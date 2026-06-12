Palmarès : Les 10 marques aux véhicules les plus durables

Alors que le prix des véhicules neufs et usagés ne cesse d’augmenter, plusieurs conducteurs tentent de faire durer leur véhicule actuel le plus longtemps possible.

Malheureusement, tous les véhicules ne sont pas égaux à ce chapitre, certains ayant de bien meilleures chances d’atteindre de hauts kilométrages que d’autres.

En effet, une étude d’iSeeCars classe les constructeurs automobiles selon la probabilité que leurs véhicules atteignent 400 000 kilomètres (250 000 miles).

Pour établir ce palmarès, la compagnie américaine de recherche sur l’automobile a noté l’affichage de l’odomètre de 174 millions de véhicules sur une base annuelle avant d’inclure ces données dans un modèle propriétaire qui détermine la probabilité pour chacun de ces véhicules d’atteindre divers paliers de kilométrages. Ces probabilités sont ensuite attribuées à la marque en proportion de la popularité de chaque modèle sur les routes américaines.

Bien que cela ne tienne pas compte de facteurs tels que les variations des types de propriétaires et de l’usage des véhicules, cela donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre de chaque marque en termes de durabilité.

Fidèles à leur réputation, les marques japonaises dominent le sommet du segment, avec Toyota, Lexus, Honda et Acura étant les seules marques dont les véhicules ont une meilleure chance d’atteindre 400 000 km que la moyenne de l’industrie, se situant à 4.8%.

Les voitures de luxe sont en général moins susceptibles d’atteindre de hauts kilométrages (moyenne de 3.2%), mais iSeeCars indique que cela est dû au fait que les propriétaires de véhicules haut de gamme parcourent généralement de moins longues distances plutôt qu’en raison de mécaniques moins fiables.

Notons également avant de commencer que l’étude ne spécifie pas l’âge des véhicules pris en compte, mais comme la moyenne de kilométrage parcouru annuellement aux États-Unis est d’environ 20 000 km, les véhicules ayant actuellement 400 000 km sont majoritairement des modèles des années 2000 à 2010.

Voici donc le palmarès des 10 marques (12, en fait) dont les véhicules ont la plus forte chance d’atteindre 400,000 km :

10- Ford

Ford F-150 2013 | Photo: Ford Ford Taurus 2008 | Photo: Ford Ford Excursion 2001 | Photo: Ford Ford Bronco 2026 | Photo: Ford Ford F-150 2026 | Photo: Ford

Ford se glisse dans le palmarès avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.1%, en faisant la dixième marque la plus durable sur le marché. La forte proportion de camionnettes et de propriétaires commerciaux n’est probablement pas étrangère à cette performance. En contrepartie, plusieurs modèles du constructeur souffrent de mécaniques plus fragiles et de problèmes de rouille, ce qui lui empêche probablement d’atteindre un rang plus élevé. Tout de même, le dixième rang n’est pas a dédaigner compte tenu que la table complète comprend 32 marques.

9- Lincoln

Lincoln Town Car 2003 | Photo: Lincoln Lincoln MKZ Hybrid 2006 | Photo: Lincoln Lincoln Continental 2020 | Photo: Lincoln Lincoln Navigator 2026 | Photo: Lincoln Lincoln Nautilus 2026 | Photo: Lincoln

Curieusement, Lincoln se classe mieux que Ford, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.4%. Alors que les véhicules Lincoln sont pratiquement tous dérivés de produits Ford et que les marques de luxe font généralement moins bonne figure en raison de kilométrages annuels plus faibles, cette différence pourrait s’expliquer par des propriétaires plus consciencieux et qui suivent les recommandations d’entretien du manufacturier. Lincoln ne dispose également pas des modèles les plus abordables offerts par Ford, qui pourraient être moins durables que ses grands VUS.

