BMW X5 2024 : écolo ou pas?

Puissance et performances, finition et qualité d’assemblage impeccables, moteurs à six cylindres écoénergétiques.

Dossiers de sièges arrière non inclinables, commandes de climatisation distrayantes à utiliser en conduisant, prix élevé.

Plusieurs modèles très intéressants se livrent une bataille acharnée dans le segment des utilitaires de luxe à deux rangées de sièges, y compris quelques nouveaux joueurs et d’autres déjà bien établis. Dans le deuxième groupe se trouve le BMW X5 2024.

Plusieurs déclinaisons du X5 sont disponibles, ou plutôt, plusieurs options de motorisation, qui abritent toutes désormais une forme d’électrification afin de réduire les émissions polluantes et la consommation d’essence, avec le bonus d’un peu de puissance supplémentaire.

En faisant le tour des segments d’utilitaires de luxe intermédiaires, à deux ou à trois rangées de sièges, on compte l’Acura MDX, l’Audi Q7, le Cadillac XT6, le Genesis GV80, l’Infiniti QX60, le Jeep Grand Cherokee, le Land Rover Defender, le Land Rover Discovery, le Lexus RX, le Lincoln Aviator, le Mercedes-Benz GLE, le Porsche Cayenne et le Volvo XC90. Et aussi le BMW X6, la contrepartie style coupé du X5.

La version xDrive40i est équipée d’un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres développant 375 chevaux et un couple de 398 livres-pied. Il incorpore un système d’hybridation légère à 48 volts, ajoutant temporairement 12 chevaux et un couple de 147 livres-pied à la cavalerie, tout en permettant une opération plus douce du système arrêt/redémarrage automatique. Le tout est géré par une boîte automatique à huit rapports.

Le xDrive50e hybride rechargeable mise également sur le six cylindres turbo, mais assisté d’un moteur de propulsion, d’une batterie de 29,5 kWh (19,2 utilisables) et la boîte à huit rapports, pour une puissance totale de 483 chevaux ainsi qu’un couple de 516 livres-pied.

Le X5 M60i profite d’un V8 biturbo de 4,4 litres à hybridation légère, générant 523 chevaux et 553 livres-pied, et comme dans le cas du six cylindres, le moteur électrique procure 12 chevaux et 147 livres-pied additionnels. Quant au X5 M Competition, il est aussi motivé par le V8 biturbo à hybridation légère, crachant 617 chevaux et 553 livres-pied.

Les accélérations de 0 à 100 km/h sont estimées par BMW à 5,4 secondes pour le xDrive40i, à 4,8 secondes pour le xDrive50e, à 4,3 secondes pour le M60i et à 3,9 secondes pour le X5 M Competition. C’est très rapide dans tous les cas.

Un ensemble de remorquage est livrable en option, permettant une capacité maximale de 3 266 kilogrammes ou 7 200 livres.

Quant à la consommation d’essence et d’énergie, voici les cotes :

Ville/route/mixte L/100 km Mixte Le/100 km Autonomie en conduite électrique X5 xDrive40i 10,1 / 8,7 / 9,4 X5 xDrive50e 10,9 / 10,2 / 10,6 4,0 63 X5 M60i 13,8 / 10,5 / 12,3 X5 M Competition 18,2 / 12,9 / 15,8

Le BMW X5 2024 en version hybride rechargeable xDrive50e est un choix intéressant pour ceux n’étant pas encore prêts à faire le saut dans l’électrique et se procurer un BMW iX, surtout en cette période de transition où la demande pour les VÉ s’est refroidie. En observant le tableau ci-haut, le X5 hybride rechargeable est moins énergivore que la version M60i, mais l’est plus que la version xDrive40i – la cote pour la grand-route étant notablement plus élevée.

En revanche, pour ceux qui ne parcourent pas fréquemment de longues distances, l’autonomie en conduite 100 % électrique est assez grande pour faire les courses et revenir se brancher à la maison sans dépenser une goutte d’essence. À lui seul, le moteur produit 194 chevaux et un couple de 207 livres-pied, suffisant pour se promener bien tranquille à la garderie ou à l’épicerie. L’ancien X5 xDrive45e était moins écoénergétique avec une autonomie moins élevée (4,5 Le/100 km et 50 km), tout en étant moins puissant à 389 chevaux et 443 livres-pied.

