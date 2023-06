La Nissan Sentra 2024 dévoile un design renouvelé et une efficacité accrue

La Nissan Sentra 2024 fait ses débuts avec un design revisité et une efficacité énergétique améliorée.

Le rafraîchissement de l’habitacle et les améliorations apportées à la connectivité renforcent la fonctionnalité et l’expérience de l’utilisateur.

La sécurité reste primordiale avec le Nissan Safety Shield 360 de série sur toutes les versions.

Afin de renforcer sa compétitivité, la Nissan Sentra 2024 se présente avec un design rafraîchi, des améliorations du groupe motopropulseur et de nouvelles fonctionnalités technologiques. Cette refonte semble destinée à améliorer l’efficacité énergétique et les performances globales, avec des ventes pour la gamme – y compris les versions S, SV et SR – qui débuteront plus tard cet été.

L’extérieur de la Sentra a fait l’objet d’une refonte. Un nouveau bouclier avant, des phares redessinés et des jantes en alliage de 16 pouces actualisent son esthétique sur tous les modèles. La version SR, en particulier, bénéficie d’un bouclier arrière amélioré et d’une nouvelle couleur de surpiqûre à l’intérieur, ce qui enrichit son attrait sportif. En outre, la version SR offre désormais de superbes options de peinture bicolore et une surpiqûre intérieure de couleur rouge-orange, assortie à l’esthétique de l’Altima SR et des Frontier PRO-X et PRO-4X.

Les améliorations apportées au groupe motopropulseur comprennent une nouvelle transmission CVT Xtronic et la technologie Idle Stop Start, associées à un moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 litres. L’objectif est d’améliorer le rendement énergétique, faisant de la Nissan Sentra 2024 un choix pratique pour les conducteurs soucieux de l’environnement. Ce moteur produit une puissance respectable de 149 chevaux et un couple de 146 lb-pi.

L’intérieur de la Sentra bénéficie également d’un rafraîchissement fonctionnel et raffiné. Un volant en forme de D, des bouches d’aération rondes inspirées de la voiture de sport Nissan Z et de nombreuses possibilités de rangement contribuent à l’attrait visuel du véhicule. Les sièges avant à gravité zéro de Nissan visent à optimiser le confort des occupants. Sans oublier le généreux volume de coffre de 14,3 pieds cubes, la banquette arrière rabattable en deux parties 60/40 de série, et jusqu’à trois ports USB, qui ajoutent à son attrait pratique.

La connectivité est un autre aspect clé de la Sentra 2024, avec un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces de série. Les caractéristiques comprennent Bluetooth, l’assistant de messagerie texte mains libres, Apple CarPlay, Android Auto, Siri Eyes-Free, la reconnaissance vocale de l’assistant Google et un port USB à l’avant. Des mises à niveau vers un écran de 8 pouces et des ports USB supplémentaires sont disponibles sur les versions SV et SR.

L’engagement de Nissan en matière de sécurité reste une pierre angulaire, toutes les versions étant équipées de série du Nissan Safety Shield 360. Cette suite de systèmes avancés d’aide à la conduite comprend le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, l’avertisseur d’angle mort, l’alerte de trafic transversal arrière, l’alerte de franchissement de ligne, l’assistant de feux de route et le freinage automatique arrière. Les autres dispositifs de sécurité comprennent la vigilance intelligente du conducteur, le régulateur de vitesse intelligent et le système d’alerte de pneu à remplissage facile de série.

Dans l’ensemble, la Nissan Sentra 2024 est prête à offrir un mélange équilibré de style, de performance et de technologie de pointe. Pour un aperçu détaillé des offres de chaque version, consultez la fiche technique complète. Cette berline compacte revitalisée témoigne de l’engagement constant de Nissan en faveur de l’innovation et de la satisfaction des clients.