8- RAM

Ram 1500 2013 | Photo: Ram Ram 2500 2011 | Photo: Ram Ram ProMaster 2020 | Photo: Ram Ram 1500 2026 | Photo: Ram Ram 2500 Power Wagon 2027 | Photo: Ram

Alors que les marques du giron Chrysler (maintenant Stellantis) n’ont généralement pas une très bonne réputation en matière de fiabilité, RAM se présente comme l’exception à la règle, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.5%. Cela peut s’expliquer en partie par l’utilisation de mécaniques éprouvées telles que les moteurs diesel Cummins, le V8 Hemi 5,7L et le V6 Pentastar 3,6L qui sont généralement fiables malgré quelques défauts connus, ainsi que le profil d’acheteur des camionnettes. En effet, les propriétaires de camionnettes tendent à conserver leur véhicule plus longtemps que la moyenne puisqu’il leur sert d’outil de travail, ce qui tend à favoriser le haut kilométrage.

7- Mazda

Mazda CX-9 2009 | Photo: Mazda Mazda CX-5 2013 | Photo: Mazda Mazda 6 2010 | Photo: Mazda Mazda 3 et 3 Sport 2026 | Photo: Mazda Mazda CX-5 2026 | Photo: Mazda

Mazda est la seule marque japonaise à figurer dans le top 10 de ce classement sans avoir une durabilité au-dessus de la moyenne de l’industrie. En effet, le petit constructeur se tire plutôt bien d’affaire, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 3.6%, malgré des ressources plus limitées que celles de ses concurrents. Bien que les raisons exactes soient inconnues, une combinaison de mécaniques ayant resté majoritairement inchangées depuis près de 10 ans et d’améliorations notables au niveau de la protection contre la rouille peuvent compenser certains modèles moins fiables ou étant généralement conduit sur de plus courtes distances annuellement, telles que la décapotable MX-5.

6- Cadillac et Chevrolet

Chevrolet Impala 2014 | Photo: Chevrolet Chevrolet Silverado 2006 | Photo: Chevrolet Chevrolet Suburban 2010 | Photo: Chevrolet Chevrolet Silverado 2026 | Photo: Chevrolet Chevrolet Equinox 2026 | Photo: Chevrolet

Cadillac et Chevrolet occupent le sixième rang grâce à une probabilité d’atteindre 400 000 km de 4.5%. Les deux marques de General Motors partagent certaines plateformes et mécaniques, notamment les moteurs V8 installés dans les Cadillac Escalade et les camionnettes Chevrolet, mais plusieurs différences subsistent.

Cadillac STS 2006 | Photo: Cadillac Cadillac SRX 2011 | Photo: Cadillac Cadillac Escalade 2010 | Photo: Cadillac Cadillac CT5 2026 | Photo: Cadillac Cadillac Escalade 2026 | Photo: Cadillac

En effet, Cadillac est en théorie désavantagée en raison de son appartenance à la catégorie de luxe généralement moins susceptible d’atteindre de hauts kilométrages. Cela pointe donc du doigt certains modèles Chevrolet qui semblent ainsi moins durables que les autres. Néanmoins, le sixième rang du palmarès est une plutôt bonne performance pour ces deux marques américaines.

5- GMC et Tesla

GMC Yukon 2001 | Photo: GMC GMC Terrain Denali 2011 | Photo: GMC GMC Sierra 1500 2009 | Photo: GMC GMC Sierra 1500 2026 | Photo: GMC GMC Acadia 2026 | Photo: GMC

Le cinquième rang présente un autre doublé, soit GMC et Tesla, qui obtiennent tous deux une probabilité d’atteindre 400 000 km de 4.6%. Bien que GMC partage la plupart de ses modèles avec Chevrolet, elle se concentre sur les camionnettes, qui s’avèrent généralement plus durables que les modèles plus petits.

