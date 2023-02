Le Toyota Grand Highlander 2024 dévoilé avec plus d’espace et deux moteurs hybrides

Le nouveau Toyota Grand Highlander 2024 est une version plus spacieuse avec plus d’espace de chargement que le Highlander actuel.

Le Toyota Grand Highlander 2024 offrira environ 400 litres d’espace de chargement supplémentaires comparativement au Highlander qu’on connait

Il offrira trois options de motorisations dont le moteur Hybrid MAX développant 362 chevaux

Il sera offert en trois versions

Le Toyota Grand Highlander 2024 a été présenté ce soir avant l’ouverture du Salon de l’auto de Chicago. La nouvelle version du populaire VUS à trois rangées Toyota Highlander propose un empattement allongé pour offrir plus d’espace pour les passagers et une plus grande capacité de chargement que le Highlander traditionnel, tout en offrant une gamme de groupes motopropulseurs élargie et une longue liste de caractéristiques de série. L’objectif de ce modèle est d’offrir une option encore plus polyvalente aux consommateurs coincés entre le Highlander actuel et le nouveau Sequoia, beaucoup plus grand.

Le nouveau Toyota Grand Highlander sera proposé en trois versions et offrira trois groupes motopropulseurs différents. Il est également doté des dernières technologies de connectivité et de sécurité de Toyota. Voyons ça de plus près.

Amélioration de l’espace intérieur et de la polyvalence

Toyota n’a fourni que certaines des spécifications relatives à l’espace intérieur et à la capacité de chargement, nous ne pouvons donc pas plonger trop profondément dans une comparaison entre le nouveau Grand Highlander et le Highlander actuel. Toutefois, nous savons que le Grand Highlander offrira 2 775 litres d’espace de chargement total derrière les sièges de la rangée avant, alors que le Highlander actuel offre 2 379 litres derrière les sièges avant.

De plus, Toyota affirme qu’il y a de la place pour sept valises à main derrière la troisième rangée. Cela nous indique que l’espace de chargement supplémentaire du Grand Highlander se trouvera principalement derrière la troisième rangée, car le Highlander actuel ne peut pas s’approcher d’une telle quantité de bagages avec toutes les rangées en place. Toyota promet également de nombreux espaces de rangement dans l’habitacle. La deuxième rangée du Grand Highlander peut être configurée comme une banquette avec trois places ou avec deux sièges séparés.

Un total de 13 porte-gobelets se trouvera à l’intérieur du nouveau Grand Highlander 2024, et il y aura des ports de charge USB aux trois rangées. Lorsqu’il est configuré avec des fauteuils capitaines à la deuxième rangée, le Grand Highlander offrira des plateaux tout usage tandis que la console centrale avant et la troisième rangée obtiennent des espaces de rangement pour les téléphones et les tablettes.

Le Grand Highlander 2024 sera équipé de série d’un écran central de 12,3 pouces abritant la dernière génération du système Toyota Multimedia. Ce système d’infodivertissement avancé offre une capacité de commande vocale à l’aide de la commande vocale « Bonjour Toyota » tout en proposant des mises à jour en temps réel et la navigation infonuagique.

Les traditionnels services Toyota Connected seront également proposés, notamment l’assistance à la destination pour vous aider à obtenir des indications de la part d’un agent en direct, l’assistance d’urgence, l’accès à distance au véhicule par le biais d’une application mobile et la fonction de localisation des véhicules volés. La recharge sans fil est de série, tout comme lApple CarPlay et Android Auto sans fil. Un système audio premium JBL avec 11 haut-parleurs est également disponible en option.

Trois moteurs proposés dans le Toyota Grand Highlander 2024

Le Toyota Grand Highlander 2024 sera proposé avec trois options de motorisation, soit une de plus que le Highlander actuel. La première est un moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,4 L de série, introduit plus tôt cette année sur le plus petit Highlander, qui développe 264 chevaux et 310 lb-pi de couple.

Le Grand Highlander sera également proposé avec un groupe motopropulseur hybride de 2,5 litres développant 243 chevaux et consommant en moyenne seulement 6,7 litres aux 100 km (dans le modèle actuel). Enfin, le Grand Highlander haut de gamme sera équipé du nouveau groupe motopropulseur Hybrid MAX qui développe une puissance de 362 chevaux et un couple de 400 lb-pi. Selon Toyota, cela permettra au nouveau Grand Highlander d’atteindre 100 km/h en environ 6,5 secondes.

Le Grand Highlander offrira également une gamme de modes de conduite, notamment Mud & Sand, Rock & Dirt et Snow pour affronter différentes conditions de roches, de sables, de terre et de neige.

Versions du Toyota Grand Highlander 2024

Toyota Grand Highlander XLE 2024. Le Toyota Grand Highlander XLE 2024 sera proposé avec le moteur turbo à essence de 2,4 litres ou le moteur hybride de 2,5 litres. Il est équipé de série de roues de 18 pouces, d’un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, d’un siège passager à réglage électrique en 8 directions et d’un espace pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers. Le Grand Highlander de base est également équipé d’un certain nombre de caractéristiques de commodité telles que des pare-soleil à la deuxième rangée, un hayon électrique, des sièges avant chauffants, un volant chauffant et la recharge sans fil. Il comprend également des technologies de sécurité avancées comme la surveillance des angles morts et Toyota Safety Sense 3.0.

Toyota Grand Highlander Limited 2024. La version Limited va plus loin avec des roues de 20 pouces, des feux de jour et des antibrouillards à DEL, et un toit ouvrant panoramique. Il dispose également de sièges en cuir, de sièges avant ventilés, de sièges chauffants à la 2e rangée et d’un système Digital Key qui vous permet d’utiliser votre téléphone comme clé pour accéder au véhicule. Le modèle Limited propose également un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces, des capteurs de stationnement, un système de freinage automatique et un hayon électrique à commande par mouvement du pied.

Toyota Grand Highlander Platinum 2024. La catégorie supérieure Platinum n’est disponible qu’avec le moteur Hybrid MAX et offre des caractéristiques supplémentaires telles que des palettes de changement de vitesse, un affichage tête haute et une lumière d’accueil. Il offre en outre un rétroviseur numérique en plus d’une caméra à 360 degrés, ainsi qu’une fonction avancée d’assistance à la conduite en cas d’embouteillage.

Les prix du Toyota Grand Highlander 2024 seront annoncés à l’approche du lancement.