Genesis dévoile le GV70 Électrifié 2023

Le constructeur Genesis pèse une fois de plus sur l’accélérateur de l’électrification en dévoilant son troisième modèle purement électrique, le GV70 Électrifié 2023. Le nouveau modèle basé sur le multisegment compact reprend essentiellement le squelette du véhicule utilitaire, mais troque la mécanique thermique au profit d’une paire de moteurs électriques de 160 kW chacun.

Résultat : la puissance totale du nouveau véhicule atteint 429 chevaux et le couple, 516 lb-pi. Et pour ceux et celles qui se demandent si la fonction « Boost » est toujours au menu, elle l’est! En effet, lorsque le bouton est enfoncé, le véhicule bénéficie d’une injection de puissance (483 ch) pendant 10 secondes.

Genesis fait une fois de plus appel à une batterie d’une capacité de 77,4 kWh qui peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 18 minutes avec une borne de recharge rapide de 350 kW.

Le nouveau modèle propose aussi une conduite à une pédale – ou « I-Pedal » comme se plaît à l’appeler les stratèges de la marque – ainsi que cinq niveaux de récupération d’énergie au freinage via les deux palettes logées derrière le volant, des caractéristiques de plus en plus appréciées des électromobilistes.

À l’extérieur, le nouveau GV70 Électrifié conserve sa sympathique silhouette de multisegment athlétique, quoique les habitués auront déjà remarqué la grille de calandre G-Matrix à l’avant, une formule déjà utilisée sur la version électrique de la G80. Notez également que le port de charge se trouve justement à même ce panneau de plastique qui fait office de grille.

À l’extérieur, le nouveau modèle se distingue aussi par ses plaques de protection avant et arrière, tandis que le pare-chocs arrière est unique au modèle électrique. Quant aux jantes de 20 pouces, elles sont uniquement disponibles sur cette version électrique, les jantes qui sont enveloppées par des pneus Michelin Primacy Tour A/S, les étriers de freins à disque qui tons peints en blanc. Comme c’est très souvent le cas pour les versions électriques, le coefficient aérodynamique est bonifié, celui du GV70 Électrifié qui est de 0,29, grâce justement à ces améliorations apportées à la caisse, aux roues et même aux dessous plats de la caisse.

À l’intérieur, on retrouve la même ambiance que dans le modèle à essence, mais avec une touche « environnementale », notamment par l’utilisation de tissus en suède composés de fils fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclées et de filets inutilisés pour la garniture de toit, des montants et des pare-soleils.

Au Canada, la division va s’en tenir à une seule finition, à l’instar de la berline G80, soit le niveau Prestige doté de sièges en cuir Nappa, d’un siège du conducteur à 14 réglages électriques avec quatre réglages électriques et même la possibilité de masser son conducteur. Sans surprise, les deux sièges de la première rangée sont chauffants et ventilés. Il y a également un moniteur de vue périphérique sur 360° avec assistance de stationnement intelligent à distance, un volant chauffant, une chaîne audio Lexicon à 15 haut-parleurs, un afficheur tête haute, un toit panoramique, un plateau de recharge sans fil, les interfaces Apple CarPlay et Android Auto et même des sièges chauffants à la deuxième rangée.

Genesis n’a pas divulgué l’autonomie officielle du GV70 Électrifié 2023 au Canada, mais il faut s’attendre à une distance d’environ 380 km, si on tient compte de la distance possible à bord du GV60 qui est de 399 km dans sa livrée la moins énergivore. On ne connaît pas le prix de l’unique livrée qui sera rendue disponible de ce côté de la frontière, mais sachez que la berline G80 Électrifiée débute à 105 000 $.