 lb-pi de couple. Toutes les versions sont équipées de série de la transmission Lineartronic CVT (Continuously Variable Transmission) du constructeur.

La toute nouvelle Subaru Crosstrek 2024 arrive dans les salles d’exposition à la fin du printemps. La structure de prix est la suivante :