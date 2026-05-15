La plateforme du RAV4 hybride pourrait servir de base à une nouvelle camionnette compacte Toyota

Les dirigeants de Toyota affirment que la demande des concessionnaires continue de soutenir le développement d’une camionnette compacte basée sur le RAV4 pour l’Amérique du Nord.

Les dirigeants de Toyota ont confirmé l’intérêt continu pour une camionnette compacte dérivée du RAV4 destinée aux acheteurs nord-américains.

La camionnette monocoque proposée rivaliserait directement avec le Ford Maverick et s’attaquerait aux Honda Ridgeline et Nissan Frontier.

Un groupe motopropulseur hybride et une plateforme de multisegment sont attendus si Toyota approuve la production.

Toyota se rapproche de plus en plus d’une éventuelle entrée dans le segment des camionnettes compactes, alors que les dirigeants discutent ouvertement d’un modèle basé sur le RAV4 visant directement le très populaire et très compétent Ford Maverick.

Le projet fait l’objet de discussions internes depuis plusieurs années, mais les récents commentaires du chef de la direction de Toyota Motor North America, Ted Ogawa, indiquent que le concept demeure activement à l’étude et que la demande des concessionnaires pour une camionnette compacte continue de croître.

« Une camionnette basée sur le RAV4 représente une opportunité pour nous, et les concessionnaires l’attendent », a déclaré Ogawa. « Peut-être qu’ils disent qu’on en a besoin aujourd’hui ou demain, mais ça prend du temps. »

Le modèle proposé différerait considérablement des camionnettes actuelles à châssis séparé de Toyota, notamment les Tacoma et HiLux. Il utiliserait plutôt l’architecture monocoque TNGA-K du RAV4, comme la formule employée par Ford pour le Maverick avec sa plateforme dérivée des Escape et Bronco Sport.

Toyota n’a pas vendu de camionnette compacte en Amérique du Nord depuis 30 ans, à une époque où Ford, Mazda, Nissan, GM, Dodge (RAM 50) et d’autres proposaient plusieurs modèles, laissant aujourd’hui le constructeur sans concurrent direct dans l’un des segments connaissant la plus forte croissance de l’industrie. Le Maverick a généré une forte demande en Amérique du Nord grâce à une combinaison de confort de roulement digne d’un multisegment, de polyvalence de camionnette et d’efficacité hybride.

Les dirigeants avaient déjà reconnu le potentiel commercial d’une camionnette plus petite, bien que l’échéancier et les conditions générales du marché aient continué de retarder toute décision de production. L’incertitude entourant les politiques commerciales et les considérations tarifaires auraient également influencé les discussions de planification.

Un concept de camionnette axé sur le style de vie présenté par Toyota en 2023 avait laissé entrevoir l’intérêt du constructeur à élargir son offre au-delà des catégories traditionnelles de camionnettes. Ce concept était décrit comme étant animé par une motorisation hybride, ce qui signifie que le désir et la faisabilité correspondent aux attentes du marché.

Si elle est approuvée pour la production, la camionnette compacte adopterait probablement la technologie hybride de Toyota. Le système hybride du RAV4 développe 236 chevaux et pourrait aisément offrir une consommation concurrentielle ainsi qu’une puissance adéquate dans la catégorie des camionnettes compactes.

Toyota n’a confirmé ni l’échéancier de production, ni les lieux de fabrication, ni le nom du modèle. Les indications actuelles suggèrent que l’Amérique du Nord serait le principal marché visé.

Le RAV4 est actuellement assemblé dans les installations de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) à Cambridge et Woodstock, en Ontario, ainsi qu’à l’usine Toyota de Georgetown, au Kentucky.

Au moment d’écrire ces lignes, Toyota serait également à la recherche d’un nouveau site d’assemblage américain de 2 milliards de $ au Texas.

Source: Automotive News