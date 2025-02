Les modèles hybrides, VEHR et EV dominent les meilleures voitures de 2025 selon Consumer Reports

Les véhicules Toyota et Subaru dominent les meilleurs choix de voitures de CR pour 2025.

Les meilleurs choix de CR pour 2025 mettent en avant 10 voitures, VUS et camions très performants en termes de sécurité, de fiabilité et d’efficacité.

Les tendances en matière d’électrification se développent, avec quatre hybrides, trois VEHR et un EV sur la liste.

Les modèles Subaru et Toyota sont en tête des sélections, mettant l’accent sur les aspects pratiques, les performances et l’économie de carburant.

Consumer Reports (CR) a publié sa liste annuelle des meilleurs choix pour 2025, mettant en avant 10 véhicules qui se distinguent par leurs performances lors des tests sur route, leur sécurité, leur fiabilité prévue et la satisfaction de leurs propriétaires. Les sélections de cette année couvrent un large éventail de catégories de véhicules, y compris les voitures compactes, les VUS et les camionnettes, avec une forte présence de modèles hybrides et électriques.

Notamment, Subaru et Toyota dominent la liste, avec plusieurs modèles obtenant les meilleures notes pour leur praticité et leur efficacité. La Nissan Sentra apparaît pour la première fois, tandis que les Toyota Camry, Subaru Forester et Ford Maverick continuent d’impressionner. Tous les véhicules sélectionnés sont équipés de série du freinage automatique d’urgence (AEB), de la détection des piétons et du freinage automatique d’urgence à vitesse élevée, ce qui renforce l’importance de la sécurité.

Les meilleurs choix par catégorie

Petite voiture : Nissan Sentra

Voiture de taille moyenne : Toyota Camry (hybride)

VUS sous-compact : Subaru Crosstrek

VUS compact : Subaru Forester

VUS écoénergétique : Toyota RAV4 PHEV

VUS de taille moyenne : Toyota Highlander Hybride

VUS compact de luxe : Lexus NX350h et NX450h+

VUS de luxe de taille moyenne : BMW X5 et X5 PHEV

Véhicule électrique : Modèle Y de Tesla

Petite camionnette : Ford Maverick et Maverick Hybride

Tendances des sélections 2025