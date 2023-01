Le Dodge Hornet 2023 débutera à 29 995$ aux États-Unis, 40 190$ au Canada

Le plus récent modèle de Dodge devrait arriver bientôt.

Le Hornet offre 268 chevaux et la traction intégrale de série.

Dodge vient d’ajouter le tout nouveau multisegment compact Hornet sur son site Web au Canada et aux États-Unis. Cela signifie que nous avons maintenant les prix de certaines variantes du nouveau modèle, et vous pouvez même utiliser l’outil de configuration pour l’équiper selon vos préférences.

Le prix du Dodge Hornet 2023 commence à 29 995 $ aux États-Unis, pour le modèle GT, qui est la version de base. Vous obtenez une transmission intégrale et un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 268 chevaux. Le modèle GT Plus est proposé à partir de 34 995 $, hors frais de transport, et comprend la navigation, le système audio Harman Kardon, un intérieur en cuir et des sièges avant chauffants et ventilés.

Les groupes d’options comprennent un groupe GT Blacktop qui donne au Hornet des badges et des garnitures noir brillant, un groupe Tech Plus qui ajoute quelques fonctions d’aide à la conduite de choix, et le groupe Track. Le Track Pack de 2 995 $ comprend des roues de 20 pouces, des étriers de frein peints en rouge, des sièges en Alcantara et un système de suspension active à deux modes.

Au Canada, le modèle GT est proposé à partir de 40 190 $, mais ce prix inclut les frais de transport et certains autres prélèvements gouvernementaux, ce qui fait que l’écart n’est pas aussi important qu’il n’y paraît. Le modèle GT Plus commence à partir de 46 190 $, encore une fois avec plusieurs de ces frais supplémentaires inclus. Le détail complet de la structure des prix n’était pas disponible sur le site de Dodge au moment de la publication de cet article.

Le modèle qui n’est pas encore sur le site est celui qui nous intéresse le plus. Il s’agit du Hornet R/T, qui est la version hybride rechargeable. Ce modèle devrait afficher plus de 285 ch (plus le mode boost) et 383 lb-pi de couple, tout en offrant une autonomie électrique de 50 km. Nous vous tiendrons au courant dès que le prix sera disponible.