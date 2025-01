La nouvelle Tesla Model Y 2025 Launch Series arrivera en mars à 84 990 $

Tesla présente la Model Y 2025 Launch Series avec une meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités, qui arrivera en mars.

La Tesla Model Y 2025 Long Range AWD est proposée à partir de 84 990 $ canadiens, soit 24 000 $ de plus que la version précédente.

La version actualisée offre une autonomie de 503 km et un temps de 0 à 100 km/h de 4,3 secondes.

Les améliorations apportées à l’intérieur comprennent un habitacle plus silencieux, un écran tactile à l’arrière et des sièges de deuxième rangée à commande électrique.

Tesla a mis à jour ses sites web avec des détails sur le modèle Y 2025 rafraîchi. La « série de lancement » à traction intégrale et à longue autonomie arrivera en mars à un prix de départ de 84 990 $ canadiens avant les frais de destination et les taxes. Cela représente une augmentation d’environ 24 000 $ par rapport à la version équivalente du modèle sortant.

Le modèle Y mis à jour offre une autonomie légèrement améliorée de 503 km, en très légère hausse par rapport aux 501 km actuels. Le véhicule peut ajouter environ 248 km d’autonomie en 15 minutes grâce à la recharge rapide en courant continu. Les performances ont également été améliorées, avec un temps de 0 à 100 km/h ramené à 4,3 secondes, contre 5,0 secondes pour la version précédente.

Les mises à jour du design de la Model Y rafraîchie comprennent des éléments stylistiques inspirés du Robotaxi et du Cybertruck de Tesla, tels qu’une barre lumineuse avant et arrière sur toute la largeur. L’intérieur est désormais doté d’un écran tactile supplémentaire de 8 pouces pour les passagers arrière, de sièges de deuxième rangée à commande électrique et de sièges avant ventilés. L’habitacle devrait être plus silencieux grâce à des suspensions améliorées, des vitres acoustiques et des pièces de carrosserie redessinées. Tesla a également réintroduit un pédalier de clignotants, s’éloignant ainsi de son approche minimaliste précédente.

La Model Y Launch Series est entièrement équipée du logiciel de conduite autonome (supervisée) de Tesla, d’un intérieur en daim végétalien et d’un badge exclusif.

Tesla a déclaré que d’autres versions seraient introduites ultérieurement. Le modèle Y, qui a été le véhicule le plus vendu au monde en 2023, reste un modèle clé pour l’entreprise qui cherche à maintenir sa position sur le marché dans un contexte de concurrence croissante et de ralentissement des ventes.