En général, par rapport à ses rivaux, le X5 se tire bien d’affaire. Le Lexus RX est le champion dans la catégorie des intermédiaires avec son choix de motorisations hybrides et hybrides rechargeables, avec des moyennes mixtes variant de 6,5 à 9,9 L/100 km. Toutefois, le X5 xDrive40i s’avère le plus écoénergétique du segment parmi les non-hybrides traditionnels, avec une moyenne mixte de 9,4 L/100 km. C’est très bien.

Le X5 hybride rechargeable n’est pas aussi frugal que le Jeep Grand Cherokee 4xe, le Lexus RX 450h+, le Mercedes-Benz GLE 450e et le Volvo XC90 PHEV, alors que son autonomie n’est surpassée que par celle du Benz. Lors de notre essai de la version xDrive50e, en rechargeant chaque fois que nous revenions à la maison, nous avons maintenu une excellente moyenne de 3,7 L/100 km.

L’équipement de série du BMW X5 2024 comprend l’éclairage à DEL, le sonar de stationnement avant et arrière, le toit ouvrant panoramique, le climatiseur automatique à trois zones, les sièges avant à multiples réglages électriques, la chaîne audio à 10 haut-parleurs, les sièges avant et les accoudoirs chauffants, le volant chauffant et le panneau courbé abritant à la fois l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et l’écran tactile de 14,9 pouces du système multimédia.

On a également droit à une pléthore de groupes d’option, comme les groupes sport M et sport pro M, le groupe d’aide à la conduite avancée ainsi que les ensembles ajoutent une quantité incrémentielle de caractéristiques de confort et de commodité. Parmi eux, on retrouve le climatiseur à quatre zones, la clé intelligente, les portes à fermeture adoucie, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, les porte-gobelets chauffants et refroidis, les pare-soleil aux portes arrière, les sièges avant à fonction de massage, la planche de bord garnie de cuir nappa et tellement plus.

La direction active aux quatre roues est également disponible afin de réduire le diamètre de braquage lors de manœuvres de stationnement, mais aussi pour rehausser la dynamique de conduite, alors que les mélomanes apprécieront certainement la chaîne ambiophonique Bowers & Wilkins à 20 haut-parleurs. Finalement, notre budget dicte le prix final, pouvant tout de même s’emballer très rapidement si l’on ne se retient pas.

En parlant de budget, le BMW X5 2024 se détaille à partir de 88 445 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la version xDrive50e coûte au bas mot 92 945 $. Le X5 M Competition? 144 445 $. Ouf.

Au final, on aime le X5 parce qu’il se conduit comme un char d’assaut, solide comme le roc et sûr de lui. Il propose une belle dynamique de conduite, comme on s’y attend d’un produit BMW, alors que toutes les motorisations disponibles sont puissantes et mélodieuses. La suspension pneumatique livrable peut remonter ou abaisser la caisse du véhicule tout en procurant un roulement feutré, ou sportif au besoin.

De plus, la finition et la qualité d’assemblage sont sans reproche. On applaudit le constructeur pour le grand choix de couleurs de carrosserie, de jantes en alliage ainsi que de coloris et de garnitures dans l’habitacle, nous permettant de personnaliser le véhicule à notre goût.

Cependant, tout n’est pas parfait. L’inclinaison des dossiers de sièges arrière n’est pas réglable, gommant potentiellement le confort lors des voyages plus longs pour les passagers à cet endroit. Le coffre de la version hybride rechargeable est un peu plus petit, à 937 litres avec les dossiers relevés et à 2 016 les dossiers rabattus, alors que dans les autres variantes du X5, le volume s’élève respectivement à 960 et 2 047 litres. C’est marginal, mais bon.

De plus, BMW a relégué les commandes de climatisation à l’écran tactile, sauf pour les boutons de dégivrage. À l’écran, ces commandes sont petites et difficiles à activer du bout du doigt en conduisant, sans compter qu’il s’agit d’une opération distrayante. Encore une fois, ce n’est pas un défaut majeur, mais quelques commandes rotatives plus intuitives sur la planche centrale n’auraient pas gâché le design épuré tant que ça.

Surtout, le prix du BMW X5 2024 est élevé. Supérieur à la moyenne du segment, disons. Oublions les M60i et M Competition, très agressifs et inconfortables, sans compter leur consommation démesurée.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les X5 xDrive40i et xDrive50e sont des choix relativement écolos, affichant une consommation plus que raisonnable tout en permettant des performances très intéressantes. Il faut simplement choisir ses options avec parcimonie afin d’éviter de franchir la barre des 100 000 $ et commencer à payer la taxe de luxe récemment instaurée au Canada.