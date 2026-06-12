Palmarès : Les 10 marques aux véhicules les plus durables

Alors que le prix des véhicules neufs et usagés ne cesse d’augmenter, plusieurs conducteurs tentent de faire durer leur véhicule actuel le plus longtemps possible.
Malheureusement, tous les véhicules ne sont pas égaux à ce chapitre, certains ayant de bien meilleures chances d’atteindre de hauts kilométrages que d’autres.
En effet, une étude d’iSeeCars classe les constructeurs automobiles selon la probabilité que leurs véhicules atteignent 400 000 kilomètres (250 000 miles).
Pour établir ce palmarès, la compagnie américaine de recherche sur l’automobile a noté l’affichage de l’odomètre de 174 millions de véhicules sur une base annuelle avant d’inclure ces données dans un modèle propriétaire qui détermine la probabilité pour chacun de ces véhicules d’atteindre divers paliers de kilométrages. Ces probabilités sont ensuite attribuées à la marque en proportion de la popularité de chaque modèle sur les routes américaines.
Bien que cela ne tienne pas compte de facteurs tels que les variations des types de propriétaires et de l’usage des véhicules, cela donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre de chaque marque en termes de durabilité.
Fidèles à leur réputation, les marques japonaises dominent le sommet du segment, avec Toyota, Lexus, Honda et Acura étant les seules marques dont les véhicules ont une meilleure chance d’atteindre 400 000 km que la moyenne de l’industrie, se situant à 4.8%.
Les voitures de luxe sont en général moins susceptibles d’atteindre de hauts kilométrages (moyenne de 3.2%), mais iSeeCars indique que cela est dû au fait que les propriétaires de véhicules haut de gamme parcourent généralement de moins longues distances plutôt qu’en raison de mécaniques moins fiables.
Notons également avant de commencer que l’étude ne spécifie pas l’âge des véhicules pris en compte, mais comme la moyenne de kilométrage parcouru annuellement aux États-Unis est d’environ 20 000 km, les véhicules ayant actuellement 400 000 km sont majoritairement des modèles des années 2000 à 2010.
Voici donc le palmarès des 10 marques (12, en fait) dont les véhicules ont la plus forte chance d’atteindre 400,000 km :
10- Ford
Ford se glisse dans le palmarès avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.1%, en faisant la dixième marque la plus durable sur le marché. La forte proportion de camionnettes et de propriétaires commerciaux n’est probablement pas étrangère à cette performance. En contrepartie, plusieurs modèles du constructeur souffrent de mécaniques plus fragiles et de problèmes de rouille, ce qui lui empêche probablement d’atteindre un rang plus élevé. Tout de même, le dixième rang n’est pas a dédaigner compte tenu que la table complète comprend 32 marques.
9- Lincoln
Curieusement, Lincoln se classe mieux que Ford, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.4%. Alors que les véhicules Lincoln sont pratiquement tous dérivés de produits Ford et que les marques de luxe font généralement moins bonne figure en raison de kilométrages annuels plus faibles, cette différence pourrait s’expliquer par des propriétaires plus consciencieux et qui suivent les recommandations d’entretien du manufacturier. Lincoln ne dispose également pas des modèles les plus abordables offerts par Ford, qui pourraient être moins durables que ses grands VUS.
8- RAM
Alors que les marques du giron Chrysler (maintenant Stellantis) n’ont généralement pas une très bonne réputation en matière de fiabilité, RAM se présente comme l’exception à la règle, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.5%. Cela peut s’expliquer en partie par l’utilisation de mécaniques éprouvées telles que les moteurs diesel Cummins, le V8 Hemi 5,7L et le V6 Pentastar 3,6L qui sont généralement fiables malgré quelques défauts connus, ainsi que le profil d’acheteur des camionnettes. En effet, les propriétaires de camionnettes tendent à conserver leur véhicule plus longtemps que la moyenne puisqu’il leur sert d’outil de travail, ce qui tend à favoriser le haut kilométrage.
