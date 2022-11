Kia nous présente un Seltos amélioré pour 2024

Le Kia Seltos est arrivé sur le marché en pleine pandémie (en 2020 en tant que modèle 2021) et pourtant, le représentant de la marque coréenne – qui est également un cousin non identique du Hyundai Kona – n’a pas manqué sa rencontre avec le public intéressé par le format plus compact des petits multisegments.

Et puisque la catégorie est très courue, le constructeur apporte tout de suite des modifications à son véhicule urbain pour l’année-modèle 2024. Il faudra toutefois se montrer plus patient, car la version remodelée arrivera plus tard en 2023.

Au premier coup d’œil, le nouveau Seltos 2024 ne change pas outrageusement à l’extérieur, mais quand on y jette un deuxième regard, on remarque que la grille de calandre prend plus de place et que la signature des feux de jour aux DEL est redessinée, les bandes lumineuses qui sont également présentes au centre du grillage sur les livrées cossues (SX). Le reste du bouclier est également de nouvelle facture avec des antibrouillards placés à la verticale comme sur la version sortante. De profil, le Seltos demeure fidèle au design de 2020, quoique le design des jantes est également renouvelé pour 2024.

Comme c’est la coutume, la portion arrière est elle aussi révisée avec un nouveau feu de position qui traverse le véhicule de gauche à droite, le nouvel écusson de la marque qui trône sous la lunette arrière en plein centre de cette bande lumineuse. Le design du pare-chocs a lui aussi été repensé.

À l’intérieur, la signature des récents modèles de l’empire coréen est appliquée au multisegment urbain avec ce vaste panneau qui s’étend de derrière le volant jusqu’au milieu de la planche de bord redessinée. Si la portion derrière le volant agit à titre de jauge d’instrumentation, la portion centrale est tactile comme il se doit. Sous l’écran tactile, on retrouve toutes les touches nécessaires au quotidien pour ajuster la température dans l’habitacle. Quant à cette console centrale, elle poursuit sa route avec un bon levier de vitesses, contrairement au Niro par exemple qui adopte plutôt une molette pour sélectionner les rapports de sa transmission.

Étant donné sa taille, le Kia Seltos n’est pas un bon candidat pour une grosse cylindrée. D’ailleurs, il aurait été étonnant que les ingénieurs ne tentent ce genre de métamorphose en cette ère où l’électrification et les changements climatiques occupent la moitié des discussions. Sous le capot, le Seltos 2024 conserve également sa mécanique d’entrée de gamme, soit un 4-cylindres atmosphérique de 2,0-litres de cylindrée d’une puissance de 146 chevaux et un couple de 132 lb-pi. Ce moteur est exclusivement disponible avec une boîte de vitesses à variation continue (CVT), tandis qu’il est possible de commander cette variante avec deux ou quatre roues motrices.

Le moteur turbo est toujours disponible, mais la puissance de ce dernier grimpe à 195 chevaux, un gain de 20 dans ce cas-ci. Toutefois, le changement le plus probant est sans aucun doute le changement de boîte de vitesses, l’ancienne unité à double embrayage qui a été remplacée par une boîte automatique à huit rapports, une solution qui devrait être plus douce pour les occupants.

Et au chapitre de la sécurité, Kia a tenu à consolider ses différents systèmes, notamment l’assistance à la prévention des collisions avant avec détection des piétons et des cyclistes, qui peut automatiquement appliquer les freins si une collision est imminente. Il y a aussi l’avertisseur de collision dans l’angle mort, l’assistant intelligent de limitation de vitesse et l’avertisseur intelligent de limitation de vitesse, trois nouveaux systèmes qui se greffent à la batterie déjà étoffée de dispositifs.

On ne connaît pas encore les prix du Kia Seltos 2024, mais au moins, on sait qu’il est attendu au printemps prochain, en 2023.