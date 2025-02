Devriez-vous acheter le Subaru Forester 2025 ?

J’ai toujours été un admirateur du Forester, du moins pour les trois premières générations. À l’époque, Subaru réussissait à trouver l’équilibre entre la robustesse et la praticité au quotidien. Mais en cours de route, le Forester a semblé perdre de sa superbe. Aujourd’hui, le modèle de sixième génération promet des mises à jour significatives et des caractéristiques modernes. La question est de savoir si le Subaru Forester 2025 fait un retour triomphal ou s’il s’agit simplement d’un pas de côté en toute sécurité. Entrons dans les détails.

Faits saillants sur le Subaru Forester 2025

Le Forester 2025 bénéficie d’une refonte complète qui allie une personnalité robuste à une sophistication moderne. À l’avant, la calandre audacieuse et les phares à DEL compacts affichent une attitude confiante. Des modifications aérodynamiques fonctionnelles améliorent la stabilité, et l’espace de chargement arrière spacieux offre jusqu’à 2 107 litres de rangement lorsque les sièges arrière sont rabattus à plat. L’intérieur est à la fois durable et bien conçu, avec des matériaux visant à réduire l’usure visible.

La technologie bénéficie d’une amélioration notable, à commencer par les deux écrans de 7,0 pouces de la version de base et l’écran haute résolution de 11,6 pouces en option, de type tablette. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont disponibles, et les ports USB-A et USB-C permettent de recharger et de connecter tous les appareils. Subaru ajoute également de nouvelles technologies de sécurité, notamment l’aide à l’arrêt d’urgence et la détection améliorée des piétons grâce à EyeSight Version 4, de série sur toute la gamme.

Sous le capot, le moteur BOXER de 2,5 litres délivre 180 chevaux, associé à une transmission CVT Lineartronic. La transmission intégrale symétrique de Subaru est de série et a été améliorée pour offrir une réponse plus rapide et une maniabilité plus agile. Le X-MODE et le système de contrôle en descente complètent ses capacités tout-terrain, garantissant que le Forester est prêt à affronter les routes et les sentiers.

Pourquoi acheter le Subaru Forester 2025 ?

Praticité sans compromis : Le Forester brille par son habitacle spacieux, son excellente visibilité et ses touches bien pensées comme les sièges avant redessinés pour un meilleur confort. L’espace de chargement est généreux, avec un large hayon arrière et des rails de toit de série pour plus de polyvalence, ce qui le rend parfait pour tout, des courses quotidiennes aux aventures du week-end.

Confiance par tous les temps : Le système de traction intégrale symétrique de Subaru continue d'être une caractéristique remarquable, offrant une performance fiable dans les hivers canadiens rigoureux et les conditions hors route. Les versions supérieures ajoutent le système X-MODE à double fonction pour affronter les terrains plus difficiles.

Une économie de carburant qui s'accumule : Au cours d'une semaine d'essais, le Forester a consommé 8,9 L/100 km, un chiffre louable pour un VUS de cette taille. Il est suffisamment efficace pour les trajets quotidiens tout en étant prêt pour les longs voyages.

Une sécurité qui va au-delà : Le système d'aide à la conduite EyeSight de Subaru a été amélioré avec une caméra plus large et une meilleure détection des cyclistes et des piétons. Des fonctions comme le freinage automatique en marche arrière et la détection de l'angle mort sont disponibles, assurant la tranquillité d'esprit des conducteurs et des familles.

Valeur à tous les niveaux de finition : À partir de 33 495 $, le Forester offre des sièges chauffants, une climatisation bizone et des technologies de sécurité avancées. Au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux de finition, des commodités supplémentaires comme le hayon électrique mains libres et les systèmes audio haut de gamme ajoutent encore plus de valeur.

Pourquoi ne pas acheter le Subaru Forester 2025 ?

Des performances à améliorer : Avec ses 180 chevaux, le moteur du Forester semble sous-puissant, surtout lors des fusions sur l'autoroute ou des montées abruptes. La boîte CVT, bien que plus douce que les versions précédentes, continue de ronronner sous charge, ce qui pourrait ne pas plaire aux acheteurs axés sur la performance.

Problèmes d'utilisation de l'infodivertissement : L'écran tactile de 11,6 pouces proposé en option est visuellement attrayant, mais il manque de commandes physiques pour des fonctions essentielles comme les réglages de la climatisation. Cela oblige le conducteur à détourner son regard de la route pour effectuer les réglages, ce qui peut le distraire.

Pas d'option hybride : Dans un marché de plus en plus dominé par les options hybrides et électriques, la décision de Subaru de renoncer à l'électrification apparaît comme une occasion manquée pour l'année-modèle 2025.

Une tenue de route peu engageante : Malgré l'emprunt d'une crémaillère de direction à la WRX, la dynamique du Forester demeure peu inspirée, avec un retour d'information minimal au volant. Les passionnés qui recherchent une conduite plus fougueuse devront peut-être chercher ailleurs.

Le raffinement de l'autoroute est à revoir : Bien que l'habitacle soit plus silencieux dans l'ensemble, le bruit du vent perceptible à vitesse d'autoroute nuit à son raffinement, surtout sur les longs trajets.

Conclusion

Le Subaru Forester 2025 livre la marchandise là où ça compte : la commodité, la sécurité et la polyvalence. C’est un VUS fiable qui est prêt à affronter les hivers canadiens, les voyages en famille et les courses de tous les jours. Cependant, malgré toutes ses mises à jour, je ne peux m’empêcher de penser que cette sixième génération est plus un pas de côté qu’un véritable pas en avant. Si le Forester reste un choix solide pour les conducteurs qui privilégient la fonction à l’esthétique, il ne repousse pas suffisamment les limites pour se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Cela dit, l’avenir du Forester est prometteur. Subaru prévoit d’introduire une version hybride au cours du premier semestre 2025, en empruntant des composants à la technologie hybride éprouvée de Toyota. Pour ceux qui attendent plus d’efficacité, ce modèle à venir pourrait bien être le bond en avant dont la gamme a besoin.

Au fond, le Forester reste un compagnon fidèle — robuste, compétent et fiable. Mais pour l’instant, si vous attendez des innovations révolutionnaires, le Forester 2025 pourrait vous laisser sur votre faim.