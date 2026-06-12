Coupe du monde 2026 : un Wrangler aux George Washington si les États-Unis gagnent

Jeep n’est pas le partenaire officiel de la Coupe du monde de soccer. Mais s’invite dans la joute avec un concours pour le moins audacieux : Jeep promet un Wrangler gratuit à 100 Étasuniens prénommé George Washington — mais seulement si l’équipe nationale remporte le titre.

Le concours est ouvert jusqu’au 19 juillet aux 100 premiers résidents américains légalement nommés George Washington, âgés de 18 ans ou plus.

Stellantis n’est pas commanditaire officiel de la Coupe du monde : la marque diffuse ses publicités pendant les matchs sans pouvoir citer l’événement directement.

L’objectif est avant tout de renforcer l’image de marque

Un pari aussi grand que le tournoi

Jeep a trouvé une façon originale de s’inviter dans la frénésie de la Coupe du monde : la marque promet d’offrir un Wrangler 2026 flambant neuf à 100 personnes portant légalement le nom de George Washington, mais à la condition et pas n’importe laquelle : l’équipe des États-Unis doit remporter le tournoi. Aussi bien dire que Jeep ne donnera pas de Wrangler!

La campagne, lancée le 9 juin, s’inscrit dans le contexte du plus grand événement de football au monde, disputé tous les quatre ans. En 2026, 48 équipes s’affrontent dans 16 villes réparties à travers le Mexique, les États-Unis et le Canada, devant un public mondial estimé à plusieurs milliards de téléspectateurs.

Iliza Shlesinger, « directrice du football » de Jeep

L’opération illustre une nouvelle fois le goût de Jeep d’être excentrique dans ses campagnes. L’an dernier, une publicité mettant en scène la comédienne Iliza Shlesinger avait fait parler d’elle en présentant le Grand Wagoneer comme « le meilleur véhicule pour faire l’amour »…

Satirique, Shlesinger revient pour cette nouvelle opération baptisée « All in on America », cette fois en qualité de « directrice du football » de la marque. On la voit dévoiler le concours sous un portrait qu’elle qualifie d’« historiquement exact » représentant le général Washington aux commandes d’un Wrangler — une reprise qui fait la parodie du célèbre tableau montrant Washington traversant le fleuve Delaware.

Espiègle et patriote : la nouvelle voix de Stellantis

Cet esprit irrévérencieux correspond à la tonalité plus légère que la marque a délibérément adoptée ces derniers temps, selon Olivier François, directeur marketing de Stellantis.

« Nous ne détestons pas être un peu espiègles et patriotes », a-t-il déclaré.

La campagne, initialement prévue pour être uniquement en ligne, a finalement fait le saut au petit écran le 9 juin dernier. Stellantis veut profiter de l’engouement entourant la Coupe, mais n’étant pas commanditaire officiel de la Coupe du monde Jeep ne peut pas légalement mentionner l’événement directement.

« Si vous regardez le match et que vous comprenez le contexte, c’est hilarant », a confié François à Automotive News. « Sans ce contexte, on n’y comprendrait rien. »

Comment participer au concours ?

Tout résidant étasunien portant légalement le prénom et le nom de George Washington peut s’inscrire jusqu’au 19 juillet sur le site wranglerforwashingtons.com. Notez que le site n’est disponible qu’aux citoyens des États-Unis.

L’offre est limitée aux 100 premiers inscrits vérifiés âgés d’au moins 18 ans. Si les calculs de Jeep sont bons, il y aurait entre 300 et 400 personnes George Washington aux États-Unis. Il n’est pas dit s’il y a un George Washington moderne né à la même date que le premier président, le 22 février.

Source : Automotive News