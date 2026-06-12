BMW M Concept Neue Klasse : réécrire les règles de M

Dévoilée en grande première mondiale aux 24 Heures du Mans, la BMW M Concept Neue Klasse pose les jalons d’une nouvelle génération de sportives 100 % électriques : quatre moteurs électriques, une batterie de plus de 100 kWh en architecture 800 volts, et un design entièrement dicté par la performance.

Une architecture inédite baptisée BMW M eDrive, avec quatre moteurs électriques pilotés individuellement par roue, promet un niveau de dynamisme jamais atteint sur une BMW de série.

Le concept fait ses débuts au Mans pour affirmer le lien direct entre compétition et production : une tradition M que la marque entend perpétuer à l’ère zéro émission.

Les matériaux naturels (fibres végétales) s’invitent jusqu’aux pièces structurelles, signalant une approche écoresponsable qui ne sacrifie pas la performance.

Le Mans comme scène de lancement : un choix hautement symbolique

BMW M ne présente pas ses concepts dans des salons feutrés. Elle choisit la piste. En dévoilant la Neue Klasse Concept au cœur de la course d’endurance la plus mythique du monde, la marque munichoise envoie un message sans équivoque : l’électrique ne sera pas une concession à la réglementation, mais une évolution naturelle de l’ADN sportif M.

Ce positionnement n’est pas anodin. Le Mans 2024 voit concourir la BMW M Hybrid V8, dont les feux jaunes — désormais signature des futures BMW M — se retrouvent directement transposés sur le concept de série. Le fil conducteur entre circuit et route n’a jamais été aussi visible.

Un design taillé dans l’aérodynamique

Exit les lignes adoucies par les tendances du moment. La Neue Klasse M Concept assume une carrosserie musclée, à la fois nerveuse et fonctionnelle. Les passages de roue élargis, le nez en pointe de requin, le coffre en queue de canard — tous ces éléments ne sont pas là pour le style : ils travaillent.

L’avant s’inspire des catamarans de haute mer avec un bouclier en triptyque qui structure et canalise les flux d’air. Les optiques jaunes forment désormais une nouvelle signature lumineuse, tandis que les « Track Lights » tridimensionnels intègrent la calandre et le bouclier arrière dans une logique aérodynamique cohérente. Même les rétroviseurs extérieurs M ont été retravaillés pour réduire la traînée.

« Chez BMW M, la forme suit systématiquement la fonction. Chaque détail est au service de la performance. » — Oliver Heilmer, Directeur du Design BMW

Le diffuseur flottant à l’arrière, en conjoncture avec le coffre aménagé en queue de canard (duck-tail), augmente l’appui aérodynamique sur l’essieu arrière, un paramètre essentiel à haute vitesse pour l’adhérence et la stabilité. La peinture en rouge Monza métallisée et les jantes de 21 pouces à écrou central rouge-bleu complètent la signature visuelle M.

L’habitacle réduit à l’essentiel, centré sur le pilote

À bord, BMW M fait le choix du dépouillement maîtrisé. Pas de superflu, pas d’écrans empilés pour impressionner : tout est orienté vers la conduite. Les quatre baquets, fabriqués en fibre naturelle, maintiennent en virage sans renoncer au confort, dit-on! La sellerie bicolore en cuir Mérino — bleu Bathurst et rouge baie — reprend les codes chromatiques M que l’on connait depuis des décennies.

Première dans l’univers M : le nubuck noir de haute qualité fait son apparition sur le volant, les panneaux de porte et l’arceau. Une matière noble et tactile qui tranche avec les plastiques techniques habituels. Le tableau de bord flottant en tricot noir et son rétroéclairage hexagonal donnent à l’ensemble une cohérence visuelle forte, tandis que les palettes de changement de rapport au volant à deux branches et les accents rouges du sélecteur M rappellent en permanence la vocation sportive.

Zéro émission, cent pour cent M : la promesse de l’eDrive

C’est ici que la Neue Klasse M Concept se distingue techniquement de toute la concurrence. BMW M eDrive n’est pas une simple adaptation de la plateforme électrique grand public : c’est un système spécifiquement développé pour les besoins extrêmes des modèles M.

« Même à l’ère électrique, nous continuons la tradition M qui consiste à transférer directement les innovations technologiques de la compétition vers la grande série. » — Franciscus van Meel, Président de BMW M GmbH

Quatre moteurs électriques — deux par essieu — pilotés de façon indépendante par roue grâce au logiciel BMW M Dynamic Performance Control (DPC). La gestion du couple permet des corrections de trajectoire imperceptibles, mais pointues et précises, à la limite de l’adhérence tout comme en conduite quotidienne. La récupération d’énergie en est également optimisée pour améliorer le rendement énergétique du bolide.

Fiche technique enrichie : ce que l’on sait et anticipe

L’i3M sera construite sur la plateforme Gen6 de BMW qui adopte l’architecture 800 volts. Elle est la même que l’i3 et le iX3 de même que pour tous les futurs produits sous le thème Neue Klasse.

La batterie sera de plus de 100 kWh de capacité utile. Tout comme l’i3, elle est intégrée structurellement au châssis à la manière « skateboard ». Cela abaisse le centre de gravité et rigidifie la structure. Les cellules cylindriques de 6e génération offrent une densité énergétique supérieure aux générations précédentes et une meilleure tolérance thermique à haute charge.

La version de production du i3M aura quatre moteurs électriques, 2 avant et 2 arrière. La puissance attendue devrait dépasser les 700 chevaux.

Pour quand?

On ne connait pas encore la date du dévoilement de la version de production. Elle a de très fortes chances d’être pratiquement identique au M Concept Neue Klasse si l’on se fie à ce que l’on connait déjà de l’i3 2027. On peut d’attendre à un début de production à la fin de 2027 pour l’année modèle 2028.