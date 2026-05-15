Volkswagen donne un aperçu des mises à jour de l’ID. Buzz et d’un nouveau Atlas Cross Sport pour 2027

Le nouvel Volkswagen Atlas sera rejoint par une version Cross Sport plus tard cette année.

L’ID. Buzz reviendra pour 2027 avec de nouveaux agencements de peinture et un ensemble camping.

D’autres modèles recevront des mises à jour mineures pour la nouvelle année-modèle.

Volkswagen of America a souligné les changements apportés à sa gamme 2027 plus tôt aujourd’hui, dont la plupart devraient également s’appliquer aux véhicules vendus au Canada.

Les principaux changements incluent l’arrivée du nouvel Atlas 2027, un VUS à trois rangées, qui sera rejoint par une variante Cross Sport à cinq passagers plus tard cette année.

Bien qu’aucune image de ce futur modèle n’ait encore été publiée, nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau Cross Sport suive les traces de la génération précédente.

Cela signifie que l’Atlas Cross Sport 2027 devrait bénéficier de toutes les mises à jour stylistiques appliquées à l’Atlas grand format, telles que de nouveaux phares et une calandre retravaillée, ainsi qu’une ligne de toit abaissée et inclinée.

L’habitacle de l’Atlas 2027 a également été complètement retravaillé pour correspondre au style intérieur du Tiguan, ce qui devrait aussi être le cas pour le Cross Sport.

Comme tous les modèles Atlas, le futur Cross Sport devrait être propulsé par une nouvelle version du moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L de la marque, réglé pour développer 282 chevaux, soit une augmentation de 13 chevaux par rapport au modèle 2026.

L’autre changement important pour 2027 sera le retour de la minifourgonnette électrique ID. Buzz, qui n’a pas eu d’année-modèle 2026 en Amérique du Nord.

Parallèlement à son retour, l’ID. Buzz présentera de légères modifications de design, notamment de nouveaux modèles de jantes et des agencements de peinture retravaillés.

Afin de réduire la complexité (et potentiellement d’offrir un prix inférieur), Volkswagen of America affirme que tous les modèles ID. Buzz 2027 vendus aux États-Unis arboreront une finition bicolore, ce qui signifie que les trois teintes unies auparavant de série ont été éliminées au profit des cinq designs bicolores, qui étaient une option de 1 500 $ au Canada sur le modèle 2025.

De plus, une nouvelle peinture bicolore rejoindra la gamme en 2027, accentuant encore davantage le design d’inspiration rétro de l’ID. Buzz.

En effet, les acheteurs pourront choisir la combinaison de Blanc sur Rouge Cerise, qui rappelle l’un des choix de couleurs les plus emblématiques de l’ancien bus VW des années 1960.

Un nouvel ensemble « Tourer » sera également proposé aux acheteurs qui souhaitent utiliser leur ID. Buzz comme successeur électrique aux célèbres campeurs VW Westfalia du passé.

Bien que cet ensemble n’inclue pas de toit relevable ni de dinette avec cuisine intégrée, il comprend un matelas pliant pouvant être installé sur les sièges arrière, un toit électrochromique, des stores de fenêtres, des panneaux de ventilation pour les vitres avant, un attelage de remorquage rétractable, des tables et chaises extérieures, ainsi que des ajustements logiciels destinés à faciliter les nuitées à bord.

En parlant de logiciel, tous les modèles ID. Buzz 2027 seront équipés du dernier logiciel ID. S 6 du constructeur, basé sur un système d’exploitation Android.

Un port de recharge NACS remplacera également le port CCS installé sur les modèles 2025.

Les modifications apportées aux autres modèles Volkswagen 2027 seront minimales, consistant principalement en des changements logiciels et des ajouts à la liste des équipements de série.

Bien sûr, il pourrait y avoir quelques différences avec ce que nous verrons au Canada, mais la plupart des changements mentionnés ici devraient se traduire sur notre marché.