Le Toyota RAV4 2025 offre 16 versions et se vend à partir de 33 555 $.

Prix de départ de 33 555 $, avec 16 versions offrant des options hybrides et hybrides rechargeables.

Toyota Safety Sense 2.5 et Toyota Multimedia de série dans toutes les versions.

L’hybride rechargeable offre une autonomie de 68 km et un rendement énergétique de 2,5 L/100 km.

La gamme Toyota RAV4 2025 offre 16 niveaux de finition, y compris des groupes motopropulseurs à essence, hybrides et hybrides rechargeables. À partir de 33 555 $, la famille RAV4 offre des options adaptées à différentes préférences de conduite et à différents budgets.



Construit au Canada, le design audacieux du RAV4 comprend une voie large et un empattement long pour une meilleure stabilité, tandis que des porte-à-faux courts et une garde au sol élevée le rendent apte à évoluer sur des terrains accidentés. À l’intérieur, l’habitacle peut accueillir cinq passagers avec des matériaux de qualité supérieure et des caractéristiques polyvalentes comme la banquette arrière rabattable en deux parties 60/40.

Le système multimédia Toyota, de série sur toutes les versions, s’intègre sans fil à Apple CarPlay et Android Auto. L’interface actualisée améliore l’interaction par la voix, le toucher et les images, rationalisant ainsi l’expérience du conducteur. Tous les modèles RAV4 sont équipés de la suite Toyota Safety Sense 2.5, qui comprend un système de précollision avec détection des piétons, une alerte de franchissement de ligne et un régulateur de vitesse dynamique à radar.

Choix de groupes motopropulseurs

Le RAV4 2025 propose trois groupes motopropulseurs, chacun conçu pour offrir des performances, une efficacité et des capacités optimales :

– Modèles à essence : Un moteur quatre cylindres Dynamic Force de 2,5 L développe 203 chevaux et 184 lb-pi de couple. Certaines versions sont équipées de la transmission intégrale dynamique à vecteur de couple avec déconnexion de la chaîne cinématique arrière pour un meilleur contrôle.

– Modèles hybrides : Le très populaire système hybride électrique génère 219 chevaux et 221 lb-pi de couple. Équipées d’un système de traction intégrale électronique à la demande, les versions hybrides offrent une meilleure accélération et un meilleur rendement énergétique.

– Modèles hybrides rechargeables : Le système hybride rechargeable offre une puissance de 302 chevaux et une autonomie électrique très généreuse pouvant atteindre 68 km. Son rendement énergétique combiné est de 2,5 L/100 km (ville/route). La batterie se recharge en 2,5 heures avec une prise de 240 V.

Les 16 versions de la gamme comprennent des configurations à essence, hybrides et hybrides rechargeables, ce qui permet de répondre à un large éventail de préférences et de budgets. Les versions les plus remarquables sont les suivantes :

RAV4 Trail AWD : ce modèle, proposé à 40 985 $, offre des capacités tout-terrain, une capacité de remorquage de 3 500 livres, la transmission intégrale à vecteur de couple dynamique et une nouvelle option extérieure vert armée.

– RAV4 Hybride Woodland Edition : disponible à partir de 42 524 $, ce modèle en édition limitée met l’accent sur la préparation tout-terrain avec une suspension réglée par le TRD et un style unique.

RAV4 hybride rechargeable XSE Ensemble technologique : À 61 945 $, cette version supérieure offre des caractéristiques haut de gamme telles qu’un toit ouvrant panoramique, un écran tactile de 10,5 pouces et un affichage tête haute.

La gamme RAV4 2025 continue de répondre aux besoins variés des conducteurs canadiens en alliant technologie de pointe, robustesse et un large éventail d’options.

Prix du Toyota RAV4 2025