Tesla Model S 2014 | Photo: Tesla Tesla Model X 2017 | Photo: Tesla Tesla Model 3 2020 | Photo: Tesla Tesla Model 3 2026 | Photo: Tesla Tesla Model Y 2026 | Photo: Tesla

Tesla présente un cas intéressant, puisqu’elle est la seule marque vendant exclusivement des véhicules électriques figurant au tableau. Cela s’explique certainement par l’âge de la marque, dont les premiers modèles grand public ont maintenant près de 15 ans, mais aussi par une réelle durabilité, qui à été démontrée par plusieurs des premières Model S affichant maintenant des kilométrages impressionnants.

4- Acura

Acura RDX 2007 | Photo: Acura Acura MDX 2004 | Photo: Acura Acura TLX 2015 | Photo: Acura Acura RDX 2016 | Photo: Acura Acura MDX Type S 2026 | Photo: Acura

Acura est la première marque qui dépasse la moyenne de l’industrie en termes de durabilité, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 7.2%. Cette note bien supérieure à celle des autres marques démontre clairement que les véhicules Acura sont plus durables que la moyenne, mais ils peuvent aussi être indicateurs de la réputation de la marque. En effet, comme toutes les marques japonaises au sommet du classement, Acura est réputée pour offrir des véhicules fiables et durables, ce qui attire naturellement les conducteurs parcourant de grandes distances annuellement.

3- Honda

Honda Accord 2006 | Photo: Honda Honda Civic 2004 | Photo: Honda Honda CR-V 2003 | Photo: Honda Honda Pilot 2026 | Photo: Honda Honda Accord 2026 | Photo: Honda

Sans surprise, c’est Honda qui se classe juste au-dessus d’Acura dans le palmarès, avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 10.8 %. Cette différence entre les deux marques s’explique probablement par les plus longues distances moyennes parcourues par les propriétaires de véhicule généralistes. Alors que les véhicules Honda sont reconnus pour leur grande fiabilité, quelques problèmes mécaniques sur certains modèles peuvent expliquer son retard sur Toyota en matière de durabilité. Néanmoins, les propriétaires de véhicules Honda ont 2.3x plus de chances d’atteindre de hauts kilométrages que la moyenne de l’industrie.

2- Lexus

Lexus ES 2007 | Photo: Lexus Lexus RX 2006 | Photo: Lexus Lexus GS 2013 | Photo: Lexus Lexus IS 2026 | Photo: Lexus Lexus GX 2026 | Photo: Lexus

La performance de Lexus, écopant du deuxième rang avec une probabilité d’atteindre 400 000 km de 12.8 %, s’explique également de différentes façons. En effet, il est sans conteste que Lexus produit des véhicules très fiables et durables, ce qui, comme pour Acura et Honda, attire les acheteurs désirant parcourir de longues distances avec leur véhicule. Les propriétaires de modèles Lexus sont aussi susceptibles de bien entretenir leur véhicule, justement dans l’optique de le faire durer le plus longtemps possible.

1- Toyota

Toyota Camry XLE 2006 | Photo: Toyota Toyota Tundra 2005 | Photo: Toyota Toyota 4Runner 2014 | Photo: Toyota Toyota Tacoma TRD 2017 | Photo: Toyota Toyota Prius 2026 | Photo: Toyota

Toyota se classe premier du palmarès, avec une impressionnante probabilité d’atteindre 400 000 km de 17.8 %. Encore plus que pour les autres marques de ce classement, Toyota attire les acheteurs à la recherche de véhicules durables, notamment en raison de la réputation à toute épreuve de ses véhicules. La recette de Toyota afin d’offrir une fiabilité supérieure à la moyenne consiste habituellement à raffiner des mécaniques existantes plutôt qu’à les remplacer par de nouveaux composants à chaque changement de générations. iSeeCars souligne également qu’en plus de ses camions et VUS très durables, Toyota dispose de modèles hybrides pouvant atteindre de hauts kilométrages, dont la Prius et la Camry.

Source : iSeeCars