7- Mazda
Mazda est la seule marque japonaise à figurer dans le top 10 de ce classement sans avoir une durabilité au-dessus de la moyenne de l’industrie. En effet, le petit constructeur se tire plutôt bien d’affaire, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.6%, malgré des ressources plus limitées que celles de ses concurrents. Bien que les raisons exactes soient inconnues, une combinaison de mécaniques ayant resté majoritairement inchangées depuis près de 10 ans et d’améliorations notables au niveau de la protection contre la rouille peuvent compenser certains modèles moins fiables ou étant généralement conduit sur de plus courtes distances annuellement, telles que la décapotable MX-5.
6- Cadillac et Chevrolet
Cadillac et Chevrolet occupent le sixième rang grâce à une probabilité d’atteindre 400 000 km de 4.5%. Les deux marques de General Motors partagent certaines plateformes et mécaniques, notamment les moteurs V8 installés dans les Cadillac Escalade et les camionnettes Chevrolet, mais plusieurs différences subsistent.
En effet, Cadillac est en théorie désavantagée en raison de son appartenance à la catégorie de luxe généralement moins susceptible d’atteindre de hauts kilométrages. Cela pointe donc du doigt certains modèles Chevrolet qui semblent ainsi moins durables que les autres. Néanmoins, le sixième rang du palmarès est une plutôt bonne performance pour ces deux marques américaines.
5- GMC et Tesla
Le cinquième rang présente un autre doublé, soit GMC et Tesla, qui obtiennent tous deux une probabilité d’atteindre 400 000 km de 4.6%. Bien que GMC partage la plupart de ses modèles avec Chevrolet, elle se concentre sur les camionnettes, qui s’avèrent généralement plus durables que les modèles plus petits.
Tesla présente un cas intéressant, puisqu’elle est la seule marque vendant exclusivement des véhicules électriques figurant au tableau. Cela s’explique certainement par l’âge de la marque, dont les premiers modèles grand public ont maintenant près de 15 ans, mais aussi par une réelle durabilité, qui à été démontrée par plusieurs des premières Model S affichant maintenant des kilométrages impressionnants.
4- Acura
Acura est la première marque qui dépasse la moyenne de l’industrie en termes de durabilité, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 7.2%. Cette note bien supérieure à celle des autres marques démontre clairement que les véhicules Acura sont plus durables que la moyenne, mais ils peuvent aussi être indicateurs de la réputation de la marque. En effet, comme toutes les marques japonaises au sommet du classement, Acura est réputée pour offrir des véhicules fiables et durables, ce qui attire naturellement les conducteurs parcourant de grandes distances annuellement.
3- Honda
Sans surprise, c’est Honda qui se classe juste au-dessus d’Acura dans le palmarès, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 10.8 %. Cette différence entre les deux marques s’explique probablement par les plus longues distances moyennes parcourues par les propriétaires de véhicule généralistes. Alors que les véhicules Honda sont reconnus pour leur grande fiabilité, quelques problèmes mécaniques sur certains modèles peuvent expliquer son retard sur Toyota en matière de durabilité. Néanmoins, les propriétaires de véhicules Honda ont 2.3x plus de chances d’atteindre de hauts kilométrages que la moyenne de l’industrie.
2- Lexus
La performance de Lexus, écopant du deuxième rang avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 12.8 %, s’explique également de différentes façons. En effet, il est sans conteste que Lexus produit des véhicules très fiables et durables, ce qui, comme pour Acura et Honda, attire les acheteurs désirant parcourir de longues distances avec leur véhicule. Les propriétaires de modèles Lexus sont aussi susceptibles de bien entretenir leur véhicule, justement dans l’optique de le faire durer le plus longtemps possible.
1- Toyota
Toyota se classe premier du palmarès, avec une impressionnante probabilité d’atteindre 400 000 km de 17.8 %. Encore plus que pour les autres marques de ce classement, Toyota attire les acheteurs à la recherche de véhicules durables, notamment en raison de la réputation à toute épreuve de ses véhicules. La recette de Toyota afin d’offrir une fiabilité supérieure à la moyenne consiste habituellement à raffiner des mécaniques existantes plutôt qu’à les remplacer par de nouveaux composants à chaque changement de générations. iSeeCars souligne également qu’en plus de ses camions et VUS très durables, Toyota dispose de modèles hybrides pouvant atteindre de hauts kilométrages, dont la Prius et la Camry.
Source : iSeeCars