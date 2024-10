Le Toyota Highlander hybride en tête de l’étude sur la possession d’une voiture à long terme

– Le Toyota Highlander Hybrid est le véhicule le plus conservé pendant 15 ans et plus par les propriétaires d’origine, avec 7 %.

– Toyota domine la liste avec sept modèles, y compris des hybrides comme la Camry hybride et la Prius.

– Les autres véhicules les plus populaires sont le Honda CR-V, le Ford Escape Hybrid et le Subaru Forester.

Une nouvelle étude souligne que le Toyota Highlander Hybrid est le véhicule le plus susceptible d’être conservé par son propriétaire initial pendant 15 ans, en raison de sa durabilité et de son efficacité. L’étude a analysé plus de 929 000 véhicules vendus entre janvier et septembre 2024, en se concentrant sur les années-modèles 1981 à 2009, afin de déterminer quels sont les modèles qui inspirent la plus longue durée de possession.

L’étude révèle que Toyota est en tête du classement, sept de ses modèles figurant dans le top 13 des voitures conservées le plus longtemps par leur propriétaire d’origine. D’autres véhicules non Toyota, notamment des modèles Honda, Subaru, Ford, Nissan et Lexus, affichent également une forte longévité.

Toyota domine le classement des propriétaires à long terme

Le Toyota Highlander Hybrid se distingue par le fait que 7 % de ses propriétaires d’origine conservent leur véhicule pendant plus de 15 ans, ce qui en fait la voiture la plus « aimée » du marché, selon l’analyse d’iSeeCars. Les autres modèles Toyota les plus appréciés sont la Camry hybride, le Highlander, le Tacoma, la Prius, le RAV4 et le Tundra, ce qui témoigne de la réputation de fiabilité de longue date et méritée de Toyota.

La prédominance des modèles hybrides dans le classement suggère que l’efficacité énergétique joue un rôle important dans la possession d’une voiture à long terme. Cinq des 13 modèles de la liste, dont le Highlander hybride, la Camry hybride et le Ford Escape hybride, sont dotés d’un groupe motopropulseur électrifié efficace.

Modèles non Toyota dans le Top 13

Outre la domination de Toyota, plusieurs autres marques ont des modèles conservés depuis 15 ans ou plus. Le Honda CR-V, le Ford Escape Hybrid, la Nissan Versa, le Honda Ridgeline et le Subaru Forester figurent dans le top 13, ce qui montre que la qualité de construction, la praticité et la fiabilité sont des facteurs essentiels dans différents segments.

Les marques automobiles les plus appréciées

Au niveau des marques, Toyota arrive en tête, avec 5,6 % de ses voitures conservées par leur propriétaire d’origine pendant plus de 15 ans, soit 1,5 fois la moyenne du secteur. Honda suit de près avec 5,3 %, et Lexus, la division de luxe de Toyota, arrive en troisième position avec 4,4 %. D’autres marques, telles que Mazda, Hyundai et Subaru, se classent également au-dessus de la moyenne du secteur (3,7 %), ce qui souligne la fiabilité de ces constructeurs asiatiques.

L’augmentation du nombre de propriétaires de VUS et de camions à long terme

Les VUS et les camions sont bien adaptés à la possession à long terme, et c’est Toyota qui domine la liste. Les modèles Highlander Hybrid, Highlander, RAV4 et Venza constituent la plupart des VUS les plus appréciés. Le Honda CR-V et le Subaru Forester sont également très appréciés à long terme, en raison de leur caractère pratique et de leur durabilité.

Dans le segment des camions, le Toyota Tacoma et le Tundra occupent les deux premières places, suivis de près par le Honda Ridgeline et le Nissan Frontier. Les camions de taille moyenne ont tendance à être conservés plus longtemps que leurs homologues de taille normale, probablement en raison d’une utilisation plus légère et d’un meilleur rendement énergétique.